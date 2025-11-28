Advertisement
Hindi Newsदुनिया

रोमानिया: बॉयोडाटा में लिखा था एक झूठ, रक्षा मंत्री की चली गई कुर्सी

Romania news: रोमानिया के रक्षा मंत्री इयोनुत मोस्टेनु ने शुक्रवार को अचानक इस्तीफा दे दिया. मोस्टेनु ने कहा, 'बायोडाटा में  यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में गलत इनफॉर्मनेशन होने के चलते इस्तीफा देता हूं.' CV में झूठ को लेकर तगड़ा विवाद छिड़ गया है. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 28, 2025, 10:25 PM IST
Photo: Ionuț Moșteanu (FB)
Photo: Ionuț Moșteanu (FB)

Romania Defence Minister Ionut Mosteanu Resigns: रोमानिया के रक्षा मंत्री इयोनुत मोस्टेनु ने अपने एक झूठ का खुलासा होते ही इस्तीफा देकर झूठ की बुनियाद पर राजनीत करने वालों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया है. उन्होने अपने बायोडाटा में लिखी एक गलती को न सिर्फ कबूला बल्कि कुर्सी छोड़ने में देर नहीं लगाई. यहां तो गंभीर अपराधों में फंसे 'बाहुबली' नेता जेल के अंदर बैठकर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जीत लेते हैं. इस भूमिका के बीच सक्रिय राजनीति में शुचिता की ऐसी जीवंत मिसाल दे रहा रक्षामंत्री का इस्तीफा विवादों के बावजूद किसी मिसाल जैसा वायरल हो रहा है.

मैं नहीं चाहता...

मोस्टेनु ने गलती कबूल करते हुए कहा, ' मैं नहीं चाहता कि 'नाटो' मेंबर रोमानिया का ध्यान ऐसे समय में भटके जब पूरे यूरोप पर रूसी हमले का डर सता रहा है यानी पूरा यूरोप रूसी  मिसाइलों की जद में है. दरअसल 2022 में यूक्रेन हमले की शुरुआत से अब तक रोमानिया हजारों बार अपनी धरती पर ड्रोन-मिसाइलों के टुकड़ों को अपनी जमीन पर गिरता देख चुका है.

रूस पर आरोप

रोमानिया ने मास्को पर हाइब्रिड हमलों का आरोप भी लगाया. रोमानिया ने कहा कि रूस ने पिछले साल राष्ट्रपति चुनावों में दखलंदाजी की कोशिश की जिसे नाकाम किया गया. मोस्टेनु ने अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा, 'मैंने रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया. मैं चाहता हूं कि लोग मेरे इस्तीफे के बजाए देश की चुनौतियों से निपटने में अपना सहयोग देने की दिशा में फोकस करें. राष्ट्रीय सुरक्षा की हर कीमत पर रक्षा होनी चाहिए'.

बताते चलें कि मोस्टेनु एक दिन पहले ही मीडिया में छपी उस रिपोर्ट के बाद दबाव में थे, जिसमें उनकी एजुकेशन को लेकर गलत जानकारी का खुलासा हुआ था.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Romania

