Advertisement
trendingNow13032386
Hindi Newsदुनिया

Opinion: भारत में पुतिन के ग्रैंड वेलकम को देखकर ट्रंप पर क्या बीत रही होगी? यहां समझें क्या सोच रहे होंगे US प्रेसीडेंट

Vladimir Putin India Visit: एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट पर पुतिन के स्वागत के साथ ही उन्हें 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया. इसके बाद अगली सुबह राष्ट्रपति भवन में अगली सुबह औपचारिक भव्य स्वागत. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 07, 2025, 02:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Opinion: भारत में पुतिन के ग्रैंड वेलकम को देखकर ट्रंप पर क्या बीत रही होगी? यहां समझें क्या सोच रहे होंगे US प्रेसीडेंट

गुरुवार (4 दिसंबर) को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब 2 दिन के दौरे के लिए भारत पहुंचे तब पीएम मोदी ने खुद एयरपोर्ट पहुंचकर उनका जोरदार स्वागत किया. ये वो समय था जब दिसंबर में मौसम तो सर्द हो रहा था लेकिन भारत और रूस के संबंधों में गर्मजोशी की हवा भी लोगों को महसूस होनी शुरू हो चुकी थी. एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट पर पुतिन के स्वागत के साथ ही उन्हें 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया. इसके बाद अगली सुबह राष्ट्रपति भवन में अगली सुबह औपचारिक भव्य स्वागत. यानी हर तरह से भारत की ओर से यह संकेत साफ तौर पर दिया जा रहा था कि भारत और रूस की दोस्ती ख़ास है.

पुतिन के स्वागत के लिए पीएम मोदी का प्रोटोकॉल तोड़कर खुद एयरपोर्ट जाकर उन्हें गले मिलना सिर्फ दोस्ती का इशारा नहीं था. बल्कि ये एक ऐसा पल था जिसपर सबसे ज्यादा पैनी नजर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रही होगी. डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन का ये स्वागत किसी तमाचे से कम नहीं रहा होगा और एक बड़ी चेतावनी भी. क्योंकि ट्रंप जब से सत्ता में आए लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश रहे हैं. ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाने के लिए 50 फीसदी का टैरिफ लगा दिया, इसमें 25 फीसदी तो रूस से तेल खरीदने की सजा है. जिसे पूरी दुनिया ने देखा. वहीं भारत ने भी ट्रंप को जोरदार जवाब देते हुए महंगे टैरिफ के बावजूद भी रूस से ही तेल की खरीद जारी रखी और दुनिया को दिखाया कि भारत किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं. ये बात ट्रंप को पल-पल चुभ रही होगी.

ट्रंप को आई होगी 'नमस्ते ट्रंप' मेगा शो की याद
पुतिन के ग्रैंड वेलकम को देखकर ट्रंप को अपने भारत दौरे की याद जरूर आई होगी. जब 'नमस्ते ट्रंप'जैसा मेगा शो भारत में उनके ग्रैंड वेलकम के लिए किया गया था. पीएम मोदी ने तब ट्रंप को वो इज्जत दी थी जो शायद दुनिया के किसी देश में उन्हें मिली हो. भारत ने अपने परंपरागत तरीके से ट्रंप का जोरदार स्वागत किया था. लेकिन ट्रंप के इस कार्यकाल में सबकुछ उल्टा हो गया. रूस से तेल पर प्रतिबंध लगाने की शर्त, महंगा टैरिफ, कठिन वीजा पॉलिसी और पाकिस्तान को लेकर उल्टी-सीधी बयानबाजियों ने भारत-अमेरिका रिश्तों में खटास डाल दी. वहीं इसके बाद अब भारत ने पुतिन को खास तवज्जो देकर पूरे विश्व को दिखा दिया कि भारत अपनी शर्तों पर दोस्ती करता है किसी के दबाव में नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

पुतिन ने कैसे साधा ट्रंप पर निशाना?
एक ओर तो ट्रंप पुतिन के साथ पीएम मोदी की दोस्ती को देखकर यह सोच रहे होंगे कि आखिर उनकी रणनीति में कहां कमी रह गई थी? ट्रंप ने सोचा था कि भारत पर आर्थिक दबाव बनाकर उसे काबू किया जा सकता है लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहे. ट्रंप को इस दबाव से जितनी उम्मीद थी उसके इतर यह उनके लिए उतना ही उल्टा पड़ गया. भारत रूस के और करीब जा पहुंचा.अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के एक अधिकारी ने तो तंज कसते हुए भारत-रूस की करीबी के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बता दिया और ट्रंप के लिए नोबेल तक की मांग कर दी. वहीं पुतिन ने भी भारत आने से पहले ओपेन प्लेटफॉर्म पर इस बात का ऐलान कर दिया था कि जब अमेरिका खुद रूस से न्यूक्लियर फ्यूल लेता है तो फिर भारत पर रूस से तेल खरीद की रोक क्यों? पुतिन का ये तर्क ट्रंप की पॉलिसी को धराशायी करता हुआ दिखाई देता है. 

पुतिन-मोदी की नजदीकी से ट्रंप को किस बात का डर?
ट्रंप के मन में मोदी-पुतिन की नजदीकी को लेकर सिर्फ गुस्सा ही नहीं बल्कि एक डर भी होगा. ट्रंप इस बात को भली भांति जानते हैं कि भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. वैश्विक राजनीति में अमेरिका को भारत को अपने साथ रखना बहुत जरूरी है. ऐसे में अगर शीत युद्ध की तरह भारत रूस के बीच नजदीकिया फिर से बढ़ती हैं तो फिर अमेरिका के ‘इंडो-पैसिफिक’ प्लान के लिए ये एक बड़ा झटका होगा. पिछले दिनों चीन में ब्रिक्स सम्मेलने के दौरान भारत, चीन और रूस एक साथ मंच पर आए थे और शक्ति प्रदर्शन भी किया था. जिसे देखकर ट्रंप को इस बात का भी एहसास हो गया होगा कि कहीं अमेरिका भारत को जरूरत से ज्यादा धक्का देकर चीन और रूस के करीब तो नहीं पहुंचा दे रहा है. 

विश्व के लिए भारत-रूस की नजदीकी का क्या है संदेश?
पुतिन के भारतीय दौरे के बाद ट्रंप को इस बात का भी एहसास हुआ होगा कि भारत को दबाव से नहीं बल्कि सम्मान और साझेदारी से जीता जा सकता है.  ट्रंप के मन में ये बात पुतिन के भारतीय दौरे पर हुए ग्रैंड वेलकम ने और पुख्ता कर दी होगी. इस दौरे से ये बात भी साफ हो जाती है कि भारत किसी खेमे में नहीं है. इस दौरे ने और ज्यादा साफ कर दी कि भारत किसी के खेमे में नहीं है. भारत अपने हितों को देखकर अपनी चाल चलता है. ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि पुतिन का दिल्ली में स्वागत सिर्फ एक दौरा नहीं था बल्कि ये ट्रंप ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ा संकेत था भारत अब पूरी तरह से अपनी 'स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी' की राह पर है.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Donald TrumpRussia

Trending news

'CM ममता रखें मेरे बच्चे का नाम...', सुनाली खातून ने क्यों जताई इच्छा?
Sunali Khatun
'CM ममता रखें मेरे बच्चे का नाम...', सुनाली खातून ने क्यों जताई इच्छा?
Goa Fire: मैनेजर गिरफ्तार, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश; मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज
Goa Fire
Goa Fire: मैनेजर गिरफ्तार, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश; मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज
एक मंच पर दिखीं कंगना, महुआ और सुप्रिया; सांसदों के डांस ने मचाया धमाल
Kangana Ranaut video
एक मंच पर दिखीं कंगना, महुआ और सुप्रिया; सांसदों के डांस ने मचाया धमाल
-40°C में भी नहीं रुकेगी भारत की रफ्तार, लद्दाख में 5000 करोड़ के 125 प्रोजेक्ट्स...
BRO 125 Infrastructure Projects
-40°C में भी नहीं रुकेगी भारत की रफ्तार, लद्दाख में 5000 करोड़ के 125 प्रोजेक्ट्स...
'हमारे वाले अकेले घूमने...', पुतिन के दौरे के बाद कांग्रेस ने PM मोदी से पूछा सवाल
PM Modi
'हमारे वाले अकेले घूमने...', पुतिन के दौरे के बाद कांग्रेस ने PM मोदी से पूछा सवाल
बंगाल में बाबरी मस्जिद पर सियासी घमासान, BJP नेता ने हुमायूं कबीर को दी चेतावनी
Babri Masjid
बंगाल में बाबरी मस्जिद पर सियासी घमासान, BJP नेता ने हुमायूं कबीर को दी चेतावनी
'शशि थरूर काबिल हैं...', राष्ट्रपति डिनर में न बुलाए जाने बीजेपी ने किसपर कसा तंज?
Shashi Tharoor
'शशि थरूर काबिल हैं...', राष्ट्रपति डिनर में न बुलाए जाने बीजेपी ने किसपर कसा तंज?
मीडिया से मिली धमाके की खबर...उमर अब्दुल्ला का बड़ा आरोप, क्या J-K में CM की पावर 0?
Omar Abdullah on India Alliance
मीडिया से मिली धमाके की खबर...उमर अब्दुल्ला का बड़ा आरोप, क्या J-K में CM की पावर 0?
बाबर से मेरा कोई मतलब नहीं लेकिन... बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर बोले हुमायूं कबीर
Humayun Kabir
बाबर से मेरा कोई मतलब नहीं लेकिन... बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर बोले हुमायूं कबीर
नेपाली कपल का हैरतअंगेज कारनामा; नशीला पदार्थ खिलाकर चुरा ले गए जेवर
bengaluru news
नेपाली कपल का हैरतअंगेज कारनामा; नशीला पदार्थ खिलाकर चुरा ले गए जेवर