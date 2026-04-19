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Hindi NewsदुनियाUS में फिर तड़ातड़ चलीं गोलियां, लुइसियाना में हुई गोलीबारी में मारे गए 8 बच्चे; 2 लोग घायल

US में फिर तड़ातड़ चलीं गोलियां, लुइसियाना में हुई गोलीबारी में मारे गए 8 बच्चे; 2 लोग घायल

US Latest Mass Shooting News: यूएस के लुइसियाना में मास शूटिंग की घटना सामने आई है. इस घटना में 8 बच्चे मारे गए, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 19, 2026, 10:24 PM IST
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US में फिर तड़ातड़ चलीं गोलियां, लुइसियाना में हुई गोलीबारी में मारे गए 8 बच्चे; 2 लोग घायल

US Louisiana Mass Shooting News: अमेरिका में एक बार फिर मास शूटिंग की बड़ी घटना सामने आई है. लुइसियाना प्रांत में घरेलू विवाद में 8 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह गोलीबारी रविवार सुबह लगभग 6 बजे हुई. मारे गए बच्चों की उम्र 1 साल से लेकर करीब 14 साल तक थी. घटना में कुल 10 लोगों को गोली लगी, जिसमें से 2 का इलाज अस्पताल में चल रहा है. 

तीन अलग-अलग जगहों पर बरसाई गोलियां

श्रीवपोर्ट पुलिस चीफ वेन स्मिथ के अनुसार, यह गोलीबारी रविवार सुबह लगभग 6 बजे हुई. संदिग्ध हमलावर ने तीन अलग-अलग जगहों पर कुल 10 लोगों को गोलियां मारी. इस घटना में 8 बच्चे मारे गए और 2 लोग घायल हुए हैं. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. 

एनकाउंटर में ढेर किया गया हमलावर

पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने संदिग्ध हमलावर की गाड़ी का पीछा किया और बाद में एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया. उन्होंने कहा कि घटना में मारे गए कुछ बच्चे संदिग्ध हमलावर से संबंधित थे. फिलहाल अपराध स्थल की डिटेल्स इकट्ठा की जा रही हैं. 

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'यह भयावह अपराध, ऐसा पहले नहीं देखा'

लुइसियाना स्टेट पुलिस ने कहा कि यह भयावह अपराध है. ज्यादातर लोगों ने ऐसा पहला कभी नहीं देखा. घटना में 8 मासूम बच्चे मारे गए. पुलिस ने अपने डिटेक्टिव्स से इस मामले की जांच करने को कहा है, जिससे पूरी सच्चाई सामने आ सके. पुलिस ने कहा कि एनकाउंटर में उसका कोई अधिकारी घायल नहीं हुआ और सभी सेफ हैं. 

'पुलिस से शेयर करें घटना से जुड़ी जानकारी'

उन्होंने लोगों से इस घटना से जुड़ी तस्वीर, वीडियो या अन्य जानकारी स्टेट पुलिस के जासूसों के साथ शेयर करने की अपील की है. जिससे इस घटना की गुत्थी सुलझाई जा सके. बताते चलें कि अमेरिका में हथियार लाइसेंस पाने के नियम बेहद सरल हैं, जिसके चलते काफी बड़ी आबादी के पास खतरनाक हथियार मौजूद हैं. यही वजह है कि किसी भी मुद्दे पर आपा खोकर वहां मास शूटिंग की घटनाएं सामने आती रहती हैं. जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं. 

 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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