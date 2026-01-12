बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या... 25 दिन में हिंदुओं के नरसंहार का 8वां मामला; आंखें मूंद बैठी मोहम्मद यूनुस की सरकार

Bangladesh Hindu murder: मृतक की पहचान समीर कुमार दास के रूप में हुई है. 29 साल के समीर पेशे से ऑटो-रिक्शा ड्राइवर थे. ढाका से आई सनसनीखेज रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑटो ड्राइवर समीर दास की खून से लथपथ बॉडी एक अस्पताल के पास मिली.
Sameer kumar das killed bangladesh: बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा कड़ी में बीते 25 दिनों में किसी हिंदू की हत्या के ये आठवां मामला है. लेटेस्ट हत्याकांड की बात करें तो कत्ल के इस खौफनाक मामले में, 11 जनवरी की रात को फेनी के डागनभुइयां इलाके में एक हिंदू ऑटो ड्राइवर समीर कुमार दास को पीट-पीटकर और काटकर मार डाला. ढ़ाका से आई सनसनीखेज रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑटो ड्राइवर समीर दास की खून से लथपथ बॉडी एक अस्पताल के पास मिली.