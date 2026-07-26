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केवल कश्मीर नहीं है पाकिस्तान की असली समस्या, इस अमेरिकी एक्सपर्ट ने बताया क्यों बार-बार भारत से भिड़ता है PAK?

अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक और दक्षिण एशिया विशेषज्ञ क्रिस्टीना फेयर ने भारत और पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्ते को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भारत के साथ पाकिस्तान का लगातार टकराव केवल कश्मीर के मुद्दे तक सीमित नहीं है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 26, 2026, 11:38 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:38 PM IST
केवल कश्मीर नहीं है पाकिस्तान की असली समस्या, इस अमेरिकी एक्सपर्ट ने बताया क्यों बार-बार भारत से भिड़ता है PAK?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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