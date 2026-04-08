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Hindi Newsदुनियामहाविनाश की धमकी के बीच यूएस-ईरान के बीच सबसे बड़ी डील, ट्रंप ने दो हफ्ते के लिए सीजफायर का किया एलान

'महाविनाश' की धमकी के बीच यूएस-ईरान के बीच सबसे बड़ी डील, ट्रंप ने दो हफ्ते के लिए सीजफायर का किया एलान

US Iran war latest news: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से होर्मुज स्ट्रेट न खोलने पर ईरानी सभ्यता का विनाश करने की डेडलाइन से पहले बड़ी खबर निकलकर सामने आई है. ट्रंप ने ऐलान किया है कि बैकचैनल बातचीत में ईरान ने होर्मुज खोलने का वादा कर लिया है. लिहाजा वे अगले 2 सप्ताह के लिए जंग रोकने का एलान करते हैं.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 08, 2026, 04:57 AM IST
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'महाविनाश' की धमकी के बीच यूएस-ईरान के बीच सबसे बड़ी डील, ट्रंप ने दो हफ्ते के लिए सीजफायर का किया एलान

US Iran war ceasefire: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच पिछले 40 दिनों से चल रही जंग में बड़ी खबर सामने आई है. यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 2 हफ्ते का युद्धविराम करने का ऐलान किया है. ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को खोलने का वादा किया है, लिहाजा यूएस भी अगले 2 सप्ताह तक उस पर कोई हमला नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है और जल्द ही इस संघर्ष का पूरी तरह खात्मा हो जाएगा. ट्रंप के इस फैसले से इजरायल ने भी सहमति जताई है और कहा कि वह भी ईरान पर अपने हमले रोक देगा. 

ईरान ने होर्मुज पर हमारी बात मानी, इसलिए युद्धविराम- ट्रंप

वॉर काउंसिल के मेंबर्स से मीटिंग के बाद ट्रंप ईरान जंग रोकने के फैसले का एलान किया. अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, 'पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ लंबी बातचीत हुई. उसमें उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मैं आज रात ईरान पर होने वाले विनाशकारी हमले को रोक लूं. उन्होंने बताया कि ईरान, होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलने के लिए रखी गई अमेरिका की शर्त को मानने के लिए सहमत हो गया है. लिहाजा मैं भी दो हफ्तों तक ईरान पर बमबारी और हमले रोकने के लिए सहमत हूं.' 

'ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव पर कर रहे विचार'

ट्रंप ने आगे लिखा, यह दो-तरफा 'युद्धविराम' होगा. ऐसा करने का कारण यह है कि हमने अपने सभी सैन्य उद्देश्यों को पहले ही पूरा कर लिया है और उनसे कहीं आगे निकल गए हैं. साथ ही, हम ईरान के साथ दीर्घकालिक शांति और मिडिल ईस्ट में शांति सुनिश्चित करने वाले एक निर्णायक समझौते की दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं. हमें ईरान की ओर से 10-सूत्रीय प्रस्ताव प्राप्त हुआ है. हमारा मानना ​​है कि यह बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यावहारिक आधार प्रदान करता है. 

'लगभग सभी मुद्दों पर बन चुकी है सहमति'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'अतीत में विवाद का विषय रहे लगभग सभी विभिन्न बिंदुओं पर संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बन चुकी है. हालांकि, दो हफ़्तों की यह अवधि इस समझौते को अंतिम रूप देने और उसे पूर्ण करने का अवसर प्रदान करेगी. संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से एक राष्ट्रपति के तौर पर और साथ ही मिडिल ईस्ट के देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए, मुझे इस बात का गर्व है कि लंबे समय से चली आ रही यह समस्या अब समाधान के बेहद करीब पहुंच चुकी है. इस मामले पर अपना ध्यान देने के लिए आप सभी का धन्यवाद! राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प'

ट्रंप की डेडलाइन से पहले हो गया युद्धविराम, वरना

बताते चलें कि ट्रंप का स्टैंड होर्मुज स्ट्रेट को लेकर काफी सख्त था. उन्होंने ईरान को अल्टीमेटम दिया था कि वह होर्मुज स्ट्रेट खोल दे वरना ईरानी सभ्यता का विनाश हो जाएगा. उनकी यह डेडलाइन आज सुबह 5.30 बजे (भारतीय समयानुसार) पूरी हो रही थी. इसके लिए ब्रिटेन समेत दुनियाभर के सैन्य अड्डों पर खड़े उसके बी-52 बॉम्बर ईरान की ओर उड़ान भर चुके थे. सोशल मीडिया पर कई लोग ट्रंप की धमकी को परमाणु हमले से भी जोड़ रहे थे. इस खतरे की वजह से ईरान के लोग रातभर खौफजदा रहे और विभिन्न पुलों, नागरिक ठिकानों और पावर प्लांटों के बाहर ह्यूमन चेन बनाकर यूएस-इजरायल के हमलों का विरोध जताया था.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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