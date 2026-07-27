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PoK में बगावत के सुर और तेज! बातचीत फेल होते ही मुजफ्फराबाद की ओर हजारों का कूच, इन जिलों में चुनाव भी टले

पीओके में करीब 50 दिन से अधिक समय से जारी आंदोलन के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. JAAC और पाकिस्तान सरकार के बीच बात नहीं बन सकी है, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने मुजफ्फराबाद की ओर कूच करना शुरू कर दिया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 27, 2026, 09:19 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:19 PM IST
PoK में बगावत के सुर और तेज! बातचीत फेल होते ही मुजफ्फराबाद की ओर हजारों का कूच, इन जिलों में चुनाव भी टले

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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