/ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन का रोड मैप फाइनल, एंडी बर्नहैम होंगे नए प्राइम मिनिस्टर, 20 जुलाई को संभालेंगे कमान

Andy Burnham UK Prime Minister: ब्रिटेन (UK) की प्रमुख विपक्षी और सेंटर-लेफ्ट लेबर पार्टी ने शुक्रवार को एंडी बर्नहैम को अपना नया नेता चुन लिया. इस घटनाक्रम की पुष्टि होते ही एंडी बर्नहैम सोमवार को आधिकारिक रूप से ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बन जाएंगे. एंडी बर्नहैम, वर्तमान प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की जगह लेंगे.
कीर स्टारमर के पद छोड़ने के बाद लेबर पार्टी के नेतृत्व की दौड़ में एंडी बर्नहैम इकलौते उम्मीदवार थे. उन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स में लेबर पार्टी के 403 सांसदों में से 379 का समर्थन मिला, जो अगले चरण में पहुंचने के लिए जरूरी संख्या से कहीं ज्यादा था.
इसकी घोषणा ब्रिटेन की गृह मंत्री और लेबर पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी (NEC) की अध्यक्ष शबाना महमूद ने लंदन में आयोजित पार्टी के विशेष सम्मेलन में की. उन्होंने कहा, 'नामांकन पाने वाले केवल एक ही सांसद थे. इसलिए मुकाबला बेहद आसान रहा.'
ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर एंडी बर्नहैम पिछले कई सप्ताह से संभावित प्रधानमंत्री माने जा रहे थे, हालांकि उन्होंने अब तक अपनी नीतिगत प्राथमिकताओं पर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है.
सोमवार को मौजूदा प्रधानमंत्री कीर स्टारमर किंग चार्ल्स तृतीय को अपना इस्तीफा सौंपेंगे. इसके बाद किंग चार्ल्स, एंडी बर्नहैम को नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित करेंगे.
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने अपनी लेबर पार्टी के आंतरिक दबाव और घटते समर्थन के कारण पिछले महीने यानी 22 जून, 2026 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने लेबर पार्टी के नेता के रूप में भी अपना पद छोड़ दिया था और इस फैसले की जानकारी किंग चार्ल्स को भी दी थी.
स्टार्मर ने आंतरिक राजनीतिक दबाव और पार्टी के भीतर नेतृत्व बदलने की बढ़ती मांग के कारण यह कदम उठाया. वो नए प्रधानमंत्री के चुने जाने तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं.
एंडी बर्नहम ने जून 2026 में हुए संसदीय उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद खुद को कीर स्टार्मर के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के रूप में खुद को स्थापित कर लिया था.
ब्रिटेन में बीते कई सालों से यह रिवाज सा हो गया है कि कोई भी प्रधानमंत्री ढंग से अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहा है. कीर स्टार्मर की कुर्सी पर मंडरा रहे खतरे के बीच एंडी बर्नहम अब प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार के रूप में उभरे थे.
'किंग ऑफ द नॉर्थ' के नाम से मशहूर बर्नहम ने मेकरफील्ड उपचुनाव जीता तो उनके अगले प्रधानमंत्री बनने के अटकलें लगाई जाने लगी थीं. आपको बताते चलें कि ब्रिटेन की पॉलिटिक्स में बर्नहम का मॉडल 'मैनचेस्टरिज्म' कहलाता है, जिसमें कारोबारी हितों का ध्यान रखने के साथ समाजवाद की बात की जाती है.
स्टार्मर अप्रैल 2020 में लेबर पार्टी के नेता चुने गए थे और लेबर पार्टी की आम चुनाव में जीत के बाद 5 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री बने थे. उनके पद छोड़ने के फैसले का मतलब था कि ब्रिटेन को जल्द ही 2016 के बाद से सातवां प्रधानमंत्री मिलेगा, जो आखिरकार 20 जुलाई को मिल ही जाएगा.