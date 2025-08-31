UK News: ब्रिटेन में घुसपैठियों के खिलाफ तेजी से बढ़ रहा गुस्सा, आप्रवासियों के होटल पर बोल दिया धावा
UK News: ब्रिटेन में घुसपैठियों के खिलाफ तेजी से बढ़ रहा गुस्सा, आप्रवासियों के होटल पर बोल दिया धावा

UK Illegal Infiltration Problem: ब्रिटेन में घुसपैठियों के खिलाफ गुस्सा तेजी से बढ़ता जा रहा है. नावों के जरिए पहुंचने वाले लोग धीरे-धीरे वहां पर डेमोग्राफी बदल रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को अपने अस्तित्व पर खतरा नजर आ रहा है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 31, 2025, 02:54 AM IST
UK News: ब्रिटेन में घुसपैठियों के खिलाफ तेजी से बढ़ रहा गुस्सा, आप्रवासियों के होटल पर बोल दिया धावा

People Angry Against Illegal Infiltration in UK: ब्रिटेन में नावों के जरिए अवैध रूप से घुसने वाले मुस्लिम और अफ्रीकी आप्रवासियों के खिलाफ अब वहां के लोगों का गुस्सा छलकने लगा है. सैकड़ों लोगों ने शनिवार को लंदन में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ रैली निकाली और उस होटल में घुसने की कोशिश की, जहां पर उन्हें सरकार की ओर से ठहराया गया है. स्थानीय लोगों ने नारेबाजी करते हुए अवैध आप्रवासियों को देश से बाहर निकालने की मांग की. लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस को उन्हें कंट्रोल करने में मुश्किल उठानी पड़ी.

झड़प में पुलिस के 2 अधिकारी हुए घायल

लंदन के मेट्रोपॉलिटन पुलिस बल ने बताया कि अवैध घुसपैठियों को शरण देने के विरोधी प्रदर्शनकारियों के दो समूहों ने हीथ्रो हवाई अड्डे के पास क्राउन प्लाज़ा होटल तक मार्च किया. इस दौरान नकाब पहने कुछ प्रदर्शनकारियों ने उस होटल में घुसने की कोशिश की, जहां पर सरकार की ओर से अवैध घुसपैठियों को ठहराया गया है. पुलिस ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की, जिससे उनकी झड़प हो गई. इस घटना में पुलिस के 2 अधिकारियों को मामूली चोटें आईं. 

कमांडर एडम स्लोनेकी ने एक बयान में बताया कि इस घटना में 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, 'हम इस मुद्दे पर जनभावनाओं की तीव्रता को समझते हैं, लेकिन जहां शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन अपराध की सीमा पार करता है और हमारे लोगों को चोट लगती है तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे.'

अवैध घुसपैठ पर भड़के हुए हैं ब्रिटिश लोग

इस घटना से अलग एक अन्य मामले में पूर्वी लंदन के एपिंग में भी 3 स्थानीय लोगों को अरेस्ट किया गया. वे लोग शरणार्थियों के ठहरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक अन्य होटल के बाहर प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे. यह घटना ब्रिटेन की कीर स्टारमर सरकार की ओर से आप्रवासियों को होटलों में ठहराने के मसले पर अदालती फैसला जीतने के एक दिन बाद सामने आई है. जिससे लोगों का अपनी सरकार के प्रति गुस्सा साफ नजर आता है. 

घुसपैठियों के फेवर में खुलकर खड़ी स्टारमर सरकार

असल में ब्रिटेन की एक कोर्ट ने होटलों में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ आदेश दिया था. अपने ऑर्डर में कोर्ट ने कहा था कि शरणार्थियों को एपिंग के उस होटल से बेदखल किया जाना चाहिए जहाँ एक निवासी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था. इस फैसले के खिलाफ कीर स्टारमर की सरकार ने ऊपरी कोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए ऊपरी अदालत ने पिछली अदालत के फैसले को पलट दिया.

अपना अस्तित्व खत्म होने की सता रही चिंता

ऊपरी अदालत के इस आदेश के बाद से लोग भड़क गए हैं. उनका कहना है कि स्टार्मर सरकार देश में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है. बाहर से आ रहे आप्रवासी ब्रिटेन के लोगों के लिए संकट बन रहे हैं और इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, ये घुसपैठिए छोटी-छोटी नावों के जरिए ब्रिटेन में घुस रहे हैं. वोट बैंक की राजनीति की वजह ब्रिटेन की लेबर पार्टी सरकार सख्त एक्शन लेने के बजाय उन घुसपैठियों को होटलों में ठहराकर आवभगत कर रही है. आंकड़ों के अनुसार, जून के अंत तक देश भर में लगभग 200 होटलों में 32,000 से ज़्यादा प्रवासियों को ठहराया गया था. जिसकी संख्या अब लगातार और बढ़ रही है. 

