गजब! सिर पर आंखें, कैंची जैसे पंख; पानी में नहीं जमीन पर चलती है ये हैरतअंगेज मछली

Mudskipper Fish: जब हम पानी में रहने वाले जीवों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले मछलियों की कल्पना करते हैं. ये मछलियां समुद्र, नदियों या झीलों में गलफड़ों और पंखों के साथ तैरते हैं. लेकिन प्रकृति अक्सर हैरतों से भरी होती है और इनमें से कुछ मछलियां ऐसी भी होती हैं जो इन जीवों के मूल गुणों को चुनौती देती हैं. इन्हीं में से एक हैरतअंगेज प्रजाति है जो न सिर्फ पानी के बाहर जिंदा रहती है, बल्कि ज़मीन पर भी आसानी से रहती है, सांस लेती है और चलती भी है. हालांकि यह किसी काल्पनिक उपन्यास की कहानी की तरह लग सकता है, लेकिन यह बिलकुल असली है. अफ्रीका से लेकर दक्षिण अमेरिका तक के क्षेत्रों में कीचड़ और मैंग्रोव में पाई जाने वाली मडस्किपर मछली एक उभयचर प्राणी ( Amphibious Creatures ) है जिसकी आंखें काफी अजीब हैं, पंख बेहद मजबूत हैं और इसकी क्षमताएं इतनी अनुकूल हैं की ये ज़मीन पर भी जिंदा रहती हैं.

मडस्किपर करीब 25 प्रजातियों के ग्रुप से संबंधित हैं जो अपना आधा से ज़्यादा जीवन ज़मीन पर बिताते हैं. आम मछलियों से अलग, वे दलदल, मैंग्रोव और कीचड़ भरे वातावरण में आराम से रहते हैं, जहां वे खाते हैं, संभोग करते हैं. यूसीएलए में जीवविज्ञान के प्रोफेसर एमेरिटस मैल्कम एस. गॉर्डन के मुताबिक, 'प्रत्येक प्रजाति अलग है, लेकिन वे सभी अद्वितीय अनुकूलन साझा करते हैं जो उन्हें जलीय जीवन से अलग करते हैं जैसा कि हम जानते हैं.'

Meet Mudskipper- Fish that can walk on land & can breathe in the air.

Survives both in and out the water.#Nature in its best #manifestation pic.twitter.com/BzfR9ojHCs

