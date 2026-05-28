गोला-बारूद के बाद अब मोबाइल फोन बना जंग का हथियार, एक एड देखने से लीक हो रही अमेरिकी सैनिकों की लोकेशन; घबराया पेंटागन

US Troops Location Data Theft: पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच अमेरिकी सैनिकों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है. बता दें कि सैनिकों को उनके लोकेशन डाटा के जरिए टारगेट किया जा रहा है. यह सैनिकों के लिए बड़ा खतरा है.
Trending Photos
West Asia War: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच युद्ध क्षेत्रों में तैनात अमेरिकी सैनिकों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है. बताया जा रहा है कि सैनिकों के लोकेशन डाटा के जरिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है. इससे साफ पता चलता है कि कैसे ग्लोबल सर्विलांस इकोनॉमी के बेस पर युद्धक्षेत्र को डिजाइन किया जा रहा है. इसकी पुष्टि खुद अमेरिकी सीनेटर रॉन वायडेन की ओर से की गई है.
'रॉयटर्स' ने ओरेगन के डेमोक्रेटिक सीनेटर रॉन वायडेन द्वारा शेयर किए गए एक लेटर का हवाला देते हुए बताया कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसे युद्धक्षेत्र में अमेरिकी कर्मियों को निशाना बनाने या उनकी निगरानी करने के लिए कमर्शियल लोकेशन डाटा के इस्तेमाल को लेकर कई खतरे की रिपोर्ट मिली है. 14 अप्रैल 2026 को भेजे गए संदेश में अमेरिकी सेंटकॉम एरिया के इलाके वाले खाड़ी क्षेत्र शामिल है, जहां अमेरिकी सेनाओं की होर्मुज स्ट्रेट पर ईरानी सेना के साथ तनाव जारी है.
ये भी पढ़ें- इस देश में हर छोटी-बड़ी जगहों पर रोज दिखते हैं इंद्रधनुष, कहा जाता है रेनबो कैपिटल ऑफ वर्ल्ड
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, वायडेन और अन्य सांसदों ने गुरुवार ( 28 मई 2026) को पेंटागन को लिखे एक पत्र में कहा कि यह जानकारी पहली आधिकारिक पुष्टि है कि युद्ध क्षेत्रों में अमेरिकी सैन्य कर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है. पत्र में कहा गया,' कमर्शियल लोकेशन डाटा का इस्तेमाल यह पहचानने के लिए किया जा सकता है कि अमेरिकी सैनिक कहां इकट्ठा होते हैं और उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, जिसका फायदा दुश्मन मिसाइलों, ड्रोन और सड़क किनारे बम जैसे हमलों को टारगेट करने के साथ-साथ खुफिया मकसद के लिए भी कर सकते हैं.'
ये भी पढ़ें- माउंट एवरेस्ट का वो 'डेथ जोन', जहां शरीर हो जाता है 'शटडाउन,' मौत से बचने के लिए एक-एक सांस के लिए होती है लड़ाई
मामले को लेकर ओरेगॉन के सीनेटर ने कहा कि अब समय आ गया है कि एडटेक इंडस्ट्री कंपनियों को नेशनल सिक्योरिटी के खतरे के रूप में देखा जाए. बता दें कि डिजिटल एड में लोकेशन डाटा का काफी इस्तेमाल होता है. यह कई टेक कंपनियों के लिए रेवेन्यू का एक मुख्य सोर्स है. 'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, यह जगह डेटा स्मार्टफोन, टैबलेट और अन्य डिजिटल टूल्स से ऐप्स या सर्विस प्रोवाइडर्स की ओर से इकट्टा किया जाता है, जिसे बाद में डेटा ब्रोकर्स को बेचा जाता है. वे इसे कंपाइल करके रीसेल करते हैं. यह घटना ऐसे समय पर देखने को मिली है, जब अमेरिकी सेना लगातार होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी सेना के साथ संघर्ष में जुटी है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.