/पाकिस्तान में लश्कर का एक और आतंकी ढेर, इस्लामाबाद की मस्जिद में गिरा सीनियर कमांडर कारी सईद; दहशतगर्दों में बढ़ा खौफ

Lashkar-e-Taiba Terrorist Qari Saeed Abdul Aziz suspicious Death: पाकिस्तान में भारत के एक और दुश्मन का सफाया हो गया है. आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सीनियर कमांडर मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था लेकिन वहां पर अचानक वह एक ओर लुढ़क गया. उसकी संदिग्ध मौत से वहां पर हड़कंप मच गया. लोगों ने सीपीआर देकर उसकी जान बचाने की कोशिश लेकिन कामयाब नहीं हो पाए. उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया. वह लश्कर-ए-तैयबा के वैचारिक और वित्तीय नेटवर्क को संभालने वाला एक महत्वपूर्ण कैडर था.
रिपोर्ट के मुताबिक, लश्कर ए तैयबा का सीनियर कमांडर कारी सईद अब्दुल अजीज इस्लामाबाद की क्यूबा मस्जिद में नमाज अदा करने पहुंचा था. मस्जिद के प्रवेश द्वार पहुंचने के बाद वह बैग रखकर एक बैठा और तुरंत ही जमीन पर लुढ़क गया. यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई. वहां मौजूद लोगों ने शुरू में ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्हें कुछ अजीब लगा तो उन्होंने कारी सईद अब्दुल अजीज को बचाने की कोशिश की. लेकिन उसकी मौत हो गई.
फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि कारी की मौत कैसे हुई. लेकिन इस्लामाबाद की मस्जिद में हुई इस घटना से पाकिस्तान के भीतर शरण लिए हुए आतंकी कमांडरों में डर और अनिश्चितता का माहौल गहरा गया है. हाल के वर्षों में जिस तरह से पाकिस्तान के सुरक्षित ठिकानों में छिपे पाकिस्तान विरोधी शीर्ष आतंकी ढेर हुए हैं. उसे देखते हुए पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट इस घटना में टारगेटेड किलिंग या जहर दिए जाने की आशंका भी जता रहे हैं.
उनकी यह आशंका अनायास भी नहीं है. पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान के लाहौर, कराची, रावलपिंडी और पेशावर जैसे सुरक्षित शहरों में भारत विरोधी कई खूंखार आतंकी रहस्यमयी परिस्थितियों या अज्ञात हमलावरों की गोलियों का शिकार बन चुके हैं.
फरवरी 2023 में रावलपिंडी में एक दुकान के बाहर हिजबुल मुजाहिद्दीन के आतंकी बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था.
धुरंधरों ने फिर से हमला किया
इस बार इस्लामाबाद में।
कारी सईद उस विभाग का प्रमुख था जो भारत के जम्मू-कश्मीर में मुठभेड़ में मारे गए LeT आतंकवादियों के परिवारों की देखभाल करता था।
खबरों के मुताबिक, कारी सईद ने नमाज़ के लिए कुबा मस्जिद जाने से पहले किसी अज्ञात जगह पर खाना खाया था।… pic.twitter.com/nXVOb2PZSd
— Satish Chandra Misra (@mishra_satish) August 8, 2026
मई 2023 में लाहौर की एक सुरक्षित हाउसिंग सोसाइटी में टहलते समय दो अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने पाकिस्तान में छिपे खालिस्तान कमांडो फोर्स के आतंकी परमजीत सिंह पंजवड़ की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
सितंबर 2023 में PoK के रावलकोट स्थित मस्जिद परिसर में लश्कर के आतंकी रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम को गोलियों से भून दिया गया था. वह लश्कर के भर्ती नेटवर्क का मुख्य संचालक था.
सितंबर 2023 में ही कराची में अज्ञात बंदूकधारियों ने हाफिज सईद के बेहद करीबी सहयोगी की गोली मारकर मुफ्ती कैसर फारूक की हत्या कर दी थी.
अक्टूबर 2023 में सियालकोट की एक मस्जिद में तड़के नमाज के दौरान जैश के प्रमुख कमांडर शाहिद लतीफ का गोली मारकर मर्डर कर दिया गया. वह पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था.
इन सभी मौतों के पैटर्न में एक समानता रही. वह समानता ये रही कि सभी आतंकी भारत में वांछित थे. उनकी मौत कैसे हुई और मारने वाले कौन थे. इसका पाकिस्तानी पुलिस आज तक खुलासा नहीं कर पाई है. कई लोग इन हत्याओं के पीछे भारत का हाथ बताते हैं. हालांकि भारत ने कभी भी इन आरोपों को तवज्जो नहीं दिया और इन्हें काल्पनिक बताकर खारिज कर दिया.
अब हाल ये है कि दूसरों को दहशत में डालने वाले आतंकी खुद खौफ के साये में जी रहे हैं. उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अचानक आने वाली इस मौत से खुद को कैसे बचाएं. जिस तरह आतंकियों को अलग-अलग तरीके से मारा जा रहा है, उससे उन्हें हर वक्त अपने सामने मौत नाचती हुई दिख रही है. अब कारी सईद अब्दुल अजीज की इस्लामाबाद में हुई संदिग्ध मौत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पाकिस्तान अब भारत-विरोधी आतंकवादी आकाओं के लिए सुरक्षित पनाहगाह नहीं रहा. अज्ञात हमलावरों का खौफ इन आतंकी ढांचों पर जमकर तैर रहा है.