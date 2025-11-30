व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी से US में गुस्सा, ट्रम्प ने अफगानों को वीजा देने पर लगाया बैन; शरण प्रक्रिया भी रोकी

White House Afghan Shooting Update: अमेरिका के वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के नजदीक हुए एक गोलीबारी मामले ने पूरे देश को हिला दिया है. इस गोलीबारी में अमेरिकी नेशनल गार्ड की एक महिला जवान की मौत हो गई, जबकि एक अन्य जवान गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. घटना के बाद ट्रंप प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए शरण मांगने से जुड़े सभी आवेदनों पर प्रक्रिया रोक दी है. साथ ही अफगान पासपोर्ट पर आने वाले लोगों के लिए वीजा जारी करना भी रोक दिया गया है.

अमेरिकन नेशनल गार्ड की गोली मारकर हत्या

यह घटना बुधवार को हुई थी, जब 20 वर्षीय नेशनल गार्ड स्पेशलिस्ट सारा बेकस्ट्रोम की गोली लगने से मौत हो गई. उनके साथ मौजूद 24 वर्षीय स्टाफ सार्जेंट एंड्रयू वोल्फ गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज जारी है. दोनों सैनिक वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड यूनिट के साथ तैनात थे और ट्रृंप प्रशासन की अपराध-रोधी तैनाती का हिस्सा थे.

इस गोलीबारी का आरोपी रहमानुल्लाह लाकनवल नाम का 29 वर्षीय अफगान नागरिक है. उस पर पहली डिग्री हत्या और हत्या की कोशिश समेत कई आरोप दर्ज किए गए हैं. अभी और आरोप जोड़े जा सकते हैं. लाकनवल कभी अफगानिस्तान युद्ध के दौरान CIA के साथ काम कर चुका है. उसने बाइडन प्रशासन के दौरान अमेरिका में शरण का दर्जा पाने के लिए अप्लाई किया था. जिसे इस साल ट्रंप प्रशासन के कार्यकाल में मंजूर किया गया था.

अमेरिकी सेना के साथ कर चुका था काम

लाकनवल साल 2021 में Operation Allies Welcome के तहत अमेरिका लाया गया था. यह कार्यक्रम उन अफगानों को बसाने के लिए बनाया गया था, जिन्होंने तालिबान के साथ युद्ध में अमेरिकी सेना की मदद की थी. बताया गया कि वह पहले जिरो यूनिट नामक विशेष CIA-समर्थित अफगान यूनिट में सुरक्षा गार्ड था. बाद में टीम लीडर व GPS विशेषज्ञ के पद तक पहुंचा.

अमेरिका में वह वाशिंगटन राज्य के बेलिंघम शहर में अपनी पत्नी और पांच बच्चों के साथ रहता था. एक पड़ोसी ने बताया कि लाकनवल शांत, कम बोलने वाला और बहुत कम अंग्रेज़ी जानता था. दो हफ्ते पहले वह अचानक गायब हो गया था. कुछ समय पहले उसने Amazon Flex के लिए पैकेज डिलीवरी का काम भी किया था.

ट्रम्प प्रशासन ने घटना के बाद कड़े कदम उठाए

गोलीबारी के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इसे आतंकी हमला कहकर बेहद गंभीर बताया और कहा कि अफगान शरणार्थियों को देश में आने देने में लापरवाही हुई. इसके बाद अमेरिकी आव्रजन विभाग USCIS ने घोषणा की कि अब शरण मांगने से जुड़े किसी नए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने आदेश दिया कि अब अफगान पासपोर्ट रखने वाले किसी भी व्यक्ति को वीजा जारी नहीं किया जाएगा.

इन फैसलों की आलोचना भी हो रही है. #AfghanEvac नामक संगठन ने कहा कि सरकार एक व्यक्ति के अपराध को आधार बनाकर पूरे समुदाय को दंडित कर रही है. उनका कहना है कि यह कदम पहले से तय नीति को लागू करने का बहाना लगता है.

शहीद सैनिक बेकस्ट्रोम को देश ने दी श्रद्धांजलि

स्पेशलिस्ट सारा बेकस्ट्रोम ने 2023 में सेना में भर्ती ली थी. उन्हें अपने काम के लिए समर्पित, अनुशासित और बहादुर माना जाता था. वे स्वेच्छा से वाशिंगटन डीसी में ड्यूटी पर तैनात होने गई थीं. नेशनल गार्ड ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वह सेना के लिए प्रेरणा थीं.

उधर, पुलिस और जांच एजेंसियां आरोपी के घर सहित कई जगहों पर छापे मार रही हैं. उसके अचानक हिंसक होने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है. यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आरोपी ने यह घटना क्यों की थी.