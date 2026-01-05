Advertisement
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर पत्थरों से हमला, टूटीं घर की खिड़कियां, एक आरोपी गिरफ्तार

अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर हमले के बाद सीक्रेट सर्विस और लोकल पुलिस ने इस हमले पर तुरंत कार्रवाई की. सोमवार तड़के सीक्रेट सर्विस के एजेंट ईस्ट वॉलनट हिल्स स्थित घर पहुंचे और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है.

अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के सिनसिनाटी स्थित घर पर रात में हमला हुआ, जिसमें कई खिड़कियां टूट गईं. इसके बाद सीक्रेट सर्विस और लोकल पुलिस ने इस हमले पर तुरंत कार्रवाई की. सोमवार तड़के सीक्रेट सर्विस के एजेंट ईस्ट वॉलनट हिल्स स्थित घर पहुंचे और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने लोकल न्यूज़ चैनल WCPO को बताया कि संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है लेकिन उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी. एक अधिकारी ने बताया कि घटना के समय वेंस परिवार घर पर नहीं था. CNN की रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती जांच में अधिकारियों को नहीं लगता कि वह व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट के घर में घुसा था.

स्थानीय मीडिया के अनुसार, वह पिछले शुक्रवार को फ्लोरिडा में थे. जहां उन्होंने वेस्ट पाम बीच में राष्ट्रपति के गोल्फ क्लब में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिन बिताया. वेंस और ट्रंप ने वेनेजुएला पर होने वाले अमेरिकी हमलों और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने के ऑपरेशन पर चर्चा की थी. हालांकि वेंस ऑपरेशन को देखने के लिए मार-ए-लागो में ट्रंप और प्रशासन के अन्य सीनियर अधिकारियों के साथ शामिल नहीं हुए थे. क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता थी कि उनकी मौजूदगी से ऑपरेशन की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है.

जेडी वेंस नहीं तो कहां थे जेडी वेंस?
इसके बजाय वाइस प्रेसीडेंट जेडी वेंस ने ऑपरेशन खत्म होने के बाद सिनसिनाटी वापस जाने से पहले एक सुरक्षित वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ऑपरेशन पर नज़र रखी. उनके ऑफिस ने कहा, 'वह इस प्रक्रिया और प्लानिंग में गहराई से शामिल थे.' एक बयान में वेंस के ऑफिस ने कहा, 'बढ़ी हुई सुरक्षा की वजह से प्रशासन ने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस से दूर एक साथ रहने की फ्रीक्वेंसी और समय को सीमित करने का लक्ष्य रखा है.'

वाइस प्रेसीडेंट जेडी वेंस के घर बढ़ाई गई सुरक्षा
वाइस प्रेसीडेंट जेडी वेंस के घर पर हुए हमले की घटना के बाद पुलिस और सीक्रेट सर्विस के कर्मचारियों को उनके घर के अंदर देखा गया. हालांकि माना जा रहा है कि हमले के समय न तो वेंस ही अपने घर पर थे और न ही उनका परिवार घर पर था. यह घटना नए साल के दौरान इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा के बाद हुई है. शहर के अधिकारियों के अनुसार, 'वेंस के घर के आसपास की सड़कें रविवार तक कई दिनों तक बंद थीं, चेकपॉइंट बनाए गए थे और निवासियों से कानून प्रवर्तन की मौजूदगी की उम्मीद करने को कहा गया था.'

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं.

