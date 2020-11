दुनिया की निगाह US Election Result पर, अमेरिकियों की शराब की दुकान पर! लगी लंबी लाइनें

वॉशिंगटन: अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव (US Presidential Election 2020) का ये साल सभी के लिए कठिन रहा है, न केवल राजनीतिक दलों के लिए बल्कि आमजन के लिये भी. वर्ष 2020 की शुरुआत कोरोनो वायरस महामारी (Coronavirus) के साथ हुई थी इसके बाद हॉर्नेट हत्या, अल्पसंख्यकों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता, नागरिक अशांति और अब राष्ट्रपति चुनाव. कुल मिलाकर अमेरिकियों के पास टेंशन के पर्याप्त कारण हैं लेकिन आज उन्होंने अपना दिमाग शांत करने का तरीका ढूंढ़ लिया है.

यह भी पढ़ें: US Presidential Election 2020: ट्रंप जीतें या बाइडेन, भारतीयों के मतलब की है ये बात

जिस समय पूरा विश्व अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों (US Presidential Election 2020 Result) पर निगाह लगाये हुए है, अमेरिकी शराब की दुकानों को तलाश रहे हैं. अमेरिकियों ने अगला राष्ट्रपति कौन होगा इसके नतीजों का इंतजार करते-करते बोतलें खोलना शुरू कर दी हैं.

गूगल पर शराब की तलाश!

ये हम नहीं कह रहे बल्कि गूगल सर्च (Google Search) के नतीजे बता रहे हैं. अमेरिका चुनाव परिणाम के दिन सबसे ज्यादा लोग Google पर ‘liquor store near me’ और ‘liquor store open near me right now’ सर्च कर रहे हैं. पिछले 24 घंटों में इन सर्च में जबरदस्त वृद्धि हुई है. हालांकि अमेरिका में ऐसा आम है लेकिन इस बार शराब की दुकानों को ढूंढ़ने वालों की संख्या बीते पांच साल की सबसे अधिक हो गई है.

Google पर लोग इसके अलावा, ‘Pizza near me’, ‘Fries near me’ और ‘Sushi near me’ भी सर्च कर रहे हैं. मैक्सिकन, चाइनीज फूड और अमेरिकी शराब की सबसे अधिक तलाश हो रही है. इसके अलावा Google trends के अनुसार, 49 प्रतिशत लोग डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन के बारे में जानकारी सर्च कर रहे हैं वहीं 43 प्रतिशत लोगृ वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प .

एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, कॉफी शॉप से ज्यादा शराब की दुकान पर लंबी लाइन है.

The line is longer at the coffee place across the street! pic.twitter.com/yKUY16VAmy — Lauren Young (@LaurenYoung) November 3, 2020

एक और ट्विटर यूजर ने लिखा है, मेरे पड़ोस में कोई दुकान नहीं है लेकिन यहां शराब की दुकान पर लाइन है.

No stores are boarded up in my neighborhood but here’s the line at the liquor store pic.twitter.com/m3QEsoxnum — Tim Donnelly (@timdonnelly) November 3, 2020

एक ट्विटर यूजर पूछ रहा है, मैं शराब की दुकान पर लाइन में हूं, अगर यह बंद हो गई तो मुझे अपनी खरीद करने के लिए अंदर जाने देना होगा, है ना?

If I am on line at the liquor store when it closes, they have to let me in to make my purchase, right? — Tom Rock (@TomRock_Newsday) November 3, 2020

एक अन्य अमेरिकी ने ट्विटर पर लिखा है, शराब की दुकान के मालिक का कहना है कि पिछले चुनाव में हर कोई शैंपेन खरीद रहा था, इस साल यह बदलाव है.

Liquor store owner in Prospect Heights says last election everyone was buying champagne, this year it’s spirits. — Eric Mennel (@EricMennel) November 4, 2020

एक और ट्विटर यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा है- मैं शराब के दुकानदार से: आपको अच्छा व्यवसाय मिलना चाहिए.

वह: आपको कोई आइडिया ही नहीं है.

Me to my liquor store manager: You must be getting good business today.

Him: You have no idea. — Diana (@BrukDiana) November 4, 2020

LIVE TV