अमेरिका के इस मंत्रालय ने डोनाल्ड ट्रंप को टोका... भारत का नाम लेकर कर दिया ऐलान

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर लगाई गई टैरिफ और उनके बयानों की वजह से भारत अमेरिका रिश्तों में उठापटक का दौर जारी है. इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक अहम बयान जारी करते हुए भारत को लेकर अपनी आधिकारिक स्थिति साफ कर दी है. मंत्रालय की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि अमेरिका के रिश्ते भारत के साथ वैसे ही हैं जैसे पहले थे. हालांकि उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिकी राजनयिक दोनों देशों के साथ जुड़ाव के लिए प्रतिबद्ध हैं.

मुनीर की बयानबाजी के बीच..

असल में टैमी ब्रूस की यह टिप्पणी उस समय आई जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनीर ने कहा कि अस्तित्व के संकट की स्थिति में पाकिस्तान परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर आधी दुनिया को निशाना बना सकता है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ब्रूस ने कहा कि अतीत में भारत पाकिस्तान के बीच एक ऐसा टकराव हुआ था जो गंभीर स्थिति में बदल सकता था. लेकिन तत्काल कूटनीतिक प्रयासों से हालात संभाल लिए गए.

उन्होंने बताया कि उस समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मिलकर स्थिति को संभालने में अहम भूमिका निभाई. हमने दोनों देशों के नेताओं से फोन पर बातचीत की. हमलों को रोकने की कोशिश की और पक्षों को एक साथ लाकर स्थायी समाधान की दिशा में काम किया. यह हमारे लिए गर्व का पल था.

आतंकवाद रोधी वार्ता इस्लामाबाद में..

मंत्रालय की प्रवक्ता ने आगे कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद रोधी वार्ता इस्लामाबाद में हाल ही में हुई है. इसमें दोनों देशों ने हर रूप और प्रकार के आतंकवाद से लड़ने की साझा प्रतिबद्धता दोहराई. बातचीत में आतंकवाद के खतरों का मुकाबला करने के लिए सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा हुई. ब्रूस के मुताबिक इस क्षेत्र और पूरी दुनिया के लिए यह अच्छी खबर है कि अमेरिका दोनों देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है. भविष्य में स्थिरता और सहयोग बढ़ेगा.

बता दें कि पाकिस्तान सेना प्रमुख मुनीर पिछले दो महीनों में दूसरी बार अमेरिका पहुंचे हैं. जून में उनकी ट्रंप के साथ एक निजी लंच मीटिंग हुई थी. हाल ही में रविवार को वे वाशिंगटन पहुंचे जहां उनका अमेरिकी राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय बैठकों का कार्यक्रम है.