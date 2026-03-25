Iran-US War: ईरान पर ट्रंप के एक्शन को मिला जनता का OK लेकिन अमेरिकियों को खाए जा रही इस चीज की टेंशन

Iran-US War: अमेरिका ने ईरान पर हमला तो कर दिया. लेकिन अब उसके खुद के लिए दिक्कतें खड़ी हो गई हैं. एपी-NORC पोल के मुताबिक, कई अमेरिकियों को लगता है कि अमेरिकी सेना का ईरान पर हालिया एक्शन अब काफी आगे बढ़ चुका है. लिहाजा उनको तेल के खर्च की चिंता सताने लगी है.

ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग स्थिर

इजरायल और अमेरिका का शुरू किया गया युद्ध अपने चौथे हफ्ते में पहुंच रहा है. एसोसिएटेड प्रेस-NORC सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च के एक सर्वे से पता चलता है कि जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग स्थिर बनी हुई है. वहीं यह संघर्ष तेजी से उनके रिपब्लिकन प्रशासन के लिए एक बड़ी राजनीतिक मुसीबत बनता जा रहा है, जहां ट्रंप मिडिल ईस्ट में और ज्यादा युद्धपोत और सैनिक भेज रहे हैं, वहीं लगभग 59% अमेरिकियों का कहना है कि ईरान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई जरूरत से ज्यादा रही है.

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ईंधन के खर्च को लेकर टेंशन में लोग

इस बीच, 45% लोग अगले कुछ महीनों में गैस (ईंधन) का खर्च उठा पाने को लेकर बेहद या बहुत ज्यादा चिंतित हैं. यह आंकड़ा उस AP-NORC पोल के 30% से ज्यादा है जो ट्रंप के दोबारा चुनाव जीतने के तुरंत बाद किया गया था. उस समय ट्रंप ने अर्थव्यवस्था को सुधारने और जिंदगी जीने की लागत कम करने का वादा किया.

ईरान मामले पर मिल रहा समर्थन

राष्ट्रपति के कम से कम एक मकसद को काफी समर्थन मिल रहा है और वह मकसद है ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना. लगभग दो-तिहाई अमेरिकियों का कहना है कि यह अमेरिका के लिए विदेश नीति का बेहद या बहुत अहम टारगेट होना चाहिए. हालांकि, वे यह भी उतनी ही जोर देकर कहते हैं कि अमेरिका में तेल और गैस की कीमतें बढ़ने से रोकना भी उतना ही जरूरी है. यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे संभालना व्हाइट हाउस के लिए मुश्किल हो सकता है. लगभग 10 में से 4 अमेरिकी वयस्क राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप के कामकाज को अभी भी सही मानते हैं. पिछले महीने भी आंकड़ा यही था. उसमें कोई बदलाव नहीं आया है.

किस बात को लेकर टेंशन में हैं अमेरिकी

ट्रंप ने ईरान पर अपने अगले कदमों के बारे में कुछ भी साफ नहीं किया है. बढ़ते खतरों के बावजूद, उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि कूटनीतिक बातचीत से इस लड़ाई का हल निकल सकता है. अमेरिकी लोग मोटे तौर पर इस बात को लेकर आशंकित हैं कि ट्रंप अमेरिका के बाहर सैन्य बल के इस्तेमाल के बारे में सही फैसले ले पाएंगे या नहीं, और वे ज्यादातर ऐसे आक्रामक कदमों का विरोध करते हैं, जैसे कि जमीनी सेना तैनात करना.

रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही गैस की कीमतें कम रखने को तवज्जो देते हैं. पंप पर गैस की कीमत कम रखना एक ऐसा दुर्लभ लक्ष्य है, जो दोनों बड़े राजनीतिक दलों के अमेरिकियों को एकजुट करता है. लगभग तीन-चौथाई रिपब्लिकन और लगभग दो-तिहाई डेमोक्रेट कहते हैं कि अमेरिका में तेल और गैस की कीमतें बढ़ने से रोकना बहुत जरूरी है.

क्या बोले रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स?

हालांकि मौजूदा हालात को लेकर चिंता सभी में एक जैसी नहीं है. सिर्फ 10 में से लगभग 3 रिपब्लिकन ने कहा कि वे अगले कुछ महीनों में गैस खरीदने की क्षमता को लेकर बेहद या बहुत चिंतित हैं, जबकि 10 में से लगभग 6 डेमोक्रेट इस बात को लेकर चिंतित हैं.

ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ट्रंप का ध्यान भी डेमोक्रेट की तुलना में रिपब्लिकन को ज्यादा जरूरी लगता है. लगभग दो-तिहाई अमेरिकी कहते हैं कि अमेरिका को ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन 10 में से लगभग 8 रिपब्लिकन कहते हैं कि यह कम से कम बहुत जरूरी है, जबकि डेमोक्रेट में से लगभग आधे लोग ही ऐसा मानते हैं.

इस युद्ध ने अमेरिका की विदेश नीति में इजरायल की भूमिका को लेकर राजनीतिक बहसों को और तेज कर दिया है. खासकर तब से जब से इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर हमला करने के पक्ष में एक प्रमुख आवाज रहे हैं.अमेरिका के 10 में से सिर्फ लगभग 4 वयस्क ही कहते हैं कि ईरान को इजरायल के लिए खतरा बनने से रोकना एक बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए.

'ईरान में अमेरिका की कार्रवाई बहुत आगे बढ़ गई'

ईरान के नेताओं को सत्ता से हटाना थोड़ा कम जरूरी माना जाता है. सिर्फ 10 में से लगभग 3 लोग कहते हैं कि अमेरिका के लिए ईरान की सरकार को बदलकर ऐसी सरकार लाना कम से कम बहुत जरूरी है जो अमेरिका के हितों के प्रति ज्यादा मित्रवत हो. ज्यादातर अमेरिकी कहते हैं कि ईरान में अमेरिका की कार्रवाई बहुत आगे बढ़ गई है. जैसे-जैसे ट्रंप इस बारे में मिले-जुले संकेत दे रहे हैं कि क्या ईरान युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा, 10 में से लगभग 9 डेमोक्रेट और 10 में से लगभग 6 निर्दलीय लोग कहते हैं कि ईरान पर हमले बहुत आगे बढ़ गए हैं.'