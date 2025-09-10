जापान के रेस्टोरेंट्स पर अमेरिकी कॉकरोचों का हमला, दहशत में लोग, क्यों छिड़ी नई बहस?

American Cockroach: आपने अक्सर सुना होगा कि रेस्टोरेंट के खाने में कोई मरी हुई चीज मिल जाती है. सोशल मीडिया पर इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं. ऐसी ही एक खबर जापान के क्योटो शहर से आई है जहां पर अमेरिकी कॉकरोच की वजह से लोगों का खाना-पीना मुहाल हो गया है. हालात ऐसे हैं कि इसकी वजह से रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा. इस कॉकरोच ने काफी ज्यादा परेशानी खड़ी की है और रेस्टोरेंट में खाने-पीने वालों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. जानिए क्या है पूरा मामला.

क्या है मामला

दरअसल, क्योटो के एक रेमन रेस्टोरेंट के कटोरे में एक कॉकरोच मिला. जिसने बखेड़ा खड़ा कर दिया. ये कॅाकरोच तेजी के साथ फैल रहे हैं. MY न्यूज के मुताबिक ये पहले मुख्य रूप से ओकिनावा और दक्षिणी जापान में पाए जाते थे, अब टोक्यो जैसे शहरों में भी फैल रहे हैं. ये बड़े होते हैं, पीठ पर हल्की पट्टी होती है और इन्हें मारना मुश्किल है.

मरा हुआ कॉकरोच मिला था

इसे लेकर टोक्यो स्थित कीट नियंत्रण कंपनी 808 सिटी के अध्यक्ष मसाया अदाची ने फूजी न्यूज नेटवर्क को बताया कि अमेरिकी कॉकरोच अकेले रहते हैं, लेकिन शायद इसलिए कि उनकी प्रजनन क्षमता दूसरों की तुलना में ज्यादा होती है, उनकी संख्या देखकर ऐसा लगता है कि वे बड़े झुंडों में घूम रहे हैं. ये कीड़े रेस्टोरेंट मालिकों के लिए परेशानी का सबब बन रहे. चेन के मालिक, टेंची फ़ूड्स ने क्योटो में अपने दो आउटलेट्स को बंद कर दिया है और जापान भर में अपने सभी रेस्टोरेंट्स का निरीक्षण करने का आदेश दिया है. एक ग्राहक को एक आउटलेट में परोसे गए रेमन के कटोरे में एक मरा हुआ कॉकरोच मिला था.

पहले भी मिले हैं मामले

जैसे ही ये कॅाकरोच मिला तो रेस्टोरेंट के मैनेजर ने कीट नियंत्रण कंपनी को बुलाया और शहर के स्वास्थ्य अधिकारियों को भी इसे लेकर सूचना दी, जिसके बाद निरीक्षण किया गया लेकिन कोई गंभीर समस्या नहीं पाई गई. जबकि लोगों का कहना है कि ऐसी कंपनियों से ग्राहक दूर रहेंगे जो पारदर्शी नहीं है. इससे पहले सुकिया रेस्टोरेंट चेन में भी कॉकरोच और चूहा मिलने की घटनाएं सामने आई थीं, जिसके बाद उन्होंने 2,000 दुकानें बंद की गई थीं.

क्यों आते हैं कॉकरोच?

वहीं इसे लेकर अदाची ने कहा कि कॉकरोच गर्म जगहों को पसंद करते हैं, ये रेस्टोरेंट के गर्म पानी में रहते हैं. सामान्य कीटनाशक इन पर काम नहीं करते हैं. इनकी कंपनी ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग करती है जिससे धीरे-धीरे कॅाकरोच मरते हैं. एक रेस्टोरेंट में रात को छिड़काव के बाद सुबह 150 से ज्यादा मरे हुए कॉकरोच मिले थे. हालांकि इन दिनों ये कॅाकरोच तेजी के साथ फैल रहे हैं.