159 लोग थे सवार, बीच हवा में अचानक विमान से निकलने लगीं आग की लपटें, खौफनाक है VIDEO

American Airlines on fire: अमेरिका में एक बड़ा विमान हादसा होने से टल गया. 5 जून को अमेरिकन एयरलाइंस की एक फ्लाइट उड़ान भरने के बाद तुरंत लास वेगास लौटना पड़ा. उड़ान के दौरान इंजन में आग लगने के कारण आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विमान से धुआं और आग की लपटें निकलती दिख रही हैं.

अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 1665 को लास वेगास से उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही इंजन में आग लग जाने के कारण वापस लौटना पड़ा. 6 क्रू मेंबर के साथ कुल 159 लोगों को लेकर ये फ्लाइट लास वेगास से चार्लोट डगलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CLT) जा रही थी. लेकिन उड़ान भरने के बाद ही इंजन में आग लग गई. इसके बाद विमान ने सुबह करीब 8:20 बजे (स्थानीय समय) हैरी रीड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई.

American Airlines plane was forced to make an emergency landing in Las Vegas shortly after takeoff when flames erupted from its right engine. Around 8:15 AM today, Wednesday, June 25. Witnesses reported loud bangs and shaking windows as the aircraft circled low near the Stripe… pic.twitter.com/0khJJTYhBT

— Real Vegas Locals (@RealVegasLocaIs) June 25, 2025