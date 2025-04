पहलगाम को लेकर PAK पत्रकार ने पूछा ऐसा सवाल, अमेरिका ने तुरंत बोलती बंद कर दी

Pahalgam Terror Attack: दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दुनियाभर के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी और भारत के साथ संवेदना जताई है. इस हमले के बाद एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है. इसी बीच एक पाकिस्तानी पत्रकार ने अमेरिका से बड़ा ही बेहूदा सवाल किया लेकिन अमेरिका की ओर से उसे सुना दिया गया. अमेरिकी अधिकारी ने दो टूक और सधी हुई प्रतिक्रिया दी है. अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि अमेरिका की स्थिति इस मामले में पहले ही साफ की जा चुकी है और इस पर अब कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं की जाएगी.

असल में डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने पाकिस्तानी पत्रकार से कहा कि मैं इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूं. राष्ट्रपति और विदेश मंत्री पहले ही अपने विचार क्लियर कर चुके हैं. हम इस विषय पर आगे नहीं बढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि अमेरिका इस हमले में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना करता है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है. साथ ही उन्होंने इस जघन्य हमले के दोषियों को सजा दिलाने की बात भी दोहराई.

#WATCH | #PahalgamTerroristAttack | "...I'm not going to be remarking on it. I will say nothing more on that situation. The President and the Secretary have said things, as has the Deputy Secretary," says Tammy Bruce, US State Department spokesperson, on being asked if the US… pic.twitter.com/gO7FQ3pNvu

— ANI (@ANI) April 24, 2025