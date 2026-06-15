PM Modi Donald Trump Meeting: भारत-अमेरिका के संबंधों को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है. अपनी सुरीली आवाज और भारत प्रेम के लिए जानी जाने वाली अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर बड़ी बात कह दी है. अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने की सलाह दे दी है. मिलबेन का मानना है कि दोनों देशों के बीच संबंधों को पटरी पर लाने के लिए ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सार्वजनिक रूप में माफी मांगनी चाहिए. उनके इस बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है कि क्या वाकई दोनों नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं है?
फ्रांस में 15-17 तक चलने वाले 52वां G7 समिट में पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है. ऐसे में इस मुलाकात से पहले अमेरिकी सिंगर का यह बयान और चर्चा में है. पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें होंगी, क्योंकि हाल के महीनों में भारत-अमेरिका संबंधों में कई मुद्दों को लेकर तनाव देखने को मिला है. इस बैठक को लेकर मिलबेन ने कहा कि यह बैठक भारत से ज्यादा अमेरिका के लिए अहम है.
मैरी मिलबेन ने अपने बयान में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को इस मौका का इस्तेमाल भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए करना चाहिए. मैरी के मुताबिक ट्रंप को पीएम मोदी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और दोनों देशों के रिश्तों में नया विश्वास लाने के लिए प्रयास करना चाहिए.
Prime Minister @NarendraModi and President Trump are scheduled to meet at the G7 Summit on June 17th. Quite gracious of Prime Minister Modi to agree to a meeting given the state of the U.S.-India relationship. This is not a meeting the PM needs, but it is one @POTUS needs. It… pic.twitter.com/XZahWQAglR
Mary Millben (@MaryMillben) June 14, 2026
हाल के महीनों में व्यापारिक संबंधों, वीजा नियमों और कुछ कूटनीतिक बयानों को लेकर भारत और अमेरिका के बीच कई मुद्दों पर असहमति देखने को मिली है. वहीं, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की गतिविधियों और वहां भारतीय नागरिकों की जान जाने की घटनाओं ने भी भारत में लोगों की चिंता और नाराजगी पैदा की है.
पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात को लेकर व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि 17 जून को प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी. इस बैठक में व्यापार, सप्लाई चैन, ऊर्जा सुरक्षा, एआई और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है.
विदेश मामलों के एक्सपर्ट्स का मानना है कि G7 समिट दोनों देशों के लिए रिश्तों को नई दिशा देने का अच्छा मौका हो सकता है. मैरी मिलबेन ने भी कहा कि अगर ट्रंप इस मौके का सही इस्तेमाल करते हैं, तो भारत और अमेरिका के बीच विश्वास और सहयोग को फिर से मजबूत किया जा सकता है.