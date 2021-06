US ने समंदर में दागा 18,000 किलो का बम, कांपी धरती, आया भूकंप; VIDEO वायरल

वॉशिंगटन: चीनी नौसेना (Chinese Navy) की बढ़ती समुद्री ताकत से निपटने के लिए अमेरिका ने ऐसा धमाका किया है कि गूंज दुनियाभर में सुनाई दे रही है. अमेरिकी सेना ने अपने सबसे नए एयरक्राफ्ट कैरियर (Aircraft Carrier) पर भीषण बम हमले का असर टेस्ट किया है. अमेरिकी नौसेना (US Navy) ने समुद्र के अंदर भीषण बम ब्लास्ट किया है.

अमेरिका ने समुद्र के अंदर किए गए इस भीषण बम ब्लास्ट का वीडियो जारी किया है. करीब 18 हजार किलोग्राम के इस 'महाबम' को एयरक्राफ्ट कैरियर गेराल्‍ड फोर्ड (Aircraft carrier gerald ford) के पास बीच समुद्र में गिराया, जिससे पानी के अंदर जोरदार धमाका हुआ और भूकंप आ गया.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक US Navy ने Bomb Blast पानी के अंदर किया जबकि उनका एयरक्राफ्ट कैरियर पानी की सतह के ऊपर था. इस ट्रायल से यह पता चला कि बम हमला हुआ तो यह एयरक्राफ्ट उसे झेल सकता है या नहीं. युद्ध के दौरान यह कितना प्रभावी साबित होगा. यूएसजीएस ने समुद्र में आए इस भूकंप को रिकॉर्ड किया है. इस महाविस्‍फोट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

Ever wonder what a 40,000 pound explosive looks like from the bridge wing of a @USNavy aircraft carrier?

Watch footage from #USSGeraldRFord's first explosive event of Full Ship Shock Trials and find out! #ThisIsFordClass #WeAreNavalAviation #Warship78 pic.twitter.com/2kbeEkF0g1

— USS Gerald R. Ford (CVN 78) (@Warship_78) June 20, 2021