Flight, Flight, Flight: ट्रंप ने करंसी पर लगाया अपना खास फोटो, 2026 में अमेरिका जारी करेगा नया सिक्का

Donald Trump coin; अमेरिका अपनी 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठबड़ी धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहा है और इस मौके पर अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने एक अनोखी योजना बनाई है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाला 1 डॉलर का नया सिक्का जारी करने की. डिज़ाइन में ट्रंप का “fight, fight, fight” वाला अंदाज दिख रहा है. यह वही नारा है जो उन्होंने पिछले साल हत्या के प्रयास से बचने के तुरंत बाद कहा था. इस सिक्के की खबर से अमेरिका और दुनियाभर में चर्चा छिड़ गई है.

सिक्के का डिजाइन और खास बातें

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि संभावित डिज़ाइन में ट्रंप को मुट्ठी उठाए हुए दिखाया गया है, साथ ही लिखा है “fight, fight, fight”. सिक्के के दूसरी तरफ ट्रंप की प्रोफाइल फोटो है, ऊपर लिखा है “liberty” और नीचे “1776-2026”. यह डिजाइन अमेरिका की आजादी की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर तैयार किया जा रहा है. मंत्रालय का कहना है कि यह ड्राफ्ट अमेरिका और लोकतंत्र की उस भावना को दर्शाता है, जो बड़े संकटों के बावजूद कायम रहती है.

वित्त सचिव ने शेयर की तस्वीरें

फिलहाल वित्त सचिव ब्रैंडन बीच ने इस डिज़ाइन की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की हैं. मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अंतिम डिज़ाइन अभी तय नहीं हुआ है. सरकार के शटडाउन खत्म होने के बाद और जानकारी दी जाएगी. नए खर्च बिल पर सांसदों के बीच सहमति न बनने से कई संघीय काम बंद हैं. हालांकि ड्राफ्ट ही अमेरिकी जनता और दुनिया के लिए चर्चा का विषय बन गया है.

ऐतिहासिक संदर्भ और कानून

साल 2020 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक कानून पारित किया था, जिसके तहत वित्त मंत्री को 2026 में ‘U.S. Semiquincentennial’ से जुड़े प्रतीकों वाले 1 डॉलर के सिक्के ढालने की अनुमति दी गई. इससे पहले 1976 में अमेरिका की 200वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पर सिक्के के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की गई थी. उस समय 1 डॉलर के सिक्के पर “लिबर्टी बेल” और चांद की डिजाइन और दूसरी ओर पूर्व राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइज़नहावर की तस्वीर छपी थी.

No fake news here. These first drafts honoring America’s 250th Birthday and @POTUS are real. Looking forward to sharing more soon, once the obstructionist shutdown of the United States government is over. https://t.co/c6HChM6ijG — U.S. Treasurer Brandon Beach (@TreasurerBeach) October 3, 2025

ट्रंप की प्रतिक्रिया और आगे की योजना

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट ने कहा कि उन्हें पता नहीं है कि ट्रंप ने ड्राफ्ट देखा है या नहीं, लेकिन उन्हें पूरा यकीन है कि उन्हें यह डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा. सिक्का तैयार होने के बाद अमेरिका में विशेष समारोह आयोजित किए जाएंगे. यह 2026 में अमेरिका के लिए न सिर्फ ऐतिहासिक महत्व रखेगा बल्कि अमेरिकी संस्कृति और नेताओं की यादगार छाप भी लोगों के बीच छाएगी.