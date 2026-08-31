Add Zee Business As A Preferred Source
App

चीन-रूस का दबदबा, फिर भी भारत के लिए क्यों जरूरी है SCO? जान लें हर सवाल का जवाब

India In SCO Summit 2026: भारत किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहा है. इसमें चीन और रूस समेत अन्य कई देश हिस्सा लेंगे. भारत के लिए यह सम्मेलन क्यों जरूरी है. वहीं, चीन-पाकिस्तान की जोड़ी के बीच PM मोदी के पास इस मंच से क्या रणनीतिक फायदा है?

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 31, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 07:33 AM IST
चीन-रूस का दबदबा, फिर भी भारत के लिए क्यों जरूरी है SCO? जान लें हर सवाल का जवाब

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
खाड़ी देश में फिर छिड़ी जंग!अमेरिकी एयरस्ट्राइक के बाद क्रूड ऑयल के दाम में लगी 'आग'
2
3
4
5