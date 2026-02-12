रस्सी से बंधे हाथ-पैर, शरीर पर जख्म के निशान; बांग्लादेश में मतदान के बीच मिली एक और हिंदू की लाश

Bangladesh Election 2026 Voting: एक तरफ बांग्लादेश में मतदान हो रहे हैं वहीं दूसरे तरफ हालात वही हैं जो बीते दिनों से चले आ रहे हैं. यहां पर हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है. आज फिर यही आलम देखने को मिला, यहां पर मतदान के बीच एक हिंदू युवक का शव बरामद हुआ है, उसके हाथ-पैर बंधे थे और शरीर पर गहरे जख्मों के निशान थे. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. बीती 10 फरवरी को भी एक हिंदू व्यापारी को मौत के घाट उतार दिया गया था.

रस्सी से बंधे हुए थे हाथ-पैर

पीड़ित की पहचान रतन साहूकार के तौर पर हुई है, जो चंपा इलाके के चाय बागानों में काम करता था. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, उसके शरीर पर गहरे घाव दिख रहे थे और उसके हाथ-पैर बंधे हुए थे. ये भी कहा जा रहा है कि जब उसकी लाश मिली तो उसके शरीर से खून भी बह रहा था. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और यह पता लगा रही है कि हत्या चुनाव से जुड़ी थी या किसी और वजह से हुई थी. मौत के कारण या हालात के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन जारी नहीं किया गया है.

एक और हिंदू व्यापारी की हुई थी मौत

यह हालिया हत्या मैमनसिंह जिले में एक और हिंदू बिज़नेसमैन की अज्ञात हमलावरों द्वारा बेरहमी से हत्या के कुछ दिनों बाद हुई है. पीड़ित की पहचान 62 साल के सुशेन चंद्र सरकार के तौर पर हुई है, जो चावल के व्यापारी थे, पुलिस के मुताबिक, हमलावरों ने सरकार को धारदार हथियार से मारा, उन्हें उनकी दुकान के अंदर छोड़ दिया और शटर बंद कर दिया. मौके से भागने से पहले उन्होंने लाखों रुपये भी चुरा लिए, सरकार को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

चल रही आम चुनावों की वोटिंग

बता दें कि बांग्लादेश के जरूरी आम चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है और शाम 4.30 बजे तक चलेगी. वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद वोटों की गिनती शुरू होने की उम्मीद है.

