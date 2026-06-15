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PM मोदी से माफी मांगें ट्रंप... अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन का बड़ा बयान, भारत-अमेरिका रिश्तों पर कही बड़ी बात

Mary Millben Statement: G7 समिट में भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होनी है. दोनों नेताओं के मुलाकात से पहले अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत बनाने के लिए ट्रंप को पीएम मोदी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की सलाह दी है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 15, 2026, 08:39 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:39 PM IST
PM मोदी से माफी मांगें ट्रंप... अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन का बड़ा बयान, भारत-अमेरिका रिश्तों पर कही बड़ी बात

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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