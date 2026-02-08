Advertisement
हम दे देंगे पैसे, मेरी मां को लौटा दो...मशहूर एंकर ने की किडनैपर्स से गुजारिश, वीडियो जारी कर लगाई गुहार

हम दे देंगे पैसे, मेरी मां को लौटा दो...मशहूर एंकर ने की किडनैपर्स से गुजारिश, वीडियो जारी कर लगाई गुहार

Savannah Guthrie: अमेरिकी टीवी की मशहूर एंकर सवाना गुथरी ने एक नया वीडियो जारी किया है. उन्होंने किडनैपर्स से कहा है कि हम पैसे दे देंगे, मेरी मां को लौटा दो, एक हफ्ते पहले सवाना गुथरी की मां की किडनैपिंग हो गई थी. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 08, 2026, 10:04 AM IST
हम दे देंगे पैसे, मेरी मां को लौटा दो...मशहूर एंकर ने की किडनैपर्स से गुजारिश, वीडियो जारी कर लगाई गुहार

Savannah Guthrie Video: अमेरिकी टीवी की मशहूर एंकर सवाना गुथरी की मां का किडनैपिंग हो गई है. जिससे अमेरिका सहित पूरी दुनिया में भूचाल मचा है. इसी बीच सवाना गुथरी ने अपनी मां नैन्सी गुथरी के किडनैपर्स से कहा कि परिवार उनकी सुरक्षित वापसी के लिए पैसे देने को तैयार है. सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, अपने भाई-बहनों के साथ खड़ी होकर, उन्होंने कहा, हमें आपका मैसेज मिला और हम समझते हैं. अब हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारी मां को हमें लौटा दें ताकि हम उनके साथ सेलिब्रेट कर सकें, यही एकमात्र तरीका है जिससे हमें शांति मिलेगी. यह हमारे लिए बहुत कीमती है और हम पैसे देंगे. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं. 

एंकर ने की गुजारिश
सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, अपने भाई-बहनों के साथ खड़ी होकर, उन्होंने कहा, हमें आपका मैसेज मिला और हम समझते हैं. अब हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारी मां को हमें लौटा दें ताकि हम उनके साथ सेलिब्रेट कर सकें, यही एकमात्र तरीका है जिससे हमें शांति मिलेगी. यह हमारे लिए बहुत कीमती है और हम पैसे देंगे.

भेजे गए थे मैसेज
फीनिक्स में FBI ऑफिस के स्पोक्सपर्सन केविन स्मिथ के मुताबिक गुथरी टक्सन के टेलीविजन स्टेशन KOLD को भेजे गए एक मैसेज का जिक्र कर रही थीं. KOLD ने कहा कि उसे उस दिन सोशल मीडिया पर गुथरी केस से जुड़ा एक ईमेल मिला था, लेकिन FBI के रिव्यू करते समय उसने उसके कंटेंट के बारे में खास जानकारी शेयर करने से मना कर दिया. यह स्टेशन उन कई प्रेस आउटलेट्स में से एक था जिन्हें इस हफ्ते कथित फिरौती के लेटर मिले थे, कम से कम एक लेटर में पैसे की मांग की गई थी और गुरुवार शाम और उसके बाद सोमवार शाम को डेडलाइन तय की गई थी.

क्या बोले अधिकारी
हालांकि लॉ एनफोर्समेंट अधिकारियों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि लेटर भरोसेमंद थे, लेकिन कहा कि सभी टिप्स की गंभीरता से जांच की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि एक लेटर में नैन्सी गुथरी की Apple वॉच और उनकी प्रॉपर्टी के एक खास फीचर का जिक्र था. यह वीडियो इस हफ्ते का तीसरा वीडियो था जिसमें संभावित किडनैपर से गुहार लगाई गई थी.

हेल्थ कंडीशन की चिंता
नैन्सी गुथरी की हेल्थ कंडीशन को लेकर चिंता बढ़ गई है, अधिकारियों का कहना है कि उन्हें रोजाना जरूरी दवा की जरूरत है. ब्रॉडकास्टिफाई.कॉम पर शेरिफ के डिस्पैचर के ऑडियो के मुताबिक कहा जाता है कि उन्हें पेसमेकर लगा है और उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और दिल की दिक्कतें हैं. ऐसे में उन्हें दवा मिल रही है कि नहीं इसपर भी एंकर ने चिंता जताई है. 

राष्ट्रपति ने कही थी ये बात
इसे लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एयर फोर्स वन पर बात करते हुए कहा कि इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी तरह से चल रही है. हमारे पास कुछ सुराग हैं जो मुझे लगता है कि बहुत मजबूत हैं, हमारे पास कुछ चीजें हैं जो जल्द ही सामने आ सकती हैं. 

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ.

Savannah Guthrie

