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बढ़ती महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान का फूटा गुस्सा, 500 से ज्यादा जगहों पर चक्का जाम; आज करेंगे सरकारी मुख्यालयों का घेराव

Pakistan Jamaat-e-Islami Protest News: बढ़ती महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. लोगों ने शुक्रवार को वहां पर 500 से ज्यादा जगहों पर चक्का जाम किया. जबकि आज यानी 9 अगस्त को देश के तमाम सरकारी मुख्यालयों के घेराव का एलान किया गया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 09, 2026, 04:08 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 04:10 AM IST
बढ़ती महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान का फूटा गुस्सा, 500 से ज्यादा जगहों पर चक्का जाम; आज करेंगे सरकारी मुख्यालयों का घेराव

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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बढ़ती महंगाई के खिलाफ फूटा पाकिस्तानियों का गुस्सा, 500 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन
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