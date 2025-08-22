Lil Nas X Video: स्टार रैपर सुबह 4 बजे अंडरवियर और बूट्स में सड़कों पर नंगा दिखा, वीडियो में हरकतें देख आ जाएगी शर्म

Lil Nas X arrested: मशहूर अमेरिकी रैपर लिल नैस एक्स एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका म्यूजिक नहीं, बल्कि एक अजीबोगरीब हरकत की वजह से. गुरुवार तड़के सुबह 4 बजे लिल नैस एक्स को लॉस एंजिल्स की वेंचुरा बुलेवार्ड की सड़कों पर सिर्फ अंडरवियर और बूट्स में घूमते देखा गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस हैरान हैं और कुछ को शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है.

अंडरवियर और बूट्स में नजर आए

नैस एक्स पर पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट का आरोप लगा है. गुरुवार को लॉस एंजिल्स के वेंचुरा बुलेवार्ड पर सुबह करीब 4 बजे उन्हें सिर्फ अंडरवियर और बूट्स में सड़क पर देखा गया. इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और अब वह लॉस एंजिल्स काउंटी जेल में हैं.'पीपल' मैगजीन के मुताबिक, पुलिस को सूचना मिली थी कि वेंचुरा बुलेवार्ड के 1100 ब्लॉक में एक शख्स नग्न अवस्था में सड़क पर घूम रहा है. जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो पता चला कि वह कोई और नहीं, बल्कि 'इंडस्ट्री बेबी' फेम लिल नैस एक्स हैं.

पुलिस ने क्या बताया

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि रैपर ने कथित तौर पर एक पुलिस अधिकारी पर हमला किया, जिसके बाद उन्हें बैटरी (मारपीट) के आरोप में गिरफ्तार किया गया. बुकिंग रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें सुबह 11:22 बजे जेल में बुक किया गया.गिरफ्तारी के बाद लिल नैस एक्स को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. उनकी हालत अब ठीक है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है.

असली नाम मॉन्टेरो हिल

'टीएमजेड' ने इस घटना की कुछ तस्वीरें भी जारी कीं, जिनमें लिल नैस एक्स सुबह 4 बजे सड़क पर अंडरवियर और बूट्स में नजर आ रहे हैं. टीएमजेड ने यह भी दावा किया कि पुलिस को कई कॉल आए थे, जिनमें किसी के ओवरडोज की आशंका जताई गई थी, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की.लिल नैस एक्स, जिनका असली नाम मॉन्टेरो हिल है, हाल ही में अपने नए ईपी 'डेज बिफोर ड्रीमबॉय' के लिए चर्चा में थे.