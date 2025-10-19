Advertisement
US में 'नो किंग्स' प्रदर्शनों के बीच ट्रंप ने ले लिए मजे, ‘क्राउन’ वाला वीडियो पोस्ट कर विरोधियों का खूब उड़ाया मजाक

US No Kings protest news: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज अजब-गजब है. उनकी नीतियों के खिलाफ इस वक्त पूरे यूएस में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं लेकिन वे इससे विचलित होने के बजाय सिर पर मुकुट पहने वीडियो जारी कर विरोधियों से मजे ले रहे हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 19, 2025, 03:46 PM IST
Trump's reaction on US No Kings protest: अमेरिका में एक बार फिर सड़कों पर जनता उतर आई है. हजारों शहरों और कस्बों में लोग ‘नो किंग्स’ (No Kings) के नारे लगा रहे हैं. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां देश को तानाशाही की ओर ले जा रही हैं. मीडिया पर कथित हमले, राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई और अप्रवासी विरोधी फैसलों ने माहौल को और भड़का दिया है. इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने अंदाज में इन प्रदर्शनों का जवाब दिया. 

ट्रंप का तंज और ‘क्राउन’ वीडियो

फॉक्स बिजनेस चैनल को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, 'वे मुझे राजा कह रहे हैं, लेकिन मैं राजा नहीं हूं.' इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर डेमोक्रेट सरकार से बाहर रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, क्योंकि वे 'डेमोक्रेट प्राथमिकताओं' जैसे वेलफेयर प्रोग्राम्स में कटौती जारी रखेंगे.

लेकिन कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर एक एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया. जिसमें वे सुनहरी क्राउन (मुकुट) पहने लड़ाकू विमान उड़ा रहे हैं और नीचे प्रदर्शनकारियों पर गोबर जैसी चीज गिरा रहे हैं. वीडियो में डेमोक्रेट एक्टिविस्ट हैरी सिसन भी दिखाई देते हैं, जो अक्सर ट्रंप की आलोचना करते हैं. 

विरोधियों का मजाक उड़ाने में वेंस भी पीछे नहीं

उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने भी एक एआई वीडियो शेयर किया जिसमें ट्रंप राजा की तरह ताज और केप पहनते हैं और उनके सामने नैन्सी पेलोसी समेत कई डेमोक्रेट नेता झुकते दिखाई देते हैं.

‘नो किंग्स’ आंदोलन की गूंज

बताते चलें कि अमेरिका भर में 2,500 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं. वॉशिंगटन, बोस्टन, अटलांटा, शिकागो और लॉस एंजिल्स जैसे बड़े शहरों के साथ-साथ कई रिपब्लिकन-शासित राज्यों में भी प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों के बाहर डेरा डाल रखा है.

लोगों के हाथों में तख्तियां हैं, जिसमें लिखा है, Nothing is more patriotic than protesting' और 'Resist Fascism'.सैन फ्रांसिस्को के ओशन बीच पर सैकड़ों लोगों ने अपने शरीरों से 'No King!' का विशाल नारा बनाकर विरोध जताया.

एक प्रदर्शनकारी ने कहा, 'ऐसा लगता है जैसे हम ऐसे अमेरिका में जी रहे हैं, जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा.' वहीं, एक पूर्व CIA अधिकारी ने कहा, 'मैंने स्वतंत्रता के लिए विदेशी धरती पर लड़ाई लड़ी, लेकिन अब अपने ही देश में चरमपंथ बढ़ता देख रहा हूं. ये हालात किसी गृहसंघर्ष की ओर धकेल रहे हैं.'

तीसरी बार विरोध की आग

यह ट्रंप प्रशासन के खिलाफ तीसरा बड़ा जनआंदोलन है. इससे पहले जून में हुए ‘नो किंग्स’ प्रदर्शनों में करीब 2,100 जगहों पर लोग सड़कों पर उतरे थे. इस बार लोगों की संख्या और गुस्सा, दोनों ज्यादा हैं. इसके बावजूद ट्रंप बेफिक्रे हैं. वे अपने खास अंदाज में प्रदर्शनकारियों को चिढ़ा रहे हैं और एआई जेनरेटेड वीडियो बनाकर विरोधियों से मजे ले रहे हैं. 

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

