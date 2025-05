Apple कंपनी की बुराई कर रहे थे ट्रंप, बार-बार बजने लगा आईफोन, शर्म से लाल हुए अमेरिकी राष्ट्रपति

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों जो बनाओ अमेरिका में ही बनाओ का नारा लगा रहे हैं. इसके लिए वह टैरिफ का हथकंडा अपना रहे हैं. अब उनके निशाने पर आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल है. बता दें कि एप्पल चीन के बाद भारत में आईफोन बनाने की तैयारी कर रही है. ऐसे में ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर एप्पल भारत में अपनी मैन्यूफैक्चरिंग करता है तो वह उस पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगा देंगे.

ट्रंप का आईफोन बजा

शुक्रवार 23 मई को ट्रंप ओवल ऑफिस मे एप्पल कंपनी की बुराई कर रहे थे कि कंपनी अपना कुछ प्रोडक्शन भारत में ट्रांसफर करने की योजना बना रहा है. इस दौरान संयोग से उनका अपना आईफोन 1 बार नहीं कम से कम 2 बार बजने लगा.

YOU CAN’T MAKE THIS UP.

As soon as Trump trashed Apple for making phones overseas, his own iPhone started ringing and buzzing. Then he seemed to incorrectly swipe to answer it before clicking off, saying it was a congressman.

He turned red so fast I wonder who it really was. pic.twitter.com/SFkODXOEqP

— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) May 23, 2025