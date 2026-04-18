ईरान से डील के कयासों के बीच US का बड़ा एक्शन, ईरान समर्थित इराकी मिलिशियाओं पर कस दिया शिकंजा

US Latest Action Against Iran: ईरान से डील के कयासों के बीच US ने बड़ा एक्शन लिया है. उसने ईरान समर्थित इराकी मिलिशियाओं पर शिकंजा कसते हुए उसके कई लीडर्स पर बैन लगा दिया है. उसके इस कदम को ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने की नीति के रूप में देखा जा रहा है.
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US Latest Action Against Iraqi Militia: ईरान से समझौते के कयासों के बीच अमेरिका ने उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया गुटों, खासकर कतईब हिजबुल्लाह (Kataib Hezbollah) के कमांडरों और उससे जुड़े व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया है. ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने चेतावनी देते हुए कहा, हम ईरान समर्थित इराकी आतंकी मिलिशियाओं को अमेरिकी लोगों या उसके हितों को खतरे में डालने की मंजूरी नहीं देंगे. इन मिलिशियाओं की हिंसा को जवाबदेह ठहराया जाएगा.
रिपोर्ट के मुताबिक, यह कार्रवाई इसलिए खास है क्योंकि पिछले महीने ईरान-समर्थित इराकी गुटों ने क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर रॉकेट और ड्रोन हमले किए थे. इन हमलों में कतईब हिजबुल्लाह समेत कई गुट शामिल थे. ये गुट ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से ट्रेनिंग, फंडिंग और समर्थन हासिल प्राप्त करते हैं. अमेरिका इन गुटों को पहले से ही आतंकवादी संगठन मानता है और समय-समय पर उनके नेताओं पर प्रतिबंध लगाता रहा है.
एक्सपर्टों का मानना है कि अमेरिका की यह प्रतिबंध नीति ईरान पर 'मैक्सिमम प्रेशर' बढ़ाने का हिस्सा है. ऐसा करके ट्रंप प्रशासन ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहा है. जिससे वह अपनी परमाणु महत्वाकांक्षा और क्षेत्रीय प्रॉक्सी नेटवर्क को समर्थन रोकने पर तैयार हो जाए. इसके लिए वह उसके तेल निर्यात को भी निशाना बनाने में जुटा है. अब इराकी मिलिशियाओं पर उसकी नई पाबंदियां इन गुटों की फाइनेंशियल सपोर्ट चेन को तोड़ने और इराक सरकार को भी दबाव में लाने का प्रयास लगती हैं.
इस बीच, CBS न्यूज ने दावा किया है कि ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास को फंडिंग रोकने पर सहमति जताई है. यह दावा ईरान के साथ चल रही तनावपूर्ण स्थिति और हालिया संघर्ष विराम वार्ताओं के संदर्भ में आया है. हालांकि, इस खबर की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और ईरान की ओर से इस बारे में कोई बयान भी नहीं आया है. इसके बावजूद इस खबर को बेहद अहम माना जा रहा है.
डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, अगर यह खबर सही है तो यह ईरान की विदेश नीति में बड़ा बदलाव होगा. साथ ही उसके प्रॉक्सी नेटवर्क को बड़ा झटका लग सकता है, जिससे पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति हमेशा के लिए बदल सकती है. ऐसा होने पर हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों को अपना अस्तित्व बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा और वे मौजूदा हालात को स्वीकार कर मौजूदा सरकारों के साथ शांति समझौते की ओर आगे बढ़ने को मजबूर हो सकते हैं.