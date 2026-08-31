चीन-रूस का दबदबा, फिर भी भारत के लिए क्यों जरूरी है SCO? जान लें हर सवाल का जवाब

SCO Summit 2026: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 31 अगस्त 2026 से 1 सितंबर 2026 को 26वां शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन हो रहा है. इसमें पीएम मोदी समेत दुनियाभर के कई नेता हिस्सा ले रहे हैं. पिछले साल इस समिट में पीएम मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक साथ मुस्कुराते हुए फोटो वायरल हुई थी.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस फोटो पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा था कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है. ईश्वर करे उनका भविष्य उज्ज्वल और समृद्ध हो, लेकिन भारत अभी भी चीन के हाथों से पूरी तरह अलग नहीं हुआ है. कई तरह की अनबन के बावजूद उसके अमेरिका के साथ संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं. हालांकि, सवाल यह है कि भारत को SCO का सदस्य होने से क्या लाभ मिलता है.
भले ही SCO समूह आतंकवाद विरोधी जैसे मुद्दों पर इसमें शामिल देशों के आपस में विरोधी हितों को देखते हुए उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है, लेकिन यह भारत को कई अर्थव्यवस्थाओं खासतौर से मध्य एशियाई देशों के साथ संबंधों में डायवर्सिटी लाने और उन्हें गहरा करने का मौका देता है, खासतौर से वे देश, जो महत्वपूर्ण मिनरल्स, यूरेनियम और हाइड्रोकार्बन से समृद्ध हैं. SCO की बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब भारत ने ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट वाली विदेश नीति के बीच अन्य देशों के साथ संबंधों में विविधता लाने के अपनी कोशिशों को दोगुना कर दिया है.
एक तरफ जहां भारत ने अमेरिका के साथ रक्षा और ऊर्जा संबंधों को और गहरा करना जारी रखा है, तो वहीं यह समूह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता ( Strategic Autonomy) की पॉलिसी को भी आगे बढ़ाता है, जिससे उसे ईरान, रूस और चीन समेत अन्य देशों के साथ बहुपक्षीय और द्विपक्षीय रूप से जुड़ने की अनुमति मिलती है. इसमें 10 स्थायी सदस्य और 17 संपर्क देश शामिल हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर बहुपक्षीय चर्चाओं के अलावा द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए मंच देते हैं.
SCO के 10 सदस्यीय समूह में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे मध्य एशियाई देश शामिल हैं, जिनके साथ भारत अपने बेहतर संपर्क स्थापित करना चाहता है. नई दिल्ली हाइड्रोकार्बन और महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार वाले संसाधन संपन्न मध्य एशियाई देशों तक पहुंचने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वैकल्पिक व्यापार मार्गों का पता लगाना चाहता है, लेकिन इसमें कनेक्टिविटी लंबे समय से चली आ रही समस्या बनी हुई है. भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पाकिस्तान से होकर जाने वाले रास्ते से हटकर ईरान में चाबहार पोर्ट का विकास कर रहा था, लेकिन अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों और उसके बाद ईरान के साथ हुए संघर्ष ने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया है. SCO शिखर सम्मेलन भारत को मध्य एशियाई देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप से जुड़ने और व्यापार-कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करने का बढ़िया मौका देता है.
कनेक्टिविटी एक चुनौती है, लेकिन SCO देशों के बीच चीन का प्रभाव भी बड़ी चुनौती है. चीन, ईरान और रूस के विपरीत भारत के अमेरिका के साथ अच्छे संबंध हैं और यह चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा न होने वाला एकमात्र स्थायी सदस्य भी है. चीन, ईरान और रूस अमेरिका पर विश्वास नहीं करते हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ चीन के संबंध लगातार गहरे होते जा रहे हैं. चीन का मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार 100 अरब डॉलर से अधिक है, जबकि भारत का व्यापार 2 अरब डॉलर से कम है. ऐसे में भारत चीन के प्रभाव वाले इस समूह का हिस्सा क्यों है?
ऐसा इसलिए है क्योंकि SCO भारत को रूस, ईरान और मध्य एशियाई देशों के साथ-साथ चीन के साथ भी जुड़ने का मौका देता है. भारत और चीन ने विकासशील देशों के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय मंचों में कॉमन ग्राउंड पाया है. भारत के इस समूह में बने रहने से उसकी आवाज सुनी जा सकती है और सदस्य देशों को चीन के अलावा एक और आर्थिक शक्ति के साथ जुड़ने का मौका मिलता है. उदाहरण के लिए रूस चीन पर पूरी तरह से निर्भर होने से सावधान है और भारत के साथ गहरे संबंध बनाने के लिए उत्सुक रहा है. फिर भी, SCO की बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब भारत और चीन के बीच संबंध बेहतर हुए हैं क्योंकि वे आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने और सीमा विवादों को लेकर बातचीत को आगे बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं.
भारत के लिए एक अहम सवाल ये है कि क्या वह इस समूह में सीमा पार आतंकवाद पर अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकता है. इसमें मुख्य नाम पाकिस्तान का है, जो चीन का करीबी क्षेत्रीय सहयोगी है. भारत ने इस मंच पर स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की आलोचना तो की है और इस पर कड़ा रुख अपनाने के लिए दबाव भी डाला है, लेकिन SCO के अंदर सभी फैसलों और पदों के लिए आवश्यक सहमति पाना आसान नहीं है. जुलाई 2026 में भारत ने SCO से आतंकवाद, उग्रवाद और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ मजबूत और सैद्धांतिक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया था. पिछले साल भारत ने आतंकवाद से जुड़े कई मुद्दों के बारे में संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में चीन में आयोजित SCO नेताओं के शिखर सम्मेलन में तियानजिन घोषणापत्र में पहलगाम हमले की निंदा की गई.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार ( 28 अगस्त 2026) को कहा कि SCO क्षेत्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय विकास और आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है. फिर भी, यह एक ऐसा मंच है जहां भारत आतंकवाद के मुद्दे को उठा सकता है. पाकिस्तान अगले साल SCO की अध्यक्षता संभालेगा और शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा. दोनों देशों के बीच खराब संबंधों को देखते हुए अगले साल के SCO शिखर सम्मेलन में भारत की उपस्थिति पर सवाल खड़ा है.
किर्गिज प्रेजिडेंशियल सर्विस के मुताबिक, 17 देशों के नेता और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. इसमें सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान, ट्रेड , इकोनॉमी, कनेक्टिविटी और डिजिटल को-ऑपरेशन पर चर्चा हो सकती है. रूसी न्यूज एजेंसी 'तास' के अनुसार, शिखर सम्मेलन का समापन एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर के साथ होगा. भारत के लिए SCO सम्मेलन का महत्व इसलिए ज्यादा है, क्योंकि यह ईरान, रूस और सेंट्रल एशिया देशों जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप से जुड़ने का मंच देता है.