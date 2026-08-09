/बढ़ती महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान का फूटा गुस्सा, 500 से ज्यादा जगहों पर चक्का जाम; आज करेंगे सरकारी मुख्यालयों का घेराव

Pakistan Economic Crisis News: आतंकपरस्त नीतियों और भारत के खिलाफ दुश्मनी की वजह से कंगाल हो चुका पाकिस्तान धीरे-धीरे बिखराव की ओर कदम बढ़ाता जा रहा है. वहां पर गरीबी और महंगाई इतनी ज्यादा है कि लोगों को दो वक्त की रोटी तक उपलब्ध नहीं हो रही है. हालात ये है कि आर्थिक कुप्रबंधन के खिलाफ अब पब्लिक हुक्मरानों के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है.
'एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की एक रिपोर्ट के अनुसार, पेट्रोल-डीजल की आसमान छूती कीमतों, दमनकारी पेट्रोलियम लेवी और बेकाबू महंगाई के खिलाफ लोग कई शहरों में सड़कों पर उतर आए. उनके गुस्से की वजह से कई प्रमुख शहरों में जनजीवन ठप हो गया. पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर हुए इन विरोध प्रदर्शनों ने देश की रफ्तार रोक दी.
पाकिस्तान में शुक्रवार को 500 से अधिक स्थानों पर रैलियां हुईं, धरने दिए गए और चक्के जाम हुए. इसके चलते देश में परिवहन और कारोबार पूरी तरह प्रभावित हुए. कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और ऐबटाबाद में प्रमुख सड़कों और एक्सप्रेसवे पर आवाजाही ठप रही.
प्रदर्शनकारियों ने सरकार की ओर से टैक्स बढ़ाए जाने के उपायों पर गहरी नाराजगी जताई. उन्होंने मांग की कि शहबाज सरकार विवादास्पद पेट्रोलियम टैक्स को तुरंत वापस ले. साथ ही बढ़ती महंगाई से उन्हें राहत दिलवाई जाए.
एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, इस विशाल आंदोलन का नेतृत्व कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी (JI) ने किया. पार्टी के प्रमुख हाफिज नईमुर रहमान ने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन देश में और बढ़ेगा. लाहौर में एक विरोध सभा को संबोधित करते हुए रहमान ने इस चक्का जाम को एक ट्रेलर करार दिया. उन्होंने कहा कि सरकार विरोधी आंदोलन का मुख्य चरण अभी शुरू होना बाकी है.
रहमान ने घोषणा की कि प्रदर्शनों के अगले चरण में अब सरकारी मुख्यालयों को निशाना बनाकर बड़े धरने दिए जाएंगे. इसके तहत 9 अगस्त को विशेष रूप से लाहौर में मुख्यमंत्री आवास और कराची, पेशावर तथा क्वेटा में राजभवनों के बाहर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे.
उन्होंने कार्यकर्ताओं को अगले चक्का जाम से पहले आक्रामक तरीके से घर-घर जाकर अभियान चलाने का भी निर्देश दिया. जमात-ए-इस्लामी के नेता ने आरोप लगाया कि सरकार की से ईंधन और बिजली पर लगाए गए ज्यादा टैक्सों की वजह से जनता पर असहनीय बोझ डाल दिया है.
उन्होंने लगातार सत्ता में रहे अभिजात वर्ग पर आर्थिक राहत देने में पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाया. रहमान ने कहा कि पाकिस्तान का सरकारी तंत्र हमेशा से आम लोगों के बजाय एलीट वर्ग के हितों को प्राथमिकता दी है.
रहमान ने सरकार के उस रुख को भी खारिज कर दिया, जिसमें करों में कटौती न कर पाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष शर्तों को जिम्मेदार ठहराया गया था. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जनता की मांगों को नजरअंदाज किया गया तो यह विरोध प्रदर्शन एक लंबे आंदोलन में बदल सकता है. उन्होंने दोहराया कि उनकी पार्टी जनता के अधिकारों के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी.