कनाडा में किशोरियों से क्रिमिनल हैरेसमेंट का दोषी पाया गया 51 साल का भारतीय, पोते से मिलने गया था, मिली ये सजा

कनाडा में एक भारतीय नागरिक को दो नाबालिग लड़कियों के साथ गैरकानूनी व्यवहार करने के मामले में दोषी पाया गया है. पंजाब से आए 51 साल जगजीत सिंह को अदालत ने सजा के साथ तुरंत देश छोड़ने और भविष्य में कनाडा में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. जगजीत सिंह नाम का यह शख्स अपने नवजात पोते को देखने 6 महीने के वीजा पर कनाडा गया था.

6 महीने के बीजा पर आरोपी जगजीत सिंह जुलाई में कनाडा पहुंचा था. पुलिस ने बताया कि वह सार्निया क्षेत्र के एक हाई स्कूल के स्मोकिंग जोन में जाकर किशोर लड़कियों से बातचीत करने और उनके साथ तस्वीरें लेने की कोशिश करता था. लड़कियों ने बताया कि वह अंग्रेजी न जानने के बावजूद उनसे बार-बार बात करने की कोशिश करता रहा. एक लड़की ने बताया कि उसने फोटो लेने की अनुमति सिर्फ इसलिए दी, क्योंकि वह चाहती थी कि सिंह बाद में वहां से चला जाए, लेकिन उसकी हरकतें जारी रहीं.

फोटो के दौरान छेड़छाड़ का आरोप

कनाडाई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 51 साल के जगजीत सिंह पर आरोप है कि उसने स्कूल की स्टूडेंट्स के साथ फोटो के दौरान छेड़छाड़ की कोशिश की. पीड़िताओं के अनुसार, पहली तस्वीर के बाद सिंह ने दूसरी फोटो के लिए इशारा किया और फिर उनमें से एक लड़की के बहुत पास बैठकर उसका कंधा पकड़ने की कोशिश की. लड़की असहज हो गई और उसने तुरंत उसके हाथ हटाए.

गिरफ्तारी और दोबारा शिकायत के बाद बढ़ी कार्रवाई

छात्राओं की शिकायत पर पुलिस ने जगजीत सिंह को बीते 16 सितंबर को गिरफ्तार किया था. उस पर यौन उत्पीड़न व यौन हमले के आरोप लगाए थे. कुछ दिनों बाद उसे जमानत मिली, लेकिन उसी दिन एक और नई शिकायत दर्ज होने पर उसे फिर से गिरफ्तार किया गया. फिर 19 सिंतबर को अदालत में पेशी के दौरान उसने यौन उत्पीड़न के आरोपों से इनकार किया, लेकिन क्रिमिनल हरासमेंट यानी पीछा करने और मानसिक उत्पीड़न के आरोप स्वीकार कर लिए.

जगजीत सिंह को क्रिमिनल हैरेसमेंट के लिए दोषी ठहराया. सजा सुनाते हुए न्यायाधीश क्रिस्टा लिन लेस्जजिन्स्की ने कहा 'इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है. आपको हाई स्कूल परिसर में जाने का कोई अधिकार नहीं था.' सुनवाई के दौरान सिंह के वकील ने बताया कि उसका जेल अनुभव कठिन था और उसके पास 30 दिसंबर को भारत लौटने का टिकट भी था, लेकिन अदालत ने उसके देश निकाला और कनाडा में प्रवेश पर प्रतिबंध का आदेश दिया.

