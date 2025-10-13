Advertisement
मेरे प्यारे भाइयों-बहनों... हमास की कैद से इजरायली बंधकों की रिहाई से पहले इमोशनल हुए नेतन्याहू

Benjamin Netanyahu news: द टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ये भी कहा, 'यह समझौता आसान नहीं है. इसमें कुछ बेहद दर्दनाक पहलू शामिल होंगे और वे पहले से ही दर्दनाक हैं.'

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 13, 2025, 03:36 AM IST
Benjamin Netanyahu post: इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार शाम एक भावुक संदेश देकर लाखों देशवासियों से सीधा संवाद किया. सख्त और स्ट्रेट फार्वर्ड इजरायली प्रशासक और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दिल का हाल बयान करते हुए कहा, हमारे बच्चे आने वाले हैं. मैंने बच्चों की वापसी के बार में सोंचा तो मेरी आंख भर आई. सीमा पर बच्चों की वापसी पर विचार किया. अपनी भावनाएं और खुशियां बयां करते हुए एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने लिखा, 'इज़रायली नागरिकों, मेरे भाइयों और बहनों, यह एक भावुक शाम है, आंसुओं की शाम है, खुशी की शाम है. क्योंकि कल, बच्चे अपनी सीमा पर लौटेंगे.'

राष्ट्र के नाम संदेश को मिडिल ईस्ट में चल रहे घटनाक्रमों से जोड़ते हुए, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, 'इजराइल अपने बंधकों को तुरंत लेने  के लिए तैयार है. हम बाहें फैलाए उन्हें गले लगाने का इंतजार कर रहे हैं. अक्टूबर 2023 से लेकर इजरायल-हमास संघर्ष (israel hamas war) में कम से कम 67,806 लोग मारे गए और 1,70,066 घायल हुए हैं. अल जज़ीरा के मुताबिक, 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकवादी हमलों के दौरान इजरायल में कुल 1,139 लोग मारे गए और करीब 200 को बंदी बनाकर हमास के लड़ाके गाजा ले गए थे. प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि नेतन्याहू ने इस संबंध में बंधकों के लिए इजरायल के क्वार्डिनेटर और लापता ब्रिगेडियर-जनरल (Res.) गैल हिर्श के साथ बात की.

एक्स पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, 'प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी बंधकों के लिए समन्वयक और लापता ब्रिगेडियर-जनरल (Res.) गैल हिर्श के साथ बात की है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तैयार किए गए समझौते के तहत इजरायल इजरायली बंधकों के बदले में लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा और गाजा को पूर्ण सहायता का तत्काल प्रावधान करने की अनुमति देगा, जो गंभीर खाद्य कमी का सामना कर रहा है.

गाजा पीस प्लान

अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्धविराम समझौते के तहत गाजा से बंधकों की अपेक्षित रिहाई से कुछ घंटे पहले, इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने तेल अवीव के होस्टेजेज स्क्वायर पर एकत्रित भीड़ को एक आशावादी संबोधन दिया और इस समझौते को एक ऐतिहासिक क्षण बताया जो कुछ कमियों के बावजूद, मिडिल ईस्ट को नई दिशा और रंग-रूप दे सकता है. द टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू और हर्जोग ने कहा, 'यह समझौता आसान नहीं है. इसमें कुछ बेहद दर्दनाक पहलू शामिल होंगे और वे पहले से ही दर्दनाक हैं. हर्ज़ोग ने ये भी कहा, हम समझते हैं कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है जो मध्य पूर्व के लिए आशा और बदलाव का एक वास्तविक क्षितिज भी प्रदान कर सकता है.

ये भी पढे़ं- गाजा पीस डील का ऐलान करने मिडिल ईस्ट जाएंगे ट्रंप? पहले फेज के पेपर्स पर इजरायल-हमास ने किए दस्तखत

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव.

Israel Hamas War

