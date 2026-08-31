चीन-रूस का दबदबा, फिर भी भारत के लिए क्यों जरूरी है SCO? जान लें हर सवाल का जवाब

SCO के 10 सदस्यीय समूह में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे मध्य एशियाई देश शामिल हैं, जिनके साथ भारत अपने बेहतर संपर्क स्थापित करना चाहता है. नई दिल्ली हाइड्रोकार्बन और महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार वाले संसाधन संपन्न मध्य एशियाई देशों तक पहुंचने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वैकल्पिक व्यापार मार्गों का पता लगाना चाहता है, लेकिन इसमें कनेक्टिविटी लंबे समय से चली आ रही समस्या बनी हुई है. भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पाकिस्तान से होकर जाने वाले रास्ते से हटकर ईरान में चाबहार पोर्ट का विकास कर रहा था, लेकिन अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों और उसके बाद ईरान के साथ हुए संघर्ष ने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया है. SCO शिखर सम्मेलन भारत को मध्य एशियाई देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप से जुड़ने और व्यापार-कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करने का बढ़िया मौका देता है.