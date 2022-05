Met Gala 2022: मेट गाला 2022 में एम्मा चेम्बरलेन ने पहना भारतीय राजा के हीरे का हार, सोशल मीडिया पर विवाद

Met Gala in News: अभी न्यूयॉर्क सिटी में चल रहा मेट गाला 2022 (Met Gala 2022) पूरी दुनिया के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. इसमें आने वाले सिलेब्स और उनके फैशन लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. अभी तक किम कर्दाशियां (Kim Kardashian) ने मर्लिन मुनरो (Marilyn Monroe) की आउटफिट को पहनकर सुर्खियां बटोरी थीं, लेकिन हाल ही में मशहूर अमेरिकी यूट्यूब स्टार एम्मा चेम्बरलेन (Emma Chamberlain) ने उन्हें पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है. चर्चा की वजह उनका नेकलेस है, जिसका जुड़ाव इंडिया (India) से है. आइए जानते हैं कि आखिर क्यों इस हार की हो रही है इतनी चर्चा.

दरअसल, एम्मा ने हीरे का जो हार पहना था वो किसी समय पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह का था। एम्मा ने हालांकि अपने सभी सोशल मीडिया पेजों में अपने हीरे के टियारा और झुमके के साथ एंटीक ज्वैलरी के टुकड़े का श्रेय कार्टियर को दिया है.

It makes me so angry that a random white girl is wearing a priceless artefact that was stolen during British colonisation of India. This piece should not be in the hands of white ppl https://t.co/W6xOyWhpLy

emma chamberlain wearing a stolen necklace from colonial south asia to the met gala why do these white people think that they are even worthy enough for our jewels to grace their pasty cracker skin lol very delulu pic.twitter.com/syKa659LtN

— goated with the sauce?? (@bushiexe) May 7, 2022