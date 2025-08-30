'ट्रंप की अराजतका को छुपाना बंद करें...,' कोर्ट के फैसले के बाद जोर पकड़ी टैरिफ समाप्त करने की मांग, इस नेता ने जारी किया प्रस्ताव
Trump Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कई देशों पर लगाए गए टैरिफ को अमेरिका की संघीय अपील अदालत की ओर से अवैध करार दिया गया है.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 30, 2025, 01:21 PM IST
World News In Hindi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर भारी-भरकम टैरिफ लगाया है. उनके इस फैसले को अमेरिका की संघीय अपील अदालत ने यह कहकर अवैध करार दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियों अधिनियम (IEEPA) राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं देता है. कोर्ट के इस फैसले के बाद डेमोक्रेट प्रतिनिधि ग्रेगरी मीक्स ने प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन से टैरिफ खत्म करने के उनके प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह किया है. 

ग्रेगरी मिक्स की अपील 

डेमोक्रेटिक सांसद ग्रेगरी मिक्स ने कहा कि अदालत ने साफ कहा है कि इंपोर्ट पर टैक्स लगाने का अधिकार संविधान के अनुसार कांग्रेस को है न कि राष्ट्रपति को. ऐसे में उनका आग्रह है कि उनके प्रस्ताव को सदन में लाकर इन टैरिफ को समाप्त कर दिया जाए. उन्होंने कहा,' जैसा कि मैंने अपने सहयोगियों के साथ एमिकस ब्रीफ में तर्क दिया है कि ट्रायल और अपीलीय दोनों अदालतों ने ट्रंप को बताया है कि उनके टैरिफ अवैध हैं. IEEPA कोई टैरिफ कानून नहीं है. स्पीकर जॉनसन को ट्रंप की अराजकता को छुपाना बंद करना चाहिए और टैरिफ समाप्त करने के लिए मेरे प्रस्तावों को सदन में रखना चाहिए.' 

ट्रंप का फूटा गुस्सा 
कोर्ट का यह फैसला तब आया है जब ट्रंप ने इस साल अप्रैल 2025 में लिबरेशन डे के नाम पर 60 देशों पर भारी टैरिफ लगाए थे. भारत पर भी 25 प्रतिशत टैरिफ के साथ रूस से कच्चा तेल खरीदने पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ का जुर्माना लगाया गया यानी भारत का कुल टैरिफ 50 प्रतिशत तक पहुंच गया है. ट्रंप ने कोर्ट के इस फैसले को पक्षपाती बताया और कहा कि सभी टैरिफ अभी भी प्रभावी हैं और अमेरिका जरूर जीत हासिल करेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि टैरिफ हटाए गए तो देश आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा. 

व्यक्तिगत नाराजगी से भारत पर लगाया टैरिफ: जेफरीज
इस बीच अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक 'जेफरीज' की भी एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि भारत पर लगाए गए टैरिफ ट्रंप की व्यक्तिगत नाराजगी का परिणाम हैं क्योंकि उन्हें भारत-पाकिस्तान संघर्ष में मध्यस्थता की अनुमति नहीं दी गई थी. साथ ही भारत सरकार ने भी इन टैरिफ को अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया है. इंडियन एक्सपोर्टर्स का कहना है कि इससे उनके रोजगार पर असर पड़ेगा खासतौर पर रत्न, कपड़े और समुद्री उत्पादों के सेक्टरों में इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा.  

FAQ 

 ट्रंप ने किस कानून के तहत टैरिफ लगाए थे? 
 ट्रंप ने IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) का हवाला दिया, जिसे अदालत ने टैरिफ लगाने के लिए उपयुक्त नहीं माना. 

भारत पर कितना टैरिफ लगाया गया है? 
भारत पर सामान्य टैरिफ 25 प्रतिशत और रूस से तेल खरीदने पर अलग से 25 प्रतिशत जुर्माने के तौर पर टैरिफ लगाया गया है. कुल मिलाकर भारत पर अमेरिका ने 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है. 

;