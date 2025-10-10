मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को नहीं मिली एंट्री, क्या अब तक नहीं गई तालिबानी फितरत!

Amir Khan Muttaqi: शुक्रवार को नई दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल होने से रोक दिया गया. अफगान दूतावास में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सा झंडा फहराया जाए, इस पर भी कूटनीतिक खींचतान भी हुई, जिसके परिणामस्वरूप मंत्री के पीछे कोई झंडा नहीं फहराया गया. इन मुद्दों के बावजूद, भारत सरकार भू-राजनीतिक संवेदनशीलता का हवाला देते हुए तालिबान प्रशासन के साथ बातचीत कर रही है, जबकि महिला पत्रकारों को शामिल न किए जाने पर भारत में सवाल उठ रहे हैं.

महिला पत्रकारों को नहीं मिली एंट्री

जानकारी के अनुसार, संवाददाता सम्मेलन में 20 से कम पत्रकारों ने ही भाग लिया. मामले से वाकिफ लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इस कार्यक्रम में भागीदारी पर अंतिम फैसला मुत्ताकी के साथ आए तालिबान अधिकारियों ने लिया था. उन्होंने बताया कि भारतीय अधिकारियों ने संकेत दिया था कि भागीदारी व्यापक होनी चाहिए और इसमें महिला पत्रकारों को भी शामिल किया जाना चाहिए था. अन्य देशों द्वारा नई दिल्ली में आयोजित आधिकारिक कार्यक्रमों और मीडिया वार्ताओं से महिला पत्रकारों को बाहर रखा जाना गलत है और यह तुरंत पता नहीं चल सका है कि तालिबान पक्ष ने भारतीय अधिकारियों को औपचारिक रूप से सूचित किया था या नहीं कि वह मुत्ताकी की बातचीत में महिला पत्रकारों को स्वीकार नहीं करेगा.

मुत्ताकी ने किया उर्दू ​का प्रयोग

तालिबान प्रशासन ने हाल के दशकों में निर्वाचित सरकारों द्वारा महिलाओं और लड़कियों के लिए स्थापित अधिकारों को बड़े पैमाने पर खत्म कर दिया है. संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अफगान महिलाओं को कार्यबल में शामिल होने के अवसरों से वंचित किया जा रहा है और वे पुरुष रिश्तेदारों के बिना कई सेवाओं तक पहुंचने में असमर्थ हैं. इसके अलावा, लड़कियों को शिक्षा के अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है. भारत की आधिकारिक यात्रा करने वाले पहले वरिष्ठ तालिबान पदाधिकारी मुत्ताकी निश्चिंत दिखे और उन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर उर्दू में दिए. वह सम्मेलन रूम में बैठे थे जहां बामियान में छठी शताब्दी की बुद्ध प्रतिमाओं को दर्शाया गया था जिन्हें पूर्व तालिबान प्रमुख मुल्ला उमर के आदेश पर नष्ट कर दिया गया था.

मुत्ताकी ने अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों के दमन के बारे में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि 15 अगस्त, 2021 को काबुल में तालिबान के सत्ता में आने से पहले, अफगानिस्तान में हर दिन लगभग 200 से 400 लोग मारे जाते थे. उन्होंने कहा कि इन चार सालों में ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है. कानून लागू हैं और सबके अपने अधिकार हैं. जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, वे गलती कर रहे हैं. हर देश के अपने रीति-रिवाज, कानून और सिद्धांत होते हैं और वे उन्हीं के अनुसार काम करते हैं. यह सही नहीं है कि लोगों को उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं. अगर लोग व्यवस्था और कानूनों से खुश नहीं थे, तो शांति कैसे लौटी? मुत्ताकी ने कहा कि पहले कोई भी, यहां तक कि अमेरिकी भी कुछ भी थोप नहीं सकते थे लेकिन अब अफगानिस्तान में शांति और एकजुट सरकार है. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में एक भी बुरी घटना नहीं हुई है, कोई झगड़ा नहीं है. इसका मतलब है कि लोग व्यवस्था से खुश हैं. ऐसा तब होता है जब लोगों को प्रशासन से उनके अधिकार मिलते हैं.