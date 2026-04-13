ईरान से टेंशन के बीच नेतन्याहू ने खतरनाक अफसर को बनाया मोसाद चीफ, जिसे कहा जाता है 'आतंकियों का काल'

Profile of New Mossad Chief: ईरान से बढ़ते तनाव के बीच इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार रात को बड़ा कदम उठाया. उन्होंने अपने करीबी सेना अधिकारी और मिलिट्री सेक्रेटरी मेजर जनरल रोमन गोफमैन को मोसाद का अगला प्रमुख नियुक्त किया है. गोफमैन की यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब इजरायल ईरान, हिजबुल्लाह, हमास, हूती और दूसरे क्षेत्रीय खतरों से निपटने की तैयारी में जुटा है. गोफमैन जून 2026 में मौजूदा मोसाद चीफ डेविड बार्निया का स्थान लेंगे.

एक उत्कृष्ट और साहसिक अधिकारी- नेतन्याहू

एक्स पर पोस्ट लिखकर नेतन्याहू ने इस फैसले का एलान किया. उन्होंने कहा, 'ग्रुनिस समिति की ओर से मंजूरी मिलने के बाद, मैंने आज रात मेजर जनरल रोमन गोफमैन को अगले मोसाद चीफ के पद पर नियुक्त करने के ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं. मेजर जनरल गोफमैन पिछले दो वर्षों से मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में सेवा दे रहे हैं. वे एक उत्कृष्ट अधिकारी हैं. साहसी और रचनात्मक हैं. उन्होंने पूरे युद्ध के दौरान बॉक्स के बाहर सोचने और प्रभावशाली संसाधन क्षमता प्रदर्शित की है.मैं मेजर जनरल गोफमैन को उनके अगले पद यानी मोसाद चीफ के रूप में उनकी बड़ी सफलता की कामना करता हूं. मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे इजरायल की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ करेंगे.'

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לאחר שאושר על ידי ועדת גרוניס, חתמתי הערב על מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד הבא. האלוף גופמן משמש בשנתיים האחרונות כמזכירי הצבאי. מדובר בקצין מצטיין, נועז ויצירתי, שהפגין לאורך המלחמה ראייה מחוץ לקופסה ותחבולנות מרשימה. אני מאחל הצלחה רבה לאלוף גופמן בתפקידו הבא… pic.twitter.com/Ie1xQreZ7N — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 12, 2026

कौन हैं मोसाद के नए चीफ

मोसाद के नए चीफ बनाए गए रोमन गोफमैन का जन्म 1976 में बेलारूस में हुआ था.महज 14 साल की उम्र में वे परिवार के साथ इजरायल आ गए. उन्होंने राजनीति विज्ञान में हायर एजुकेशन हासिल की और 1995 में इजरायली डिफेंस फोर्सेज (IDF) में भर्ती हो गए. उनका पूरा करियर आर्मर्ड कोर (टैंक यूनिट) में रहा. उन्होंने बटालियन कमांडर, ब्रिगेड कमांडर और 210वीं डिवीजन कमांडर जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है. वे इजरायली सेना की ओर से लेबनान, इंतिफादा और गाजा में चले कई अभियानों में हिस्सा ले चुके हैं.

हमास आतंकियों से लिया था लोहा

जब हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमला किया था, तब गोफमैन ट्रेनिंग सेंटर के कमांडर थे. उन्होंने खुद दक्षिणी इजरायल में जाकर आतंकियों से लड़ाई लड़ी और उस दिन वे गंभीर रूप से घायल भी हो गए. उनकी इस बहादुरी को काफी सराहा गया. वे पिछले दो साल से वे प्रधानमंत्री नेतन्याहू के मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने युद्ध से जुड़े फैसलों में अहम भूमिका निभाई.

दुश्मनों पर बेरहम हो जाएगी मोसाद!

डिफेंस एक्सपर्टों का मानना है कि गोफमैन की नियुक्ति से मोसाद के ऑपरेशंस ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं. ईरान जैसे बड़े खतरों के खिलाफ खुफिया अभियानों में तेजी आ सकती है. दुश्मनों की टारगेट किलिंग्स बढ़ सकती है और उनके ठिकानें ध्वस्त हो सकते हैं. ईरान से टेंशन के इस संवेदनशील समय में गोफमैन की नियुक्ति इजरायल की सुरक्षा नीति को और मजबूत बनाने का संकेत दे रही है. देखना होगा कि वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली खुफिया संगठन को कैसे संभालते हैं.