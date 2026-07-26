/केवल कश्मीर नहीं है पाकिस्तान की असली समस्या, इस अमेरिकी एक्सपर्ट ने बताया क्यों बार-बार भारत से भिड़ता है PAK?

देश आज (26 जुलाई) को कारगिल विजय दिवस मना रहा है. देश का हर नागरिक कारगिल के सूरवीरों को याद करते हुए फख़्र महसूस कर रहा है. कारगिल विजय दिवस केवल 1999 के सैन्य संघर्ष को याद नहीं दिलाता है, बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के संबंधों के लंबे जटिल और अक्सर तनावपूर्ण इतिहास की भी याद दिलाता है. पिछले 7 दशक से अधिक समय से दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के तमाम प्रयास किए गए, लेकिन सभी निर्थक ही रहे.
दरअसल, कई बार सैन्य कार्रवाईयां, सीमा पार से आतंकवाद, विश्वासघात और रणनीतिक धोखे के कारण यह प्रयास सफल नहीं हो सके. यही कारण है कि आज पाकिस्तान पर किसी भी तरीके से भरोसा किया ही नहीं जा सकता है. आज के समय में द्विपक्षीय संबंध हमेशा प्रभावित हैं. इन सबके बीच भारत और पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्ते पर अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक और दक्षिण एशिया विशेषज्ञ क्रिस्टीना फेयर ने एक बड़ी टिप्पणी की है. उन्होंने जो कहा है, वह सभी को जानना चाहिए.
एक कार्यक्रम के दौरान क्रिस्टीना फेयर की ओर से भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्ते को लेकर कड़ी टिप्पणी की गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत के साथ पाकिस्तान का लगातार टकराव केवल कश्मीर के मुद्दे तक सीमित नहीं है, इसके पीछे कई पहलू हैं. पाकिस्तान की एक और बड़ी समस्या है, जिससे वह जूझ रहा है.
क्रिस्टीना फेयर के मुताबित, पाकिस्तान की असली चिंता केवल कश्मीर नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया में भारत का निरंतर बढ़ता आर्थिक, सैन्य, कूटनीतिक और रणनीतिक प्रभाव है. भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत का आधुनिकीकरण पाकिस्तान के लिए असली समस्या बना हुआ है. वहीं, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका आज के समय में पाकिस्तान के लिए रणनीतिक चुनौती बनी हुई है.
इस कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने एक सवाल खड़ा किया कि अगर कश्मीर का कल हल हो भी जाता है, तो क्या पाकिस्तान भारत से भिड़ना बंद कर देगा? उन्होंने कहा कि इसका सीधा जवाब है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है. आजादी के बाद से ही पाकिस्तान भारत को एक प्रतिद्वंद्वी के तौर पर देखता है और कश्मीर को केवल एक रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता का एक प्रतीक बना दिया गया है.
गौरतलब है कि क्रिस्टीना की ओर से अपनी बातों को और स्पष्ट करने के लिए उन्होंने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध का जिक्र किया. उन्होंने इस दौरान पाकिस्तान के आधिकारिक और सैन्य नैरेटिव की ओर ध्यान दिलाया. 191 की जंग के दौरान पाकिस्तान को एक निर्णायक हार का सामना करना पड़ा था. उसी के परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था. 1971 का युद्ध पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य और राजनीतिक त्रासदी मानी जाती है.
हालांकि, क्रिस्टीना ने कहा कि पाकिस्तान का सैन्य प्रतिष्ठान और आधिकारिक प्रचार तंत्र आज भी उस हार को स्वीकार नहीं कर पाता है. हैरान करने वाली बात है कि पाकिस्तान हमेशा खुद को एक ऐसा देश प्रस्तुत करता है, जो दक्षिण एशिया में भारत को टक्कर देने वाला एकमात्र देश है.
क्रिस्टीना ने 1971 के युद्ध को याद करते हुए कहा कि वह लड़ाई हारने के बाद और अपना आधा हिस्सा गंवाने के बाद भी पाकिस्तान दावा करता आया है कि वह हारा नहीं है. ऐसे में साफ है कि केवल कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्ते की वजह नहीं है. भारत का लगातार विकास पाकिस्तान की नींद उड़ाए हुए है.