Advertisement
trendingNow13053117
Hindi Newsदुनियाभारत-अमेरिका रिश्तों में क्यों आया उबाल? अमेरिकी सांसद ने किसे बताया जिम्मेदार, क्यों कहा-एक हो जाओ; वरना दुश्मन फायदा उठा लेंगे

भारत-अमेरिका रिश्तों में क्यों आया उबाल? अमेरिकी सांसद ने किसे बताया जिम्मेदार, क्यों कहा-एक हो जाओ; वरना दुश्मन फायदा उठा लेंगे

भारत और अमेरिका के बीच सालों से मजबूत दोस्ती रही है. लेकिन इस साल चीजें बदल गईं हैं. व्यापार से लेकर सुरक्षा तक हर मोर्चे पर तनाव नजर आ रहा है. अमेरिकी कांग्रेस के बड़े नेता और भारतीय मूल के राजा कृष्णमूर्ति ने इसकी बहुत बड़ी वजह बताई है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 25, 2025, 03:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत-अमेरिका रिश्तों में क्यों आया उबाल? अमेरिकी सांसद ने किसे बताया जिम्मेदार, क्यों कहा-एक हो जाओ; वरना दुश्मन फायदा उठा लेंगे

भारत और अमेरिका के लिए व्यापारिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण से यह साल अच्छा नहीं रहा है. दोनों देशों के संबंधों में तनाव देखने को मिला. इस बीच अमेरिका के जाने-माने कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति ने दोनों देशों के संबंधों में और दोनों पुराने साझेदारों के बीच आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को कमजोर करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया.
भारतीय मूल के अमेरिकी कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति ने कहा, “अमेरिका-भारत के रिश्ते अभी कई वजहों से अच्छे नहीं हैं. व्यापार इस विवाद का एक बड़ा कारण है.” उन्होंने कहा कि रिश्तों में गिरावट ऐसे समय में आई है जब ज्यादा संभलकर चलने की जरूरत है. खासतौर से दक्षिणी एशिया में फिलहाल दोनों देशों के बीच तालमेल की ज्यादा जरूरत है.

उन्होंने कहा, “हमें अभी एक-दूसरे के और करीब आना होगा ताकि यह पक्का हो सके कि उस इलाके का पड़ोस सुरक्षित रहे.” इसके साथ ही चेतावनी दी है कि भारत और अमेरिका के बीच खराब तालमेल का फायदा हथियारबंद समूह उठा सकते हैं. वहीं इस तनाव के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को जिम्मेदार ठहराते हुए राजा कृष्णमूर्ति ने कहा, “डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस आए, और अमेरिका-भारत के संबंधों में सब कुछ बदल गया. आर्थिक और सुरक्षा सहयोग दोनों में कमी आई है.”

हाल ही में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच नजदीकी बढ़ते हुए देखी गई है. इसे लेकर अमेरिकी कांग्रेसी ने कहा, "ट्रंप का पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख के साथ घुलना-मिलना, यहां तक कि पाकिस्तान की सरकार को भी हटाना, बहुत बुरा है. राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी सरकार के लोगों को छोड़कर उन्हें (असीम मुनीर) व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाया." उन्होंने कहा, "इससे पता चलता है कि हमारी विदेश नीति अभी कितनी खराब तरीके से बनाई जा रही है. जब आप भारत जैसे अपने दोस्तों, साझेदारों और साथियों को दूर करते हैं, और चीन या रूस जैसे अपने दुश्मनों या रणनीतिक प्रतिद्वंदियों को करीब लाते हैं, तो आप कमजोरी दिखाते हैं, और जब आप कमजोरी दिखाते हैं, तो आप गुस्से को बुलावा देते हैं. जब आप गुस्से में होते हैं, तो आप लड़ाई और शायद युद्ध को बढ़ावा देते हैं."
दोनों देशों के बीच तनाव कम होने को लेकर उन्होंने बस यही कहा कि जब तक ट्रंप भारत पर मनमाने टैरिफ लगाते रहेंगे और भारतीय लोगों को परेशान करते रहेंगे, तब तक वह बहुत बड़ी रणनीतिक गलती कर रहे हैं. वह अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं और दुनिया में नेतृत्व करने की हमारी क्षमता को नुकसान पहुंचा रहे हैं." (इनपुट आईएएनएस से)

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

India-America

Trending news

'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना
BMC elections
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना
'बंगाल को बांग्लादेश न बनने दें...', मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर मचा सियासी घमासान
Mithun Chakraborty
'बंगाल को बांग्लादेश न बनने दें...', मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर मचा सियासी घमासान
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल उड़ानें, देखें- Video
Navi Mumbai International Airport
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल उड़ानें, देखें- Video
बंगाल में BLO गायब, मचा हड़कंप? 33 वोटरों को दिया था नोटिस, परिवार बोला-प्रेशर था
BLO
बंगाल में BLO गायब, मचा हड़कंप? 33 वोटरों को दिया था नोटिस, परिवार बोला-प्रेशर था
'शिवसेना-UBT और MNS 2 खाली डिब्बे...' गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना
BMC Election
'शिवसेना-UBT और MNS 2 खाली डिब्बे...' गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना
नेहरू की वो पॉलिसी जिसका वाजपेयी ने खुलकर किया समर्थन, 30 साल पुराना इंटरव्यू
zee archive
नेहरू की वो पॉलिसी जिसका वाजपेयी ने खुलकर किया समर्थन, 30 साल पुराना इंटरव्यू
'ट्रक ने खोया नियंत्रण और स्लीपर बस के फ्यूल टैंक से टकराया,' कर्नाटक हादसे पर IGP
Karnataka Bus accident
'ट्रक ने खोया नियंत्रण और स्लीपर बस के फ्यूल टैंक से टकराया,' कर्नाटक हादसे पर IGP
'राजनीति में विरोधी सिर्फ शत्रु नहीं होता...' अटलजी ने क्यों कही थी ये बात?
Atal Bihari Vajpayee birthday
'राजनीति में विरोधी सिर्फ शत्रु नहीं होता...' अटलजी ने क्यों कही थी ये बात?
'जाको राखे साइयां, मार सके...' 10 वीं मंजिल से गिरा 8वीं पर फंसा, कैसे टली अनहोनी?
Gujarat news
'जाको राखे साइयां, मार सके...' 10 वीं मंजिल से गिरा 8वीं पर फंसा, कैसे टली अनहोनी?
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
Political funding
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा