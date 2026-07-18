/कौन हैं अन्निका मेराज, जो पाकिस्तान की तरफ से पहली बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में लेंगी हिस्सा, पड़ोसी देश में क्यों मचा है बवाल

Miss World Pakistan: फैशन और ब्यूटी की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है. जानकारी के मुताबिक,अन्निका मेराज को आधिकारिक तौर पर मिस वर्ल्ड पाकिस्तान 2026 का ताज पहना दिया गया है. इस ताजपोशी के साथ ही पाकिस्तान के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ गया है, क्योंकि अन्निका वियतनाम में होने वाले 'मिस वर्ल्ड फेस्टिवल' के 75वें एनिवर्सरी एडिशन में अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगी.
यह पहला मौका होगा जब मिस वर्ल्ड के वैश्विक मंच पर पाकिस्तान अपनी आधिकारिक शुरुआत (डेब्यू) करने जा रहा है. मिस वर्ल्ड के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, हुस्न का यह सबसे बड़ा महाकुंभ इसी साल 9 अगस्त से 5 सितंबर तक वियतनाम की खूबसूरत वादियों में आयोजित होने जा रहा है.
24 वर्षीय अन्निका मेराज केवल रैंप पर वॉक करने वाली मॉडल नहीं हैं, बल्कि उनका एकेडमिक रिकॉर्ड भी बेहद शानदार है. अन्निका बिजनेस और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट हैं, और पढ़ाई के दौरान उनका मुख्य फोकस अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जैसे पेचीदा विषयों पर रहा है. अपने भविष्य के इरादों और सामाजिक सरोकारों को साझा करते हुए अन्निका ने बेहद सादगी से कहा कि मेरा भविष्य का सबसे बड़ा सपना एक 'स्टेट-ऑथराइज्ड पब्लिक अकाउंटेंट' (CA) बनने का है. इसके साथ ही, मैं पाकिस्तान के एक बेहतर कल के लिए बच्चों के अधिकारों और बच्चियों की शिक्षा (लड़कियों की पढ़ाई) के लिए सक्रिय रूप से आवाज उठाना चाहती हूं.
अन्निका के सिर पर यह खूबसूरत ताज सजाने के लिए लाहौर के ऐतिहासिक फालेटी होटल में एक शानदार और ग्लैमरस सेरेमनी का आयोजन किया गया था. इस खास मौके पर मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल 2022 डॉ. शफाक अख्तर और मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड अत्ताउल्लाह गुज्जर ने अन्निका को मिस वर्ल्ड पाकिस्तान का ताज पहनाया. मिस पाकिस्तान वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक, अन्निका इस फील्ड में कोई नई खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि वह एक बेहद अनुभवी पेजेंट हैं. वह इससे पहले 6 इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले चुकी हैं और शानदार प्रदर्शन करते हुए चार बड़े टाइटल अपने नाम कर चुकी हैं. उनकी इसी काबिलियत को देखते हुए उन्हें इस ऐतिहासिक सफर के लिए चुना गया है.
भले ही मिस वर्ल्ड के बड़े मंच पर पाकिस्तान की यह पहली एंट्री हो, लेकिन पिछले कुछ समय से पड़ोसी देश दुनिया के दूसरे बड़े ब्यूटी पेजेंट्स में अपनी धाक जमा रहा है. हाल ही में पाकिस्तान ने 'मिस यूनिवर्स' प्रतियोगिता में भी कदम रखा था, जहां एरिका रॉबिन और रोमा रियाज ने देश का प्रतिनिधित्व करके काफी सुर्खियां बटोरी थीं. वियतनाम में होने वाले इस इवेंट में अन्निका के हिस्सा लेने को शो के आयोजक मिस वर्ल्ड स्टेज पर पाकिस्तान के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर मान रहे हैं.
दुनिया के कई रूढ़िवादी देश हमेशा से इन प्रतियोगिताओं से दूरी बनाकर रखते हैं. इसके पीछे सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनशीलता, महिलाओं के पहनावे को लेकर पारंपरिक सोच और फेमिनिस्ट ग्रुप्स द्वारा महिलाओं के 'ऑब्जेक्टिफिकेशन' का विरोध मुख्य वजहें रही हैं.
ऐसे माहौल में पाकिस्तान का आधिकारिक तौर पर मिस वर्ल्ड में कदम रखना एक बड़े सामाजिक बदलाव की ओर इशारा करता है. यह दिखाता है कि पड़ोसी देश का एक आधुनिक हिस्सा अब ग्लोबल कल्चरल प्लेटफॉर्म्स पर अपने टैलेंट को खुलकर पेश करना चाहता है. हालांकि, इस फैसले को लेकर रूढ़िवादी गुटों में अंदरूनी बहस और विवाद भी जारी है, जो पारंपरिक मूल्यों और आधुनिकता के बीच के टकराव को साफ दर्शाता है.