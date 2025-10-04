Advertisement
Flight, Flight, Flight: ट्रंप ने करंसी पर लगाया अपना खास फोटो, 2026 में अमेरिका जारी करेगा नया सिक्का

1 Dollar coin: अमेरिका अपनी 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाला 1 डॉलर का सिक्का जारी करेगा. डिज़ाइन में उनका “fight, fight, fight” वाला अंदाज दिख रहा है. यह सिक्का लोकतंत्र और अमेरिकी संस्कृति की यादगार छाप बनेगा.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 04, 2025, 11:08 AM IST
Donald Trump coin; अमेरिका अपनी 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठबड़ी धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहा है और इस मौके पर अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने एक अनोखी योजना बनाई है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाला 1 डॉलर का नया सिक्का जारी करने की. डिज़ाइन में ट्रंप का “fight, fight, fight” वाला अंदाज दिख रहा है. यह वही नारा है जो उन्होंने पिछले साल हत्या के प्रयास से बचने के तुरंत बाद कहा था. इस सिक्के की खबर से अमेरिका और दुनियाभर में चर्चा छिड़ गई है.

सिक्के का डिजाइन और खास बातें

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि संभावित डिज़ाइन में ट्रंप को मुट्ठी उठाए हुए दिखाया गया है, साथ ही लिखा है “fight, fight, fight”. सिक्के के दूसरी तरफ ट्रंप की प्रोफाइल फोटो है, ऊपर लिखा है “liberty” और नीचे “1776-2026”. यह डिजाइन अमेरिका की आजादी की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर तैयार किया जा रहा है. मंत्रालय का कहना है कि यह ड्राफ्ट अमेरिका और लोकतंत्र की उस भावना को दर्शाता है, जो बड़े संकटों के बावजूद कायम रहती है.

 वित्त सचिव ने शेयर की तस्वीरें

फिलहाल वित्त सचिव ब्रैंडन बीच ने इस डिज़ाइन की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की हैं. मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अंतिम डिज़ाइन अभी तय नहीं हुआ है. सरकार के शटडाउन खत्म होने के बाद और जानकारी दी जाएगी. नए खर्च बिल पर सांसदों के बीच सहमति न बनने से कई संघीय काम बंद हैं. हालांकि ड्राफ्ट ही अमेरिकी जनता और दुनिया के लिए चर्चा का विषय बन गया है.

 ऐतिहासिक संदर्भ और कानून

साल 2020 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक कानून पारित किया था, जिसके तहत वित्त मंत्री को 2026 में ‘U.S. Semiquincentennial’ से जुड़े प्रतीकों वाले 1 डॉलर के सिक्के ढालने की अनुमति दी गई. इससे पहले 1976 में अमेरिका की 200वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पर सिक्के के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की गई थी. उस समय 1 डॉलर के सिक्के पर “लिबर्टी बेल” और चांद की डिजाइन और दूसरी ओर पूर्व राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइज़नहावर की तस्वीर छपी थी.

 

ट्रंप की प्रतिक्रिया और आगे की योजना

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट ने कहा कि उन्हें पता नहीं है कि ट्रंप ने ड्राफ्ट देखा है या नहीं, लेकिन उन्हें पूरा यकीन है कि उन्हें यह डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा. सिक्का तैयार होने के बाद अमेरिका में विशेष समारोह आयोजित किए जाएंगे. यह 2026 में अमेरिका के लिए न सिर्फ ऐतिहासिक महत्व रखेगा बल्कि अमेरिकी संस्कृति और नेताओं की यादगार छाप भी लोगों के बीच छाएगी.

