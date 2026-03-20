जंग के बीच US के 2 युद्धक विमानों ने उतरने की मांगी इजाजत, श्रीलंका बोला- SORRY, हम War का हिस्सा नहीं बनना चाहते

Sri Lanka on US Fighter Jet Permission Request: ईरान के साथ जंग में नाटो मुल्कों का सहयोग न मिलने अब यूएस, भारत के पड़ोसी देशों पर डोरे डाल रहा है. उसने जंग में मदद के लिए श्रीलंका से संपर्क किया लेकिन सरकार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया. यह जानकारी खुद राष्ट्रपति दिसानायके ने शुक्रवार को संसद में दी. उन्होंने कहा कि श्रीलंका तटस्थ है और वह किसी भी सूरत में इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा.

राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने संसद को बताया कि जिबूती में अमेरिका का सैन्य अड्डा है. वहां से उड़ान भरने वाले दो युद्धक विमानों ने अलग-अलग तारीखों पर श्रीलंका के मट्टाला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने की मंजूरी मांगी थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया. ये दोनों विमान 4 मार्च और 8 मार्च को श्रीलंका के आसमान में आए थे, जिन्हें 'नो' कहकर वापस भेज दिया गया.

2 युद्धक विमानों को मंजूरी देने से इनकार

उन्होंने संसद को बताया, 'वे जिबूती के अड्डे से 2 युद्धक विमान लाए थे. उन विमानों पर 8 एंटी-शिप मिसाइलें लगी हुई थीं. वे उन लड़ाकू विमानों को हमारे मट्टाला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाना चाहते थे. हमने कहा - नहीं. हम इसकी मंजूरी नहीं दे सकते.'

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हम तटस्थता बनाए रखना चाहते हैं- श्रीलंका

दिसायको ने अपने संबोधन में मिडिल ईस्ट में चल रही जंग में श्रीलंका की तटस्थता बनाए रखने पर जोर दिया. उन्होंने कहा, 'हम कई दबावों के बावजूद अपनी तटस्थता बनाए रखना चाहते हैं. हम झुकेंगे नहीं. मध्य पूर्व युद्ध चुनौतियां पेश कर रहा है, लेकिन हम हर संभव प्रयास करेंगे कि तटस्थ बने रहें.'

दिसानायके का यह बयान यूएस के दक्षिण और मध्य एशिया के विशेष दूत सर्जियो गोर के साथ उनकी बैठक के एक दिन बाद आया है. इस बैठक में दोनों नेताओं ने समुद्री मार्गों और बंदरगाहों की सुरक्षा, व्यापार संबंधों को मजबूत करने व मुक्त एवं खुले इंडो-पैसिफिक एरिया को बढ़ावा देने पर सहमति जताई थी.

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हालात को लेकर लेकर चौकस हैं राष्ट्रपति दिसानायके

इस मुलाकात के अगले दिन यूएस के युद्धक विमानों को उतरने न देने का बयान देकर श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि वे मौजूदा हालात को लेकर बेहद चौकस हैं और श्रीलंका को इस जंग से दूर रखना चाहते हैं. इसके साथ ही उन्होंने यह संकेत देने की कोशिश भी की है कि वे दूसरों की जंग के लिए अपने मुल्क की जनता की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेंगे.