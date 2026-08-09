/पाकिस्तान में लश्कर का एक और आतंकी ढेर, इस्लामाबाद की मस्जिद में गिरा सीनियर कमांडर कारी सईद; दहशतगर्दों में बढ़ा खौफ

अब हाल ये है कि दूसरों को दहशत में डालने वाले आतंकी खुद खौफ के साये में जी रहे हैं. उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अचानक आने वाली इस मौत से खुद को कैसे बचाएं. जिस तरह आतंकियों को अलग-अलग तरीके से मारा जा रहा है, उससे उन्हें हर वक्त अपने सामने मौत नाचती हुई दिख रही है. अब कारी सईद अब्दुल अजीज की इस्लामाबाद में हुई संदिग्ध मौत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पाकिस्तान अब भारत-विरोधी आतंकवादी आकाओं के लिए सुरक्षित पनाहगाह नहीं रहा. अज्ञात हमलावरों का खौफ इन आतंकी ढांचों पर जमकर तैर रहा है.