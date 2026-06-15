PM Modi Donald Trump Meeting: भारत-अमेरिका के संबंधों को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है. अपनी सुरीली आवाज और भारत प्रेम के लिए जानी जाने वाली अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर बड़ी बात कह दी है. अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने की सलाह दे दी है. मिलबेन का मानना है कि दोनों देशों के बीच संबंधों को पटरी पर लाने के लिए ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सार्वजनिक रूप में माफी मांगनी चाहिए. उनके इस बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है कि क्या वाकई दोनों नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं है?