VIDEO: बिना ऑक्सीजन किया एवरेस्ट फतेह, दुनिया की सबसे बड़ी चोटी में चढ़कर इस शख्स ने रचा इतिहास

Andrzej Bargiel Climb Mount Everest Without Oxyzen: पोलैंड के रहने वाले आंद्रेज बार्गील ने बिना ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करके इतिहास रच दिया है.
Mount Everest: दुनिया में कई लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ने का सपना देखते हैं, हालांकि इस कठिन चढ़ाई को चढ़ने का सपना कुछ ही लोग पूरा कर पाते हैं. ऐसे ही एक पोलिश शख्स ने अपेन हौसले के दम पर यह सपना पूरा किया है. बता दें कि पोलिश एडवेंचर स्कीयर आंद्रेज बार्गीएल बिना ऑक्सीजन की मदद के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने और फिर उससे नीचे उतरने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं. उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने हर किसी को हैरान कर दिया है.
रेडबुल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पेज पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा,' स्कीइंग का इतिहास अभी-अभी रचा गया है. @andrzejbargiel बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने और उतरने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं.' वीडियो में स्कीयर को दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत के बर्फ से ढके रास्ते पर चलते हुए देखा जा सकता है. वह खतरनाक उन खतरनाक क्षेत्रों को भी पार करता है, जहां बर्फ हमेशा हिलती और ढहती रहती है.'
'न्यू यॉर्क पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक बार्गील ने नेपाल स्थित बेस कैंप से एवरेस्ट की अपनी यात्रा शुरू की फिर उन्होंने ऊंचाई के हिसाब सेट होने के लिए कैंप 1, 2 और 3 के बीच चक्कर लगाए. उन्होंने कैंप 4 से चोटी पर चढ़ाई शुरू की और 16 घंटों के अंदर इसे पूरा कर लिया. बार्गील ने शिखर पहुंचने के कुछ ही मिनट बाद नीचे उतरना शुरू किया और 5 घंटे के अंदर वह कैंप 2 में पहुंच गए, हालांकि अंधेरे के कारण उन्हें अपनी स्कीइंग रोकनी पड़ी. अगले दिन वह 45 मिनट स्कीइंग करके वापस बेस कैंप पहुंचे.
बता दें कि आंद्रेज बार्गील का जन्म 18 अप्रैल साल 1988 को साउथ पोलैंड में हुआ था. वह मारिया और जोजेफ बार्गील के 11 संतानों में से 9वें हैं. वह बचपन से ही काफी एनर्जेटिक रहे हैं और लगातार खेल-कूद में हिस्सा लेते थे. आंद्रेज ने बचपन से ही कई खेलों में हाथ आजमाना शुरू किया था. बाद में उन्होंने स्कीइंग को अपनाया. माउंट एवरेस्ट की इस कठिन चढ़ाई के बाद आंद्रेज बार्गील ने इतिहास रच दिया है.
आंद्रेज बार्गील एक पोलिश एडवेंचर स्कीयर हैं, जिन्होंने बिना ऑक्सीजन की मदद के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने और फिर उससे नीचे उतरने वाले पहले व्यक्ति बनकर इतिहास रचा है.
आंद्रेज बार्गील ने माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन की मदद के चढ़ाई की और फिर स्कीइंग करके नीचे उतरे. यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है.