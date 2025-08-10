आयरलैंड में फिर भारतीय पर हमला: मासूम बच्ची के बाद 52 साल के शख्स को बेरहमी से पीटा
Advertisement
trendingNow12875012
Hindi Newsदुनिया

आयरलैंड में फिर भारतीय पर हमला: मासूम बच्ची के बाद 52 साल के शख्स को बेरहमी से पीटा

Ireland: आयरलैंड में एक और भारतीय पर नस्लीय हमला हुआ है. पिछले दिनों जहां एक 6 साल की मासूम बच्ची पर नस्लीय हमला हुआ थी, वहीं अब 51 वर्ष के एक शख्स पर तीन लोगों ने अटैक किया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 10, 2025, 07:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आयरलैंड में फिर भारतीय पर हमला: मासूम बच्ची के बाद 52 साल के शख्स को बेरहमी से पीटा

आयरलैंड में एक और भारतीय मूल के व्यक्ति पर हमला हुआ है. बताया जा रहा है कि एक 51 साल के शख्स पर क्रूरतापूर्ण हमला किया और उन्हें लूट लिया गया. यह घटना उस समय हुई जब भारतीय मूल का व्यक्ति अपने काम पर जा रहा था. इससे पहले भी एक भारतीय पर आयरलैंड के अंदर नस्लीय हमला हुआ था.

होटल में शेफ का काम करते हैं दास

आयरिश मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित का नाम लक्ष्मण दास है. जो पिछले 22 वर्षों से आयरलैंड में रह रहे हैं और वहीं के नागरिक भी हैं. दास दो बच्चों के पिता हैं और डबलिन के अनंतारा द मार्कर होटल में शेफ के तौर पर काम करते हैं. 6 अगस्त को जब वो अपने काम पर जा रहे थे तभी कुछ लोगों उनके साथ इस हरकत को अंजाम दिया.

यह भी पढ़ें: गर्दन पर मुक्का मारा, बाल खींचे... डबलिन में 6 साल की भारतीय बेटी पर नस्लीय हमला, रो पड़ी मां

बाइक और हेल्मेट भी टूटा

रिपोर्ट में बताया गया कि दास सुबह अपनी ई बाइक से काम पर जा रहे थे, इसी दौरान तीन लोगों के गिरोह ने उन्हें उनकी बाइक से उतार दिया. दास का कहना है कि वे तीनों हमलावर बहुत बेरहम किस्म के थे, उन्होंने बुरी तरह पिटाई भी की, जिससे उनका हेल्मेट और बाइक भी टूट गई.

अस्पताल से मिली छुट्टी

उन्हें बाद में अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां पता चला कि दास के पैर, आंख, कंधे और हाथ में चोटें आईं. वैसे तो दास को शाम में ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई लेकिन फिलहाल वो मेडिकल लीव पर चल रहे हैं, ताकि वो जल्द स्वस्थ हो जाएं.

पहले भी हो चुका है हमला

यह पहली बार नहीं है जब आयरलैंड के अंदर भारतीय मूल के किसी व्यक्ति पर हमला हुआ हो. इससे पहले इसी हफ्ते की शुरुआत में मूल रूप से केरल की रहने वाली अनुपा अच्युतन की 6 साल की बेटी नयि पर हमला हुआ था. इस दौरान बच्ची की गर्दन मुक्का मारा था, बाल खींचे थे और भारत वास जाने के लिए कहा गया था. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

About the Author
author img
ताहिर कामरान

पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से अपने सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ की मोहब्बत धीरे-धीरे पेशे में ढल गई. उर्दू के बाद हिंदी-पंजाबी अख़बारों म...और पढ़ें

TAGS

Ireland

Trending news

'गठबंधन में सब ठीक, मेरे दिल्ली दौरे से विपक्ष को लगती है मिर्ची', क्या बोले शिंदे?
Eknath Shinde
'गठबंधन में सब ठीक, मेरे दिल्ली दौरे से विपक्ष को लगती है मिर्ची', क्या बोले शिंदे?
PAK के सामने अब नेवी दिखाएगी ताकत, अरब सागर में गरजेगी जलसेना, दो दिन मचेगा कहर
Indian Navy
PAK के सामने अब नेवी दिखाएगी ताकत, अरब सागर में गरजेगी जलसेना, दो दिन मचेगा कहर
शकुन रानी ने सच में दो बार वोट डाला? राहुल गांधी के दावे पर चुनाव आयोग का नोटिस
rahul gandhi news
शकुन रानी ने सच में दो बार वोट डाला? राहुल गांधी के दावे पर चुनाव आयोग का नोटिस
ISRO स्पेस में भेजेगा US का भारी-भरकम सैटेलाइट, भारत की ताकत से दुनिया भी सन्न
ISRO
ISRO स्पेस में भेजेगा US का भारी-भरकम सैटेलाइट, भारत की ताकत से दुनिया भी सन्न
पीएम के कानों में खुसुर-फुसर करते दिखे डिप्टी CM शिवकुमार, कांग्रेस को चुभेगी तस्वीर
Karnataka News
पीएम के कानों में खुसुर-फुसर करते दिखे डिप्टी CM शिवकुमार, कांग्रेस को चुभेगी तस्वीर
ट्रंप ने बहुत मनमानी कर ली, अब भारत की बारी; टैरिफ के खिलाफ मिलेगा करारा जवाब
Donal trump
ट्रंप ने बहुत मनमानी कर ली, अब भारत की बारी; टैरिफ के खिलाफ मिलेगा करारा जवाब
कराची पोर्ट पर ब्रह्मोस दागने के लिए तैयार थी नौसेना, फिर पीएम ने क्या कहा था?
indian navy news
कराची पोर्ट पर ब्रह्मोस दागने के लिए तैयार थी नौसेना, फिर पीएम ने क्या कहा था?
'अच्छे-अच्छों को झुकाया है, वो क्यों नहीं झुकेंगे..',J&K में कांग्रेस नेता की हुंकार
jammu kashmir news
'अच्छे-अच्छों को झुकाया है, वो क्यों नहीं झुकेंगे..',J&K में कांग्रेस नेता की हुंकार
'सबके बॉस तो हम हैं...', ट्रंप के टैरिफ पर बरसे राजनाथ, बोले- कुछ लोग तो बस जलते हैं
rajnath singh
'सबके बॉस तो हम हैं...', ट्रंप के टैरिफ पर बरसे राजनाथ, बोले- कुछ लोग तो बस जलते हैं
शादी हुए 5 महीने.. दिवाली पर लौटने का वादा अधूरा, कुलगाम में शहीद लुधियाना का वीर
kulgam news
शादी हुए 5 महीने.. दिवाली पर लौटने का वादा अधूरा, कुलगाम में शहीद लुधियाना का वीर
;