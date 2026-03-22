वर्चस्व खत्म, दुनिया में अमेरिका की चौधराहट अब नहीं चलेगी! ईरान के प्लान B के आगे घुटने टेकेगा?

US-Israel Iran war: इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से तेल के जहाजों के गुजरने के लिए एक नई शर्त रखी है. इस शर्त के मुताबिक कच्चे तेल का व्यापार अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि चीन की करेंसी युआन में हो. इसके लिए ईरान ने मिडिल ईस्ट के बाहर के 8 देशों के साथ बातचीत की है. अमेरिका पिछले 5 दशकों से पेट्रो डॉलर के दम पर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर राज कर रहा था. लेकिन अगर ईरान का प्लान सफल रहा तो डॉलर का दबदबा कम होना तय है क्योंकि दुनिया में 500 अरब डॉलर का तेल व्यापार इस रास्ते के जरिए होता है. ईरान का दांव चल गया तो व्यापार डॉलर की जगह युआन में होने लगेगा.

ईरान का युआन प्लान क्या है और ये कैसे युआन के साथ-साथ सोने की भी मांग बढ़ाएगा. ये जानने से पहले आपको पेट्रो डॉलर के बारे में जानना चाहिए. किस तरह अमेरिका ने डॉलर को विश्व व्यापार की बुनियाद बनाया.

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी डॉलर को विश्व की रिज़र्व करेंसी बनाया गया जो सोने से जुड़ा था.

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- लेकिन 1971 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया जिससे डॉलर की विश्वसनीयता पर गंभीर संकट आया.

1973 में योम किप्पर युद्ध के दौरान तेल निर्यातक देशों के संगठन OPEC ने अमेरिका पर प्रतिबंध लगा दिया जिससे तेल की कीमत 4 गुना बढ़ गई

उस समय अमेरिका को अरब में एक मित्र देश और तेल की गारंटी की जरूरत थी. उस पृष्ठभूमि में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ 1974 में एक ऐतिहासिक समझौता किया. इस समझौते के तहत ये तय किया गया कि सऊदी अरब अपना सारा तेल सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेगा. वहीं बदले में अमेरिका सऊदी अरब को सैन्य सुरक्षा और हथियार देगा.

पेट्रो डॉलर की कहानी

साल 1975 आते-आते सभी OPEC देश डॉलर में तेल बेचने लगे.

इसकी वजह से धीरे-धीरे ये व्यवस्था बन गई कि जिस देश को तेल खरीदना है, उसे पहले डॉलर खरीदना होगा. इस तरह डॉलर मजबूत होता गया. आज भी वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 80% डॉलर में होता है.

अब ईरान वैश्विक तेल व्यापार में डॉलर को युआन से रिप्लेस करना चाहता है. लेकिन डॉलर से युआन में व्यापार को बदलना इतना आसान नहीं है. इसके लिए सोना खरीदने की जरूरत कैसे होगी, ये भी आपको जानना चाहिए. युआन स्वतंत्र रूप से व्यापार की मुद्रा नहीं है. युआन हासिल करने के लिए किसी देश को चीन को अपना निर्यात बढ़ाना होगा. साधारण शब्दों में कहें तो चीन से आयात कम करना होगा और चीन को निर्यात बढ़ाना होगा. लेकिन अधिकतर देशों का चीन के साथ व्यापार सरप्लस में नहीं है. तो ऐसे में सवाल ये है कि युआन कैसे मिलेगा.



इसका जवाब ये है कि पहले डॉलर बेचना होगा. उससे सोना खरीदकर ये सोना चीन को बेचना होगा. और उससे युआन मिलेगा. इस युआन का इस्तेमाल तेल खरीदने में होगा. यानी ईरान का तेल खरीदने के लिए पहले डॉलर बेचना और सोना खरीदना होगा.

ईरान इस प्लान से अमेरिका को बड़ी चोट पहुंचाएगा क्योंकि पेट्रो डॉलर सिस्टम दुनिया में डॉलर की मांग का आधार है. अगर तेल डॉलर की बजाय दूसरी करेंसी में बिकने लगे तो डॉलर की मांग में गिरावट आएगी.

इस फैसले का असर सोने की कीमत पर भी होगा. अगर तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा सोने में सेटल होने लगेगा तो गोल्ड की कीमत में तेज बढ़ोतरी होगी.

ईरान से पहले रूस ने डॉलर को चोट पहुंचाने की शुरुआत कर दी थी. अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से रूस ने पहले ही युआन में तेल बेचना शुरू कर दिया था.

- दिसंबर 2023 तक रूस का लगभग एक-तिहाई विदेशी व्यापार युआन में हो रहा था.

- रूस के बैंकों में डॉलर से ज्यादा युआन जमा है.

- रूस और चीन अब लगभग 90% व्यापार रूबल और युआन में करते हैं.

- BRICS देशों ने भी डॉलर के वर्चस्व को कम करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं. उन्होंने आपसी व्यापार में स्थानीय मुद्रा का हिस्सा 35 से 50% तक बढ़ाने का फैसला किया है.

इस तरह कुल मिलाकर ईरान युद्ध का वो नतीजा निकल सकता है, जिसकी उम्मीद ट्रंप ने नहीं की होगी. ट्रंप ने अमेरिका के हितों की रक्षा के लिए इस युद्ध की शुरुआत की थी लेकिन इसका परिणाम पेट्रो-युआन या पेट्रोगोल्ड को जन्म दे रहा है. हालांकि ये हालात रातों-रात नहीं बदलेंगे लेकिन इससे दुनिया मल्टी करेंसी वर्ल्ड की तरफ बढ़ेगी जहां सोना एक महत्वपूर्ण आधार होगा.