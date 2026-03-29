6600 करोड़ का US विमान स्वाहा, जंग में ईरान ने अमेरिका को दिया बड़ा दर्द, कितना ताकतवर है E-3 सेंट्री प्लेन?

Middle East Conflict: मिडिल ईस्ट में लगातार 30 दिन से जंग जारी है. 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई इस जंग की हालात दिन ब दिन बदतर होती जा रही है. इस युद्ध में बड़ी संख्या में मौतें हुईं हैं, दुनिया भर में ऊर्जा संकट का खतरा गहरा गया है और अमेरिका, इजरायल और ईरान को भारी आर्थिक और सैन्य चोट पहुंचाई है. हालिया जानकारी के अनुसार, अमेरिकी वायु सेना की रीढ़ माना जाने वाला E-3 सेंट्री विमान हमले में तबाह हो गया है. हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने अब तक इनकी पुष्टि नहीं की है.

क्यों खास है E-3 सेंट्री विमान?

E-3 सेंट्री विमान को अमेरिकी सेना की 'आंख' कहा जाता है. यह अमेरिकी सेना का खास हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली (AWACS) विमान है. यह विमान आसमान में एक चलते-फिरते कंट्रोल रूम की तरह काम करता है. इसका इस्तेमाल विमानों, मिसाइलों और जहाजों की निगरानी करना और युद्ध के दौरान अपने लड़ाकू विमानों को दिशा निर्देश देना है. इसे इसके ऊपर लगे एक विशाल घूमते हुए रडार डोम से पहचाना जा सकता है. इसका रडार 360 डिग्री कवरेज देता है और 400 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है. यह विमान एक साथ 300 से ज्यादा लक्ष्यों को ट्रैक करने और उन्हें खत्म करने के लिए इंटरसेप्शन का प्रबंधन करने की क्षमता रखता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में E-3 सेंट्री का रडार डोम जमीन पर गिरा दिख रहा है. जानकारी के मुताबिक, वायरल हो रही तस्वीरें सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस की है. यहां दो दिन पहले ईरानी हमला हुआ है, जिसमें अमेरिकी वायु सेना का E-3 सेंट्री निगरानी विमान जमीन पर गिरा दिखा. इस हमले में पांच सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायल सैनिकों की संख्या 15 हो गई है. इस हमले में कथित तौर पर ईंधन भरने वाले विमानों को भी नुकसान पहुंचा है. सऊदी के एक खास बेस को निशाना बनाने के लिए इस हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया था. हालांकि, E-3 सेंट्री के तबाह होने को लेकर अमेरिकी अधिकारियों ने अब तक कोई पुष्टि नहीं की है.

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विमान के रडार वाले हिस्से को नुकसान

फॉक्स न्यूज और द वॉल स्ट्रीट जर्नल के विमान की कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें विमान के रडार वाले हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा दिखाई दे रहा है. तस्वीरों में पूंछ के निशान E-3 सेंट्री से मेल खाते हैं, जो अमेरिकी सेना की एक प्रमुख हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली (AWACS) विमान है.