इस देश में हर छोटी-बड़ी जगहों पर रोज दिखते हैं इंद्रधनुष, कहा जाता है रेनबो कैपिटल ऑफ वर्ल्ड

Rainbow Capital Of The World: इंद्रधनुष एक सुंदर प्राकृतिक घटना है. इसे देखते ही लोगों के मन में खुशी होने लगती है. खासतौर से बारिश के बाद खिलने वाली धूप इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है. क्या आप जानते हैं कि किस देश को दुनिया में इंद्रधनुष की राजधानी कहा जाता है?
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Rainbow In Hawaii: बारिश के बाद आसमान में एक खूबसूरत रंग-बिरंगा नजारा दिखता है. यह इंद्रधनुष यानी रेनबो होता है, जो कई सारे खूबसूरत रंगों से मिलकर बनता है. यह सुंदर दृश्य हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है. वहीं इसका आकार धनुष जैसा होता है. बरिश के बाद आपने आसपास इंद्रधनुष तो खूब देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के किस देश को दुनिया में इंद्रधनुष की राजधानी (Rainbow Capital Of The World) कहा जाता है?
अमेरिका के हवाई को रेनबो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है. यहां के अनूठे मौसम और वातावरण के चलते लगभग हर दिन यहां इंद्रधनुष देखने को मिलता है. यहां की हवा में नमी के चलते लगातार छोटी-छोटी बारिश होती है, जिससे आसमान के बड़े-बड़े नीले हिस्से सूरज के प्रकाश को अपने अंदर आने देते हैं. धूप का यह संतुलन रेनबो के लिए बेहद जरूरी है. यह तब बनता है, जब पानी की बूंदें सनलाइट को रीफ्रैक्ट-रिफ्लैक्ट कर इन्हें बिखेर देती है.
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हवाई की असाधारण साफ हवा रेनबो बनाने में बड़ी भूमिका निभाती है. यहां कम प्रदूषण, धूल, पॉलिनेटर्स और वाहनों से निकलने वाले धुएं के चलते सनलाइट कम वायु कणों से होकर गुजरती है, जिससे रेनबो अधिक चमकीला और साफ नजर आता है.
हरी-भरी घाटियों, पहाड़ियों और समुद्र के नजारों का संयोजन इसे और खूबसूरत बनाता है. हवाई में रेनबो दिखना इतना आम है कि वे वहां के आइलैंड का कल्चरल सिंबल बन गए हैं. यहां के लाइसेंस प्लेटों, इमारतों और बसों के डिजाइनों में तक आपको रेनबो दिखेंगे.
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बता दें कि नेटिव हवाई ट्रेडिशन में रेनबो को दैवीय उपस्थिति या आशीर्वाद का संकेत भी माना जाता है. ऐसे में इसके बार-बार दिखने से इसका महत्व और बढ़ जाता है. इन्हीं कारणों से, एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट और स्थानीय लोग हवाई को इंद्रधनुष देखने के लिए धरती पर सबसे अच्छी जगह मानते हैं. हवाई में इंद्रधनुष देखने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब धूप और बारिश दोनों एक साथ हों. अक्टूबर-अप्रैल तक आपको यह नजारा लगभग रोज देखने को मिलता है. इंद्रधनुष सबसे ज्यादा तब दिखाई देता है, जब आसमान में सूरज नीचे होता है. इसलिए सुबह जल्दी और देर दोपहर को रेनबो देखने का आदर्श समय माना जाता है.
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