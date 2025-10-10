Advertisement
trendingNow12956624
Hindi Newsदुनिया

मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को नहीं मिली एंट्री, क्या अब तक नहीं गई तालिबानी फितरत!

Amir Khan Muttaqi: तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा के दौरान एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें महिला पत्रकारों की अनुपस्थिति ने सबका ध्यान आकर्षित किया. सूत्रों के अनुसार, इस कार्यक्रम में केवल 20 पत्रकारों ने भाग लिया और भागीदारी पर अंतिम निर्णय तालिबान अधिकारियों द्वारा लिया गया था.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 10, 2025, 10:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Amir Khan Muttaqi: शुक्रवार को नई दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल होने से रोक दिया गया. अफगान दूतावास में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सा झंडा फहराया जाए, इस पर भी कूटनीतिक खींचतान भी हुई, जिसके परिणामस्वरूप मंत्री के पीछे कोई झंडा नहीं फहराया गया. इन मुद्दों के बावजूद, भारत सरकार भू-राजनीतिक संवेदनशीलता का हवाला देते हुए तालिबान प्रशासन के साथ बातचीत कर रही है, जबकि महिला पत्रकारों को शामिल न किए जाने पर भारत में सवाल उठ रहे हैं.

महिला पत्रकारों को नहीं मिली एंट्री

जानकारी के अनुसार, संवाददाता सम्मेलन में 20 से कम पत्रकारों ने ही भाग लिया. मामले से वाकिफ लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इस कार्यक्रम में भागीदारी पर अंतिम फैसला मुत्ताकी के साथ आए तालिबान अधिकारियों ने लिया था. उन्होंने बताया कि भारतीय अधिकारियों ने संकेत दिया था कि भागीदारी व्यापक होनी चाहिए और इसमें महिला पत्रकारों को भी शामिल किया जाना चाहिए था. अन्य देशों द्वारा नई दिल्ली में आयोजित आधिकारिक कार्यक्रमों और मीडिया वार्ताओं से महिला पत्रकारों को बाहर रखा जाना गलत है और यह तुरंत पता नहीं चल सका है कि तालिबान पक्ष ने भारतीय अधिकारियों को औपचारिक रूप से सूचित किया था या नहीं कि वह मुत्ताकी की बातचीत में महिला पत्रकारों को स्वीकार नहीं करेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

मुत्ताकी ने किया उर्दू ​का प्रयोग

तालिबान प्रशासन ने हाल के दशकों में निर्वाचित सरकारों द्वारा महिलाओं और लड़कियों के लिए स्थापित अधिकारों को बड़े पैमाने पर खत्म कर दिया है. संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अफगान महिलाओं को कार्यबल में शामिल होने के अवसरों से वंचित किया जा रहा है और वे पुरुष रिश्तेदारों के बिना कई सेवाओं तक पहुंचने में असमर्थ हैं. इसके अलावा, लड़कियों को शिक्षा के अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है. भारत की आधिकारिक यात्रा करने वाले पहले वरिष्ठ तालिबान पदाधिकारी मुत्ताकी निश्चिंत दिखे और उन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर उर्दू में दिए. वह सम्मेलन रूम में बैठे थे जहां बामियान में छठी शताब्दी की बुद्ध प्रतिमाओं को दर्शाया गया था जिन्हें पूर्व तालिबान प्रमुख मुल्ला उमर के आदेश पर नष्ट कर दिया गया था.

मुत्ताकी ने अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों के दमन के बारे में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि 15 अगस्त, 2021 को काबुल में तालिबान के सत्ता में आने से पहले, अफगानिस्तान में हर दिन लगभग 200 से 400 लोग मारे जाते थे. उन्होंने कहा कि इन चार सालों में ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है. कानून लागू हैं और सबके अपने अधिकार हैं. जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, वे गलती कर रहे हैं. हर देश के अपने रीति-रिवाज, कानून और सिद्धांत होते हैं और वे उन्हीं के अनुसार काम करते हैं. यह सही नहीं है कि लोगों को उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं. अगर लोग व्यवस्था और कानूनों से खुश नहीं थे, तो शांति कैसे लौटी? मुत्ताकी ने कहा कि पहले कोई भी, यहां तक कि अमेरिकी भी कुछ भी थोप नहीं सकते थे लेकिन अब अफगानिस्तान में शांति और एकजुट सरकार है. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में एक भी बुरी घटना नहीं हुई है, कोई झगड़ा नहीं है. इसका मतलब है कि लोग व्यवस्था से खुश हैं. ऐसा तब होता है जब लोगों को प्रशासन से उनके अधिकार मिलते हैं. 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Amir Khan Muttaqi

Trending news

SIR पर बात करते-करते अमित शाह ने बता दी देश में मुस्लिम आबादी बढ़ने की वजह
amit shah
SIR पर बात करते-करते अमित शाह ने बता दी देश में मुस्लिम आबादी बढ़ने की वजह
दिल्ली में अफगान दूतावास पर लगे कौन सा झंडा? मुत्ताकी की टीम से भिड़ गए कर्मचारी
india afghanistan news
दिल्ली में अफगान दूतावास पर लगे कौन सा झंडा? मुत्ताकी की टीम से भिड़ गए कर्मचारी
JK में BJP का बेस खत्म कर देने की चाहत! उमर ने RS चुनाव में इन्हें बनाया उम्मीदवार
jammu kashmir news
JK में BJP का बेस खत्म कर देने की चाहत! उमर ने RS चुनाव में इन्हें बनाया उम्मीदवार
आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी
Jammu and Kashmir
आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी
JF-17 Engine Deal
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
Jammu-kashmir
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
BSF
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
Kerala High Court
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
ED
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
india afghanistan news
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज