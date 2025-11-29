चीन में मिली '573 किलों' की रहस्यमयी दुनिया! 5,000 साल पुराने सच का खुला राज; अब बदलेगा इतिहास…

Ancient Stone Fortresses China: चीन के शांक्सी प्रांत के यूलीन शहर के पास पहाड़ी इलाकों में पुरातत्वविदों ने एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने यहां 573 प्राचीन किले जैसे पत्थरों के बने बसेरों की खोज की है. इनमें से कई किले करीब 2800 ईसा पूर्व के बताए जा रहे हैं. यानी लगभग 5,000 साल पुरानी सभ्यता के निशान मिले हैं.

नदी की मदद से मिले किले

इन किलों में कुछ यांगशाओ काल के हैं जो 2800 ईसा पूर्व से शुरू होता है. वहीं कुछ किले शांग राजवंश (1600 से 1046 ईसा पूर्व) और झोउ राजवंश (1046 से 221 ईसा पूर्व) के समय के भी मिले हैं. यह खोज चीन के पुराने समाज और उनके रहने के तरीकों को समझने में बड़ी मदद करेगी.

पुरातत्व टीम ने पूरे इलाके में लगभग छह साल रिसर्च किया. उन्होंने नदी और पानी के स्रोतों के आसपास खोज शुरू की, क्योंकि पुराने समय में लोग पानी के पास ही बसते थे. इसी तरह टीम ने पानी के रास्तों के नक्शों को देखकर और ड्रोन से इलाके को देखकर इन बसेरों का पता लगाया है.

पत्थरों से घिरे किले

ये सभी किले पत्थरों से घिरे हुए थे. यह दिखाता है कि यहां रहने वाले लोग सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क रहते थे. कुछ जगहों पर पत्थर की दीवारों से घिरे बड़े किले मिले, तो वहीं पास में छोटे और बिना दीवारों वाली आम बस्तियां भी मिलीं थी. इससे पता चलता है कि बड़े किले समाज के केंद्र थे और छोटे गांव उन्हीं पर निर्भर रहते थे.

सभी किलों का आकार और डिजाइन अलग

इन 573 किलों का आकार और डिजाइन एक-दूसरे से अलग है. कुछ किले काफी साधारण थे, वहीं कुछ में अंदर कई हिस्से और कमरे बने हुए थे. यह अंतर दिखाता है कि समय के साथ निर्माण का तरीका और संस्कृति बदलती गई थी. साथ ही यहां समाज में ऊंच-नीच यानी सामाजिक व्यवस्था भी देखने को मिलती है.

इतिहास के नए राज खुलेंगे

खोज करने वाली टीम का कहना है कि यह खोज चीन में रहने वाली प्राचीन सभ्यताओं को समझने में एक बड़ा कदम है. इससे यह पता चलेगा कि लोग कैसे अपने समाज को बनाते और आगे बढ़ाते थे. खास तौर से पानी के पास बसे इन किलों से पता चलता है कि युद्ध, सुरक्षा और समाज के विकास में किलों की क्या भूमिका थी.

विशेषज्ञों का मानना है कि यह खोज आने वाले समय में चीन के इतिहास के कई रहस्यों को उजागर कर सकती है. साथ ही यह भी पता चलेगा कि उस समय किस प्रकार की रक्षा व्यवस्था और शहर बसाने की तकनीकें इस्तेमाल होती थीं.