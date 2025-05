जहरीले सांपों से खेला, 200 से ज्यादा बार खुद को कटवाया, मौत को भी दे दी मात.... आखिर क्या चाहता था ये शख्स?

Anti Venom Research: दुनिया में कभी- कभी कुछ ऐसे काम होते हैं जिससे लोग हैरान हो जाते हैं. कुछ ऐसा ही काम अमेरिका के रहने वाले व्यक्ति ने किया जिसे जानकर लोग दंग रह गए हैं. जहां पर एक तरफ लोग सांप को देखकर दूर भागते हैं वहीं यहां पर व्यक्ति ने खुद को सांप से एक- दो बार नहीं बल्कि 200 बार से अधिक बार कटवाया. इसमें तो कई ऐसे सांप है जो काफी ज्यादा खूंखार होते हैं. दरअसल हो चाहता है कि दुनिया को ऐसा एंटीवेनम मिले, जो हर जहरीले सांप के जहर को बेकार कर दे. जानिए क्या है पूरा मामला.

मौत को दी मात

ऐसा करना आसान भी नहीं था. कई बार सांप के काटने से वो मौत के मुंह में चला गया इसके बावजूद भी वो वहां से बचकर वापस आ गया और अद्वितीय एंटीवेनम विकसित करने में कामयाबी हासिल की है. CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार व्यक्ति दो दशकों तक जानबूझकर खुद को सांप के जहर का इंजेक्शन लगाया था. ये सिलसिला 2001 से शुरू हुआ था.



शुरू किया काम

इम्यूनोलॉजिस्ट जैकब ग्लेनविले ने पहली बार 2017 में मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से फ़्रीड के बारे में सुना और फैसला किया कि कुछ नया करने का अवसर है. इसके बाद उन्होंने बात की और उन्हें ये बेहद अजीब लगा. इसके बाद दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, मि. फ़्रीडे ने मि. ग्लेनविले और उनके सहयोगियों को 40-मिलीलीटर ब्लड का नमूना दान किया. आठ साल बाद, मि. ग्लेनविले और पीटर क्वांग, कोलंबिया विश्वविद्यालय के वैगेलोस कॉलेज ऑफ़ फ़िज़िशियन एंड सर्जन में चिकित्सा विज्ञान के प्रोफ़ेसर रिचर्ड जे. स्टॉक ने एंटीवेनम का विवरण प्रकाशित किया है जो 19 प्रजातियों के ज़हरीले सांपों के काटने से बचा सकता है.

Self-taught venom expert Tim Friede has voluntarily injected himself with snake venom 856 times across 18 years. Now, It has led scientists to create the most widely effective snake antivenom on record. The anti-venom is effective against 18 snakes, almost all of elapidae family. pic.twitter.com/zx188VTmaG

— Akash Verma (@AkashVerma_IFS) May 3, 2025