Explainer: एक साल तक Gold को NO, WFH, पीएम मोदी ने तो अपील कर दी; जानें दूसरे देशों ने क्या किया?

PM Modi Calls For WFH: ईरान पर हमले के ढाई महीने में दुनिया तेल और गैस की बढ़ी कीमतों से त्राहि-त्राहि कर रही है. तेल का खेल देखिए और तेल की धार देखिए कि डॉलर के भाव इतने बढ़ गए कि जंग में पिटने वाला ईरान कह रहा है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, दूसरी ओर पीटने वाला अमेरिका, उसके ऊपर युद्ध का चार आना बराबर भी असर नहीं है. जितने बम पटाखे अमेरिका ने ईरान के ऊपर फोड़े हैं, उतने डॉलर का गोला बारूद तो अमेरिका हर साल टेस्टिंग के नाम पर फूंक देता है.

राशन की कीमतें दुनियाभर में बढ़ गई है. सोने का भाव भी तीन महीने से रोलर कोस्टर के झूले की तरह चढ़ता-उतराता रहा. ऐसे में पीएम मोदी ने देशवासियों से कम से कम साल भर एक साल सोना न खरीदने, विदेश यात्रा न करने और पेट्रोल-डीजल की है. इससे क्या फायदा होगा, इससे इतर आपको ये बताते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों ने इस हालातों का सामना करने ते लिए क्या कदम उठाए हैं.

हैदराबाद में बीजेपी की एक रैली में पीएम मोदी ने कहा कि ये सख्ती वाले कदम, कोरोना महामारी की याद दिलाते हैं. भारत की ईंधन खपत कम करेंगे और देश के विदेशी मुद्रा भंडार की रक्षा करने में मदद करेंगे. मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा, ' देशभक्ति सिर्फ सीमा पर जान देने की इच्छा नहीं होती, आप रोजमर्रा की जिंदगी में राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह निभाकर देश की सेवा कर सकते हैं.'

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पीएम मोदी की अपील के मुताबिक सिर्फ एक साल विदेश मत जाइए. एक साल सोना मत खरीदिए और बस एक साल सार्वजनिक परिवहन सेवाओं जैसे मेट्रो वगैरह में सफर करने के साथऔर कार पूल जैसी आदतों को अपनाकर आप देश के प्रति अपना फर्जी सही मायने में निभा सकते हैं.

पीएम मोदी की अपील से क्या होगा?

पीएम मोदी ने ये भी बताया कि हम लोग अगर राष्ट्र हित में ये तीन चीजें मान लेंगे तो इससे देश को क्या फायदा होगा. पीएम मोदी के मुताबिक सोने के आयात और विदेश यात्राओं में कमी करने से देश का विदेशी मुद्रा का भंडार बचेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि तेल की ऊंची कीमतें, भारत के आयात बिल पर दबाव बढ़ा रही हैं. ऐसे में मौजूदा परिस्थितियों में हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर बहुत जोर देना चाहिए.

पाकिस्तान ने 2 दिन में बढ़ा दिए थे दाम, हफ्ते में 4 दिन काम+WFH, बाकी ने क्या किया?

10 मई को पीएम मोदी की अपील के साथ भारत उन देशों में शामिल हो गया है, जिन्होंने ईरान युद्ध के कारण आसमान छूती तेल-गैस की कीमतों के बीच ऊर्जा खपत कम करने की अपील की है. भारत अपनी करीब 85 प्रतिशत तेल जरूरतों के लिए तेल आयात पर निर्भर है. ईरान युद्ध शुरू होने और ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज चोक करने से भारत के कच्चे तेल के बिल में करोड़ों डॉलर की बढ़ोतरी हुई है. भारत के 50 फीसदी कच्चे तेल के आयात, 60 फीसदी एलएनजी (LNG) और करीब पूरी एलपीजी (LPG) सप्लाई होर्मुज के रास्ते आती है.

'भाइयों-बहनों भारतीय रुपया दबाव में है'

आज सोमवार को ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 4.04 डॉलर यानी 3.99 प्रतिशत बढ़कर 105.33 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 4.43 डॉलर यानी 4.64 प्रतिशत बढ़कर 99.85 डॉलर प्रति बैरल पर था. ईंधन की बढ़ती कीमतें भारत के व्यापार घाटे और चालू खाता घाटे को बढ़ाने का खतरा पैदा कर रही हैं. रुपया भी दबाव में है और डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है.

आइए जानते हैं, बाकी एशियाई देशों ने इस संकट से निपटने के लिए क्या-क्या किया?

पाकिस्तान

भारत के खिलाफ 80 साल से 'गजवा ए हिंद' की ख्वाहिश और आतंकवादी साजिश रचने वाला दहशतगर्द पाकिस्तान पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए सख्त कदम उठाने वाला पहला देश था. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सरकारी खर्चों में कटौती और वर्क फ्रॉम होम दिशा-निर्देशों की घोषणा की थी. दो मार्च को मुल्क के नाम तकरीर में शरीफ ने कहा था कि सरकारी विभागों के फ्यूल बिल में तत्काल 2 महीने के लिए 50 फीसदी कटौती की जाती है. इसके अलावा, जरूरी सेवाओं (अस्पताल, सेना और पुलिस) को छोड़कर आधा सरकारी स्टाफ वर्क फ्रॉम होम ही करेगा.

ईरान का पहला सबसे करीबी पड़ोसी पाकिस्तान आर्थिक कमजोरी और आयातित ऊर्जा पर निर्भरता के कारण ईंधन संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शामिल रहा है.

श्रीलंका

भारत के दक्षिणी पड़ोसी श्रीलंका ने अपने ईंधन भंडार को बचाने के लिए कामकाजी सप्ताह छोटा करने की घोषणा की है. AFP की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च में आवश्यक सेवाओं के आयुक्त-जनरल प्रभात चंद्रकीर्ति ने कहा था कि खर्च में कटौती, खासकर पेट्रोल-डीजल बचाने के लिए उठाए गए सख्ती भरे फैसले स्कूल-कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर भी लागू हैं जो अनिश्चित काल तक लागू रहेंगे. यानी जब तक चीजें सामान्य नहीं हो जाती वर्क फ्रॉम होम रहेगा.

बांग्लादेश में चुपचाप सख्त कदम उठाए हैं. उसने भारत से डीजल-पेट्रोल की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की थी.

थाईलैंड

थाई सरकार ने ऊर्जा संकट के बीच सरकारी कर्मचारियों को ऊर्जा बचाने का आदेश दिया है. प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नवीराकुल ने सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश दिया, हालांकि जनता की सेवा करने वाले अधिकारियों को इससे छूट दी गई. Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, ऊर्जा बचत उपायों में विदेश यात्राएं रोकना, काम पर हाफ स्लीव शर्ट पहनना और लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करना भी शामिल है.

फिलीपींस

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस के सरकारी कर्मचारी 9 मार्च से तेल बचाने के लिए हफ्ते में 4 दिन काम कर रहे हैं. इस अस्थायी शेड्यूल में इमरजेंसी और फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल नहीं हैं.

वियतनाम

वियतनाम सरकार ने भी लोगों से वर्क फ्रॉम होम अपनाने और तेल-गैस बचाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ाने को कहा है.

म्यांमार

मार्च में म्यांमार की सरकार ने पेट्रोल-डीजल बचाने के लिए राशनिंग की थी. निजी वाहनों पर ड्राइविंग प्रतिबंध लगाए थे. लोगों को हफ्ते में सिर्फ एक या दो बार ईंधन खरीदने की मंजूरी दी गई थी.