/PoK में बगावत के सुर और तेज! बातचीत फेल होते ही मुजफ्फराबाद की ओर हजारों का कूच, इन जिलों में चुनाव भी टले

पाकिस्तान के कब्जे कश्मीर (PoK) में सोमवार को भारी विरोध देखने को मिला. बताया जा रहा है कि संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी (JAAC) और अधिकारियों के बीच बातचीत फेल होने के कारण बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद की ओर से कूच करने लगे. उधर, अशांति का हवाला देते हुए दो जिलों में विधानसभा चुनाव को 10 अगस्त तक स्थगित कर दिया गया.
दरअसल, चुनाव आयोग की ओर से लोक कार्रवाई समिति (PAC) के नेतृत्व में चल रहे धरने का हवाला दिया और सुधनोती और रावलकोट निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाली वोटिंग को 10 अगस्त तक टालने का फैसला किया. ध्यान देने वाली बात है कि यह स्थगन ऐसे समय पर हुआ है, जब पिछले कई हफ्तों से जारी विरोध आंदोलन के कारण भारी बवाल देखने को मिल रहा है.
बता दें कि शनिवार को JAAC नेताओं और शहबाज सरकार के बीच बातचीत हुई, लेकिन इसका कोई निष्कर्स नहीं निकला. प्रदर्शन करने वालों ने आरोप लगाए हैं कि अदिकारियों ने हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को रिहा करने, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लेने समेत कई मांगों को मानने से इनकार कर दिया.
जैसे ही सरकार के साथ JAAC की वार्ता विफल हुई, सरकार ने अल्टीमेटम जारी करते हुए 27 जुलाई दोपहर 1 बजे तक अपनी मांगों की औपचारिक स्वीकृति की अधिसूचना जारी करने को भी कहा है.
इसके साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि सरकार की ओर से मांगों को नहीं माना जाता है, तो हजारों की संख्या में समर्थक रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक मार्च करेंगे. बता दें कि पिछले 52 दिनों से पीओके में प्रदर्शन जारी है.
इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि JAAC के नेतृत्व में जारी प्रदर्शन के कारण पाकिस्तान की शहबाज सरकार की नींद उड़ी हुई है. हाल के दिनों में ही पाक की सरकार की ओर से इस प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन इसका परिणाम उलटा पड़ गया. अब एक बार फिर JAAC ने सरकार को सीधा अल्टीमेटम दिया है.