Advertisement
trendingNow13176442
Hindi Newsदुनियाईरान से टेंशन के बीच नेतन्याहू ने खतरनाक अफसर को बनाया मोसाद चीफ, जिसे कहा जाता है आतंकियों का काल

ईरान से टेंशन के बीच नेतन्याहू ने खतरनाक अफसर को बनाया मोसाद चीफ, जिसे कहा जाता है 'आतंकियों का काल'

Who is New Chief of Mossad: ईरान से टेंशन के बीच नेतन्याहू ने ऐसे अफसर को नया मोसाद चीफ बनाया है, 7 अक्तूबर 2023 को हमास के हमले को अपनी आंखों से देखा था. इसके बाद उसने गाजा से हमास का सफाया कर डाला. अब उसकी नियुक्ति से हिजबुल्लाह के मिट्टी में मिलने की चर्चाएं तेज हो गई हैं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 13, 2026, 03:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईरान से टेंशन के बीच नेतन्याहू ने खतरनाक अफसर को बनाया मोसाद चीफ, जिसे कहा जाता है 'आतंकियों का काल'

Profile of New Mossad Chief: ईरान से बढ़ते तनाव के बीच इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार रात को बड़ा कदम उठाया. उन्होंने अपने करीबी सेना अधिकारी और मिलिट्री सेक्रेटरी मेजर जनरल रोमन गोफमैन को मोसाद का अगला प्रमुख नियुक्त किया है. गोफमैन की यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब इजरायल ईरान, हिजबुल्लाह, हमास, हूती और दूसरे क्षेत्रीय खतरों से निपटने की तैयारी में जुटा है. गोफमैन जून 2026 में मौजूदा मोसाद चीफ डेविड बार्निया का स्थान लेंगे.

एक उत्कृष्ट और साहसिक अधिकारी- नेतन्याहू

एक्स पर पोस्ट लिखकर नेतन्याहू ने इस फैसले का एलान किया. उन्होंने कहा, 'ग्रुनिस समिति की ओर से मंजूरी मिलने के बाद, मैंने आज रात मेजर जनरल रोमन गोफमैन को अगले मोसाद चीफ के पद पर नियुक्त करने के ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं. मेजर जनरल गोफमैन पिछले दो वर्षों से मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में सेवा दे रहे हैं. वे एक उत्कृष्ट अधिकारी हैं. साहसी और रचनात्मक हैं. उन्होंने पूरे युद्ध के दौरान बॉक्स के बाहर सोचने और प्रभावशाली संसाधन क्षमता प्रदर्शित की है.मैं मेजर जनरल गोफमैन को उनके अगले पद यानी मोसाद चीफ के रूप में उनकी बड़ी सफलता की कामना करता हूं. मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे इजरायल की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ करेंगे.'

 

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं मोसाद के नए चीफ

मोसाद के नए चीफ बनाए गए रोमन गोफमैन का जन्म 1976 में बेलारूस में हुआ था.महज 14 साल की उम्र में वे परिवार के साथ इजरायल आ गए. उन्होंने राजनीति विज्ञान में हायर एजुकेशन हासिल की और 1995 में इजरायली डिफेंस फोर्सेज (IDF) में भर्ती हो गए. उनका पूरा करियर आर्मर्ड कोर (टैंक यूनिट) में रहा. उन्होंने बटालियन कमांडर, ब्रिगेड कमांडर और 210वीं डिवीजन कमांडर जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है. वे इजरायली सेना की ओर से लेबनान, इंतिफादा और गाजा में चले कई अभियानों में हिस्सा ले चुके हैं.

हमास आतंकियों से लिया था लोहा

जब हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमला किया था, तब गोफमैन ट्रेनिंग सेंटर के कमांडर थे. उन्होंने खुद दक्षिणी इजरायल में जाकर आतंकियों से लड़ाई लड़ी और उस दिन वे गंभीर रूप से घायल भी हो गए. उनकी इस बहादुरी को काफी सराहा गया. वे पिछले दो साल से वे प्रधानमंत्री नेतन्याहू के मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने युद्ध से जुड़े फैसलों में अहम भूमिका निभाई.

दुश्मनों पर बेरहम हो जाएगी मोसाद!

डिफेंस एक्सपर्टों का मानना है कि गोफमैन की नियुक्ति से मोसाद के ऑपरेशंस ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं. ईरान जैसे बड़े खतरों के खिलाफ खुफिया अभियानों में तेजी आ सकती है. दुश्मनों की टारगेट किलिंग्स बढ़ सकती है और उनके ठिकानें ध्वस्त हो सकते हैं. ईरान से टेंशन के इस संवेदनशील समय में गोफमैन की नियुक्ति इजरायल की सुरक्षा नीति को और मजबूत बनाने का संकेत दे रही है. देखना होगा कि वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली खुफिया संगठन को कैसे संभालते हैं.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Mossad

Trending news

'वो समय जरूर आएगा जब कामयाबी मिलेगी...', US-ईरान की बातचीत फेल होने पर बोलीं महबूबा
Mehbooba Mufti
'वो समय जरूर आएगा जब कामयाबी मिलेगी...', US-ईरान की बातचीत फेल होने पर बोलीं महबूबा
'बड़े देश एक्ट करते हैं, दलाल नहीं', कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का PAK पर तीखा तंज
Manish Tiwari
'बड़े देश एक्ट करते हैं, दलाल नहीं', कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का PAK पर तीखा तंज
जब आसमान में पटी धूल और दूर तक दिखा अनोखा नजारा, कश्मीर में बवंडर देख लोग हैरान
Jammu and Kashmir
जब आसमान में पटी धूल और दूर तक दिखा अनोखा नजारा, कश्मीर में बवंडर देख लोग हैरान
भारत का वो एकमात्र राज्य, जहां उगता है सबसे ज्यादा गेहूं, लोग कहते 'रोटी की टोकरी'
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो एकमात्र राज्य, जहां उगता है सबसे ज्यादा गेहूं, लोग कहते 'रोटी की टोकरी'
'कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलने देंगे', बंगाल में सीएम योगी का TMC पर निशाना
West Bengal Assembly Election 2026
'कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलने देंगे', बंगाल में सीएम योगी का TMC पर निशाना
3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, कितने दिन चलेगा पवित्र सफर; जानिए पूरी डिटेल
Amarnath Yatra 2026
3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, कितने दिन चलेगा पवित्र सफर; जानिए पूरी डिटेल
पंजाब: CM मान की अगुवाई में आई प्राइज पॉलिसी, मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची भी जारी
Punjab
पंजाब: CM मान की अगुवाई में आई प्राइज पॉलिसी, मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची भी जारी
'कल्पना और हकीकत में बहुत फर्क...', अरुणाचल पर चीन के दावों को भारत ने किया खारिज
India-China
'कल्पना और हकीकत में बहुत फर्क...', अरुणाचल पर चीन के दावों को भारत ने किया खारिज
क्यों थर्रा उठा बंगाल की सत्ता का गलियारा? 10 मामले जो मुद्दा बने तो डूब सकती है TMC
West Bengal Election 2026
क्यों थर्रा उठा बंगाल की सत्ता का गलियारा? 10 मामले जो मुद्दा बने तो डूब सकती है TMC
'राहुल गांधी को कांग्रेस से हटाने की चल रही तैयारी...', CM फडणवीस का बड़ा दावा
Maharashtra politics
'राहुल गांधी को कांग्रेस से हटाने की चल रही तैयारी...', CM फडणवीस का बड़ा दावा