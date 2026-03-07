Advertisement
Explain: ईरान-अमेरिका के बीच संभावित जमीनी जंग का विश्लेषण, जो ना हो तो ही अच्छा!

Explain: ईरान-अमेरिका के बीच संभावित 'जमीनी जंग' का विश्लेषण, जो ना हो तो ही अच्छा!

Iran-US ground war: डोनाल्ड ट्रंप ईरान में अमेरिकी थल सेना यानी यूएस आर्मी की एंट्री को लेकर उसे कन्फ्यूजन में रखना चाहते हैं. ईरान को भी आसमान और समंदर के बाद अब जमीन से आने वाला खतरा दिख रहा है. इसलिए ईरान ने उस जमीन पर हमले शुरू कर दिए हैं. जहां से अमेरिका ईरान के अंदर सेना को भेजने की तैयारी में है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 07, 2026, 02:24 AM IST


क्या डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में आंख मिचौली खेल रहे हैं? क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ईरान पर हवाई हमलों के बाद जमीनी जंग की बारी आ चुकी है. इस खतरे को लेकर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चेतावनी देते हुए कहा, 'अगर अमेरिका ने ईरान की जमीन पर कदम रखा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी'. दूसरी ओर ट्रंप भी अपनी जिद पर अड़े हैं. इसलिए वो ईरान के खिलाफ जमीनी जंग में सिर्फ अपनी सेना नहीं उतारेंगे, वह कुछ ऐसे लड़ाके भी उतारेंगे, जो ईरान की नस-नस से वाकिफ हैं. ये वो लड़ाके हैं, जो किसी संविधान को नहीं मानते. ये सिर्फ अपने मजहब को मानते हैं.

कुर्द लड़ाकों की एंट्री!

ईरानी विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा है कि ईरान चाहता है, अमेरिका एक बार ईरान की जमीन पर पैर रखे. उसके बाद ट्रंप और अमेरिका सेना को अपनी गलती का एहसास होगा'. 

ईरानी विदेश मंत्री ने ये बयान एक अमेरिकी चैनल के इंटरव्यू में दिया. अगर अमेरिकी सेना या फिर उनका समर्थन करने वाले कुर्द लड़ाके ईरान के अंदर घुसते है. तो उनका सामना ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड से होगा. IRGC,  इजरायल और अमेरिका के हमले में मारे गए सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की सेना है, जो ईरान के लिए नहीं बल्कि अपने मकसद के लिए युद्ध लड़ती है. इसमें शामिल लड़ाके खुद को उस परंपरा का हिस्सा मानते हैं. जहां पर धर्म के लिए जान देने को हार नहीं बल्कि सबसे बड़ी जीत माना जाता है. हालांकि इरान में अमेरिका जिन कुर्दों को हथियार और तकनीकी सहायता देकर उतारने की तैयारी में है, उन्हें भी दुनिया के सबसे खूंखार लड़ाकों वाली कौम कहा जाता है. IRGC के लड़ाकों की तैयारी के तीन चरण हैं. 

  • पहला चरण- ईरान, 20 साल से अमेरिका से जंग की तैयारी कर रहा था. इजरायल-अमेरिका के बंकर बस्टर अटैक के बाद इस्लामिक मुल्क की सेना ने जंग की तैयारी तेज कर दी हैं. 

  • दूसरा चरण- शिया इस्लाम में शहादत की भूमिका, जो आखिरी सांस तक लड़ने और बलिदान देने के लिए प्रेरित करती है.

  • तीसरा चरण- ईरान की सामाजिक-राजनीतिक संरचना. जो देश टूटने से बेहतर मौजूदा अलोकप्रिय व्यवस्था को जारी रखने को बेहतर माननी है

21 वीं सदी की टाइम लाइन

2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया. 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया. राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ईरान को Axis of Evil बताया.

- इन घटनाओं के बाद अयातुल्लाह अली खामेनेई ने निष्कर्ष निकाला कि अमेरिका का अगला टारगेट ईरान भी हो सकता है.

- इसी के बाद से ईरान ने अमेरिका के खिलाफ व्यापक रक्षा तैयारी शुरू कर दी थी.

ईरान की Mosaic Doctrine 

2005 के आसपास IRGC ने अमेरिका के इराक, अफगानिस्तान और बाल्कन अभियानों का अध्ययन किया. जिसके बाद अमेरिका से लड़ने की एक बहुस्तरीय रक्षा रणनीति विकसित की गई, जिसे Mosaic Doctrine कहा जाता है. इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, इसकी बंटी हुई सैन्य कमान वाला सिस्टम. मतलब आईआरजीसी का पूरा नियंत्रण केवल एक मुख्य मुख्यालय या एक ही कमांडर के हाथ में न होकर कई अलग-अलग यूनिटों और कमांडरों में बंटा हुआ होता है.

यानी अगर ऊपर के नेतृत्व पर हमला हो जाए या उससे संपर्क टूट जाए. तब भी स्थानीय कमांडर अपने स्तर पर लड़ाई जारी रख सकते हैं. आईआरजीसी के स्थानीय कमांडर भी गुरिल्ला युद्ध रणनीति और ड्रोन हमलों में माहिर हैं. इन्होंने दुश्मन सेना के खिलाफ कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का उपयोग करने का अभ्यास किया है. इसीलिए शीर्ष कमांडरों की मौत के बावजूद ईरान, अमेरिका से जमीनी युद्ध को लेकर आत्मविश्वास से भरा है. क्योंकि स्थानीय कमांडर युद्ध के लिए तैयार हैं.

IRGC की ताकत

- IRGC में लगभग 2 लाख सक्रिय सैनिक हैं. लगभग 6 लाख रिजर्व सैनिक हैं. जो किसी भी वक्त युद्ध के लिए तैयार हैं.

- इसके अलावा IRGC के पास बैसिज मिलिशिया के माध्यम से लगभग 15 लाख लोगों को जुटाने की क्षमता मौजूद है.

दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है. डोनाल्ड ट्रंप को भी वियतनाम और अफगानिस्तान का इतिहास याद है. जब सबसे शक्तिशाली कही जाने वाली अमेरिकी सेना युद्ध में बुरी तरह फंस गई थी. तब ये युद्ध अमेरिका के लिए बेहद शर्मनाक साबित हुए था. इसलिए ट्रंप ने अब कुर्द लड़ाकों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की तैयारी की है.

कुर्दों की ताकत

कुर्दों को लड़ाका उनके लगातार संघर्ष के इतिहास के कारण कहा जाता है. कुर्द ज्यादातर पहाड़ी और कठिन भूगोल वाले इलाके में रहते हैं, जहां गुरिल्ला युद्ध आसान होता है. लंबे समय से वे इराक, तुर्किए, सीरिया और ईरान में सैन्य या विद्रोही संगठनों से जुड़े रहे हैं. इराक की कुर्द सेना ने अमेरिका के साथ ISIS के खिलाफ लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई. सीरियाई कुर्द बलों ने भी अमेरिका के साथ मिलकर ISIS से बड़े इलाके वापस लिए. लगातार संघर्ष और असुरक्षा ने उनमें मजबूत सैन्य अनुभव पैदा किया. कुर्द महिलाएं भी सेना का हिस्सा होती हैं.

अब अमेरिका, कैसे इराक से कुर्दों को ईरान के अंदर भेजना चाहता है. अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसकी रणनीति भी तैयार हो रही है. जिसमें कुर्दों को हथियार और इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया जाएगा. अमेरिकी वायुसेना भी उनकी मदद करेगी. कुर्दों की घुसपैठ करवाकर आईआरजीसी को ईरान में फंसाया जाएगा. अगर ये युद्ध शुरू होता है तो पहाड़ों पर सबसे भयानक युद्ध की शुरुआत होगी. हमने आपको आईआरजीसी की ताकत के बारे में विस्तार से बताया है. ऐसे में अगर अमेरिकी सैनिक खुद ईरान में घुसते हैं तो उनका अफगानिस्तान और वियतनाम से बुरा हाल हो सकता है. वियतनाम युद्ध में अमेरिका के 58 हजार से ज्यादा सैनिक मारे गए थे. जबकि 3 लाख सैनिक घायल हुए थे. इसी से सबक सीखते हुए अमेरिका कुर्द लड़ाकों को आगे करना चाहता है.

ट्रंप की प्रवक्ता लेविट ने कहा है कि वो अभी अमेरिका की तरफ से जमीनी लड़ाई की योजना नहीं है. लेकिन ट्रंप के सामने विकल्प खुले हैं.

 

