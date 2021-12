दिल्ली से भी बहुत छोटा देश बारबाडोस 400 साल बाद बना गणतंत्र, जानिए पूरी कहानी

Replacing the queen, Barbados first president Sandra Mason: पिछले महीने Barbados ने ऐलान कर दिया था कि वो अब ब्रिटेन (UK) की महारानी को Head of State नहीं मानेगा, उनकी जगह देश की नई राष्ट्रपति लेंगी, जिनका नाम है डेम सांड्रा प्रुनेला मेसन, वो 72 साल की हैं. हाल ही में एक समारोह में Barbados की नई राष्ट्रपति ने पहली बार सलामी ली.