/बढ़ती महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान का फूटा गुस्सा, 500 से ज्यादा जगहों पर चक्का जाम; आज करेंगे सरकारी मुख्यालयों का घेराव

एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, इस विशाल आंदोलन का नेतृत्व कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी (JI) ने किया. पार्टी के प्रमुख हाफिज नईमुर रहमान ने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन देश में और बढ़ेगा. लाहौर में एक विरोध सभा को संबोधित करते हुए रहमान ने इस चक्का जाम को एक ट्रेलर करार दिया. उन्होंने कहा कि सरकार विरोधी आंदोलन का मुख्य चरण अभी शुरू होना बाकी है.