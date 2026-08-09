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पाकिस्तान में लश्कर का एक और आतंकी ढेर, इस्लामाबाद की मस्जिद में गिरा सीनियर कमांडर कारी सईद; दहशतगर्दों में बढ़ा खौफ

Suspicious Death of Lashkar-e-Taiba Terrorist: पाकिस्तान में लश्कर का एक और आतंकी ढेर हो गया है. इस्लामाबाद की मस्जिद में नमाज पढ़ने गया लश्कर का सीनियर कमांडर कारी सईद अचानक नीचे गिरा और मर गया. उस इस संदिग्ध मौत के बाद पाकिस्तान में छिपे दहशतगर्दों में खौफ और बढ़ गया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 09, 2026, 06:18 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 06:18 AM IST
पाकिस्तान में लश्कर का एक और आतंकी ढेर, इस्लामाबाद की मस्जिद में गिरा सीनियर कमांडर कारी सईद; दहशतगर्दों में बढ़ा खौफ

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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